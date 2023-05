–

Lo que se dio en llamar memoria hist贸rica en este inefable pa铆s, para tratar de paliar la profunda injusticia que supuso la victoria del fascismo, ha sufrido numerosas carencias y no pocas mutaciones. As铆, hoy se alude a la 芦memoria democr谩tica禄 y ma帽ana no sabemos muy bien c贸mo se dar谩 en denominar. La distorsi贸n es tal que lo que naci贸, m谩s por impulso de la sociedad civil que por iniciativa institucional, para hacer justicia sobre el golpe de Estado del 36, la represi贸n consecuente y la cruenta dictadura posterior, ahora se ha querido extender en algunos casos unos cuantos a帽os atr谩s e incluir los episodios represivos producidos tambi茅n en la Segunda Rep煤blica. No ser茅 yo quien se oponga a recordar los desmanes de cualquier forma de Estado, pero la llamada memoria hist贸rica era un concepto mucho m谩s concreto y todo esto solo recubre el problema de ambig眉edad moral y sirve para que inicuos reaccionarios se aprovechen de ello para seguir arrojando su inmundicia sobre lo ocurrido en el pasado. Desgraciadamente, la propaganda masiva durante tantas d茅cadas ha ido calando en gran parte de la sociedad y, los que no abrazan directamente el discurso reaccionario, ignoran sin m谩s la historia o, directamente, de la manera m谩s botarate y moralmente perezosa, equiparan a unos y otros.

Este 2023, se cumplen 90 a帽os de aquel episodio de represi贸n sanguinaria, sucedido bajo un gobierno presidido por Manuel Aza帽a, en el contexto de un huelga revolucionaria. Aquel levantamiento anarquista acabar铆a convirti茅ndose en uno de los episodios m谩s terribles ocurridos durante la Segunda Rep煤blica. Las fuerzas del orden p煤blico incendiaron la choza del anciano carbonero 芦Seisdedos禄, con 茅l y toda su familia dentro; el balance final de la represi贸n fueron veintiocho campesinos muertos, dos guardias civiles y un miembro de la guardia de asalto. No fue aquel suceso la 煤nica masacre estatal durante el periodo republicano, pero una serie de circunstancias elevaron aquello a la condici贸n de 芦asunto p煤blico禄 y se dice que le acabar铆a costando las elecciones al propio Aza帽a. Ya en su momento la represi贸n en Casas Viejas fue instrumentalizada por la derecha para demostrar la sinraz贸n de un gobierno de izquierdas; lo cierto es que la maquinaria represiva del Estado funciona igual gobierne quien gobierne. De hecho, aquella insurrecci贸n, y la consecuente represi贸n excesiva, puede contemplarse tambi茅n como el desencanto del campesinado m谩s pauperizado con una, en primera instancia, ilusionante rep煤blica. Aquella prometida reforma agraria, que nunca lleg贸, era la alternativa a la constante humillaci贸n de los m谩s pobres, que tendr铆a por supuesto su continuidad durante la dictadura franquista.

Desgraciadamente, todav铆a hoy se utiliza la masacre de Casas Viejas por los m谩s reaccionarios para tratar de deslegitimar el periodo republicano y justificar, directa o indirectamente, el abiertamente sanguinario r茅gimen franquista. La Segunda Rep煤blica, finalmente decepcionante, pudo ser al menos un punto de partida para una verdadera revoluci贸n social. Lo verdaderamente indignante es que un pu帽ado de militares facciosos dieran un golpe de Estado para provocar una guerra civil de la que salieron victoriosos. Como dije al principio, la ambig眉edad legislativa sobre la memoria hist贸rica o democr谩tica, o como quiera llamarse, est谩 conduciendo a meter en el mismo saco todos los episodios represivos y a equiparar a unos y otros. Como 谩crata, no justifico a los gobernantes republicanos, mucho menos cuando tantos de ellos demostraron su indignidad con hechos represivos como el mencionado, y me muestro extremadamente cr铆tico con aquel periodo, algo idealizado por algunos. A pesar de ello, conozco muy bien la diferencia entre unos y otros, una cosa es la Segunda Rep煤blica y otra muy diferente el franquismo, cuando tantos quieren tirar ahora por la calle de en medio. Extender una ley, que naci贸 para otorgar justicia y reparaci贸n para la represi贸n originada el 18 de julio de 1936, es mostrar una vez m谩s la profunda distorsi贸n hist贸rica y moral que sufre este indescriptible Reino de Espa帽a.

