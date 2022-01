–

Casas Viejas la República al descubierto

En la fecha de hoy se cumplen 89 años

de la masacre de Casas Viejas. Sirva este humilde artículo para recuperar la

conciencia de clase frente aquellos que hacen de la memoria silencio, olvido y

negocio.

Iván Nistal Calzón

“Estamos viviendo igual que cuando

vivíamos en plena Dictadura. Nada ha cambiado: la misma burocracia, los mismos

jefes militares, la misma policía y, por tanto, la misma represión, ahora

ejercida por una policía integrada por socialistas. Hablo de la Guardia de

Asalto… Ante esta situación no valen lamentaciones; hay que reaccionar y

pronto para demostrar a los gobernantes nuestro desacuerdo y la muerte de la

esperanza republicana. La clase obrera, a la altura que hemos llegado, tiene la

obligación – si no quiere negarse a sí misma – de buscar su salud fuera de las

marrullerías políticas y de sus partidos, escuela burocrática del poder. La

política de la clase obrera no tiene más parlamento que la calle, la fábrica,

los lugares de producción, ni más camino que la revolución social a la que sólo

puede llegarse por una constante lucha revolucionaria.” (1)

Esta cita de Buenaventura Durruti

sirve claramente para comprender cual era la situación en la que se encontraba

la clase obrera ante la proclamada II República. La esperanza en poco tiempo se

tornaría en una gran desilusión por parte de las masas al ver que el cambio de

sistema solo había servido para que todo siguiera igual.

De esta desilusión, de las durísimas

condiciones de vida y de la gran difusión del anarquismo en España desde la

llegada de Giuseppe Fanelli, allá por el año 1868, es posible comprender

aquella insurrección que se produjo en esta aldea gaditana en enero de 1933.

Nos adentraremos brevemente en esta

localidad de la mano de Jesús Bartolomé Martín (2) para conocer de cerca el

contexto en el que se produjo la insurrección y posterior masacre:

Casas Viejas en 1930 tenía alrededor

de 1850 habitantes. La mayoría de los hombres se dedicaban al trabajo agrícola

y ganadero. La mayor parte de los campesinos eran trabajadores eventuales.

Entre los trabajadores eventuales se podían distinguir a los jornaleros

(contratados para realizar una tarea estacional) y peonistas (contratados para

realizar una tarea específica). Estos trabajos eventuales eran estacionales y

dependían de los ciclos agrícolas, la cantidad de cosecha, etc. Por tanto, los

trabajadores eventuales dependían del propietario agrícola. Otros trabajadores

eventuales eran los gañanes que se les denominaba así porque vivían en unas

míseras casas llamadas gañanías, en las que la ventilación y la higiene

brillaban por su ausencia. La mayoría de la población vivía en chozas míseras.

El trabajo de los hombres constituía

la principal fuente de ingresos de las familias, pero estos ingresos no cubrían

las necesidades de gasto de las familias por lo que las mujeres y los niños se

veían obligados a trabajar. Hay que tener en cuenta también que el desempleo

era algo común en Casas Viejas.

La propiedad agraria se caracterizaba

por el dominio general de los grandes latifundios, que pertenecían a la nobleza

y, sobre todo, a la burguesía. Por lo tanto, era notorio el contraste entre las

míseras condiciones de vida con la riqueza de los terratenientes, en donde

muchas de sus propiedades a pesar de su riqueza natural, estaban sin explotar.

En este contexto, la llegada de las

ideas anarquistas a Andalucía hizo que la desesperación de la población se

fuera organizando, tomando conciencia de la situación en la que vivían y la

necesidad y posibilidad de cambiarlo a través de la lucha. Numerosos

historiadores han pretendido justificar las revueltas de esta época desde un

punto de vista irracional, espontáneo y milenarista de manera generalizada,

argumentos un tanto simplistas que se caen por su propio peso al no tener en

cuenta la organización, coordinación, estrategias y coherencia de sus

actuaciones, ni el desarrollo ideológico y político de los anarquistas en estas

regiones. (3)

En 1932, un año antes de la

insurrección, cabe destacar la reapertura del sindicato de Casas Viejas, que se

afilió a la CNT, contando con alrededor de 300 personas. Además existía un

grupo de afinidad de la FAI, que estaba unido a un grupo local de la Federación

de la Juventud Libertaria (FJL). (4)

La recién proclamada II República de

1931, como comenté al comienzo de este artículo, pronto se convirtió en una

gran desilusión entre gran parte del campesinado y de proletariado industrial.

Concretamente en Casas Viejas, la reforma agraria que era lo que más le

afectaba, no trajo cambios sustanciales a la aldea, al contrario, con el

Decreto de Términos Municipales, que obligaba a los terratenientes a emplear

braceros locales, trajo más paro y miseria a Casas Viejas, ya que los

campesinos no podían ir como antes a recoger la aceituna en invierno a otras

localidades. A esto hay que unirle el empeoramiento de la situación económica y

la crisis triguera, lo que produjo una situación insostenible para los

habitantes de Casas Viejas, que llegaron a demandar a las autoridades trabajo y

pan, pero como siempre se les abandonó a su suerte.

Para Buenaventura Durruti, era obvio

lo siguiente: “El campesinado está maduro para la revolución: no les faltaba

nada más que un ideal que canalizara su desesperación. Y con el comunismo

libertario lo han encontrado.”

En esta situación, la CNT decidió

apoyar con fines insurreccionales, la huelga ferroviaria convocada por la

Federación Nacional de la Industria Ferroviaria (FNIF), creada por la CNT, pero

la insurrección fue un fracaso, varios pasos mal dados provocó que se

desconvocara la acción. En esta situación de desconcierto, comenzó la

insurrección en Casas Viejas que duró los días 10, 11 y 12 de enero de 1933. Se

cortaron los cables de teléfono, se vigilaron los cruces de los caminos y se

hizo una zanja en la carretera de acceso a Casas Viejas. Con estos actos se

intentaba aislar la aldea para que ninguna fuerza exterior pudiera disolver el

recién implantado comunismo libertario. Los revolucionarios visitaron al

diputado alcalde del pueblo, Juan Bascuña, al que le comunicaron la

proclamación del comunismo libertario haciéndoselo comunicar a la Guardia

Civil, advirtiendo que no les ocurriría nada si no abandonaban sus cuarteles,

entonces se produjo una refriega en la que fallecieron tres guardias. Llegaron

refuerzos de Medina Sidonia y de Alcalá de los Gazules, comenzando a matar y

detener a varias personas. Los revolucionarios se refugiaron en la choza del

anarquista Francisco Cruz Gutiérrez “Seisdedos”, quien no había participado en

el levantamiento debido a su avanzada edad, y que en palabras del cura del

pueblo, decía de él ser “una persona excelente, de un comportamiento admirable

con sus familias, que jamás se habían metido con nadie, ni con el culto ni con

su persona…”

Los revolucionarios se atrincheraron

en la choza y las fuerzas represivas tuvieron que pedir refuerzos por parte del

teniente Artal al Gobernador de Cádiz, lo que hizo intensificar el asalto, por

parte de la Guardia de Asalto, ante la negativa de los insurrectos a salir de

la choza y rendirse.

El capitán Rojas, enviado desde Jerez

de la Frontera recibió ordenes terminantes de sofocar enérgicamente la rebelión

y de arrasar la casa donde se habían hecho fuertes los revoltosos. Es entonces

cuando se instaló una ametralladora que mató a “Seisdedos” y a otro

revolucionario, pero también al guardia civil allí retenido. Posteriormente se

ordenó incendiar la choza, logrando huir María Silva Cruz “La Libertaria” y el

niño Manuel García Franco, los demás fueron abatidos o calcinados en la choza.

“La Libertaria”, en palabras de Federica Montseny era “Tal como es, llena de

poesía y tragedia, penetra en la inmortalidad. Es la encarnación y el símbolo

del martirio de España. Mariana de Pineda representa un momento de la

conciencia y de la vida española. María Silva es la voz, la carne sangrante de

un pueblo crucificado”. (5)

Para dar muestra de su personalidad,

he aquí la siguiente anécdota: “El propio “Gallinito” (Antonio Cabañas

Salvador, uno de los anarquistas más activos en la aldea) relató en el periódico

“La Voz del Campesino”, el incidente que María tuvo con la Guardia Civil cuando

paseaba con un pañuelo con los colores de la CNT. Fue requerida para que se lo

quitara. Al negarse, se lo quisieron arrebatar delante de los vecinos. María

abofeteó a uno de los guardias. Se ha dicho que en este incidente, estuvo el

origen de su asesinato.” (6) Y así ocurrió en 1936, al comenzar la guerra civil

fue fusilada estando embarazada de un niño fruto de su unión libre Con Miguel

Pérez Cordón, que se habían conocido en la cárcel a raíz de los sucesos ya que

ambos fueron encarcelados, María por presuntamente participar en los hechos y

Miguel por denunciar los asesinatos y por llevar donativos a los damnificados

por la tragedia.

La represión continuó aun habiendo

fallecido todos los ocupantes de la choza, se produjo a la detención de los

militantes más destacados, pero la excitación de los guardias era muy grande y

durante los registros se mato y detuvo a personas que no habían tomado parte en

la insurrección debido a su avanzada edad. Se les trasladó a la calcinada choza

de “Seisdedos” donde se abrió fuego contra los detenidos, aplicándoles la

famosa y terrorífica “Ley de fugas”. Se dice que el capitán Rojas quería

exagerar la agresión acumulando cadáveres en la choza de “Seisdedos”. Los

resultados de la autopsia reflejaban la brutalidad con la que se había

intervenido aquellos días.

Los días posteriores a la masacre se

produjo un gran revuelo político, creándose una comisión de investigación. La

mayoría de historiadores afirman que lo ocurrido allí fue el principio del fin

del gobierno de Azaña. En noviembre de 1933 llega al poder a través de las

elecciones, los partidos de la derecha, el Radical y la CEDA. En el

interrogatorio sobre lo sucedido, varias intervenciones dan muestra de la

responsabilidad directa del gobierno y del por qué de estas actuaciones tan

brutales… “Ni heridos ni prisioneros, pues éstos podían declarar lo sucedido”

“si no se daba un escarmiento muy fuerte, se exponía a que se declarara la

anarquía”.

Las responsabilidades ante lo ocurrido

brillaron por su ausencia, baste con decir que el capitán Rojas había sido

condenado a 21 años de cárcel de los que no cumplió ni un solo día.

Posteriormente al comienzo del alzamiento, Rojas estaría en primera línea al

mando de las milicias falangistas de Granada, haciendo lo que bien sabía

hacer… Francisco Ascaso le pondría en su lugar con unas demoledoras palabras;

“¿Pertenecéis a otra raza que no sea la humana? ¿Y por eso no hallaba eco en

vos el dolor de los otros? ¿Habéis podido contemplar cómo los hombres se

doblaban despacio en agónico estertor, quedando extendidos en tierra, echando

borbotones de sangre por la boca, y tenido el sadismo de pedir, de ordenar:

“¡Más! ¡Todavía más!”, sin que vuestro corazón sintiera el frío del

acero que traspasaba el corazón de los otros? Porque lo mandaban…. Porque así

lo mandaban ¡Ni aunque lo manden, capitán! ¡¡Ni aunque lo manden!!” (7) Tampoco

se quedaría libre, a manos de Ascaso, toda la clase política de sus responsabilidades:

“Los espectros de los campesinos caídos en Casas Viejas rondarán eternamente

alrededor de todos los políticos.”

Como había comentado anteriormente,

estos sucesos tuvieron gran trascendencia debido a las repercusiones políticas

y mediáticas de la tragedia. La derecha aprovechó lo ocurrido como estrategia

electoral que bien le sirvió para llegar al poder. El gobierno de Azaña se

quitó de responsabilidades echando la culpa a los insurrectos, si bien a estos

se los había dejado a su suerte sin realizar el prometido reparto de tierras

que hubiera evitado el levantamiento. Y la prensa se aprovechó del morbo de

todo lo relacionado con la matanza para aumentar las ventas de sus periódicos.

A día de hoy las cosas siguen igual; la derecha sigue con su estrategia de

borrar la memoria y seguir con el espíritu de la transición, es decir, seguir

con la tan cacareada paz social para mantener el sistema dominante, mientras

que las izquierdas siguen en su empeño de manipular y hacer de la memoria un

negocio hotelero. Por su parte, la prensa sigue aprovechando todo este eco

mediático para llenarse sus bolsillos… es la lógica burguesa.

Terminaré este artículo, como lo

empec̩, rescatando del olvido las palabras de Buenaventura Durruti Рque buen

uso hacen algunos de su figura para manipular – para que sirvan de orientación

hacia la clase trabajadora de hoy en día. “No queremos engañar a nadie, y lo

decimos firmemente para que toda la clase obrera lo oiga: la República, o

cualquier régimen político por el estilo, con socialistas o sin ellos, no

resolverá jamás el problema obrero. Un sistema basado en la propiedad privada y

en la autoridad de mando, no puede privarse de tener esclavos. Y si el

trabajador quiere ser digno, vivir libre y dueño de su propio destino, no debe

esperar a que se lo entreguen, porque la libertad económica y política no se

da, sino que hay que conquistarla. ¡De vosotros, pues, obreros, depende el

continuar siendo esclavos modernos u hombres libres! ¡Vosotros debéis, por

tanto, decidir!” (8)

