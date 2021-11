–

Datos elaborados a partir del 铆ndice de la Freedom House, lo cu谩l implica indefectiblemente que en apoyo real se situar谩 en el 90% de los dictadores del mundo.

Traducci贸n tarcoteca – Nearly 3/4 of the World鈥檚 Dictators Receive US Weapons and Military Assistance – Counterpunch 22.11.2021 por Matthew Hoh

Estados Unidos apoya a casi el 75% de los dictadores, autocracias, monarqu铆as, reg铆menes militares, etc. del mundo, con armas, entrenamiento militar y dinero. Por favor, recuerde esto la pr贸xima vez que alguien le diga que Estados Unidos deber铆a hacer X o Y porque tal o cual naci贸n es ‘mala’ …

Al comparar la lista de Freedom House de “naciones no libres”*, con las ventas de armas del a帽o fiscal 2020, entrenamiento militar y asistencia financiera en el extranjero**, encontramos que, de las 57 naciones consideradas antidemocr谩ticas, 42 reciben armas, entrenamiento y/o dinero para sus servicios militares y de seguridad. Esto significa que el 74% de las naciones no democr谩ticas del mundo cuentan con el apoyo militar de Estados Unidos. Curiosamente, las 15 naciones restantes est谩n casi todas sancionadas.

Los pa铆ses del mundo se pueden dividir en dos partes: los que compran/reciben armas de Estados Unidos y los sancionados. Parece que es un acuerdo bastante simple.

El 74% es un ligero aumento con respecto a hace cuatro a帽os cuando Rich Whitney en Truthout utiliz贸 la lista de Freedom House y la compar贸 con los datos de asistencia militar del a帽o fiscal 2015.

Probablemente no sea una sorpresa para nadie que el apoyo de Estados Unidos a los gobiernos no democr谩ticos aumentara bajo el presidente Trump, pero, para ser justos, fue un aumento menor. La hipocres铆a y la disonancia entre el apoyo declarado de Estados Unidos a la democracia, la libertad y la libertad, y c贸mo se comporta existe en el gobierno, ya sea que haya un dem贸crata o un republicano en la Casa Blanca.

La lista de naciones est谩 a continuaci贸n.

-He enumerado los territorios ocupados con las naciones que los est谩n ocupando; as铆, Gaza y Cisjordania est谩n bajo Israel, el Sahara Occidental bajo Marruecos, el T铆bet bajo China y Donbas y Crimea bajo Rusia.

-Adem谩s, tenga en cuenta que esta lista solo incluye naciones que no se consideran democracias. Las naciones que Freedom House enumera como parcialmente libres o libres, pero que son claros y flagrantes violadores de los derechos humanos, y que son receptoras de armas, entrenamiento militar y fondos de asistencia militar de EEUU, Como Colombia, Honduras, India, Pakist谩n, Filipinas y Ucrania no est谩n incluidas.

-‘Y’ denota armas recibidas, entrenamiento militar o asistencia financiera militar, o una combinaci贸n.

Afganist谩n Y

Argelia Y

Angola Y

Azerbaiy谩n Y

Bahrein Y

Bielorrusia N

Brunei N

Burundi Y

Camboya Y

Camer煤n Y

Rep煤blica Centroafricana Y

Chad Y

China (incluye el T铆bet) N

Cuba N

Rep煤blica Democr谩tica del Congo Y

Djibouti Y

Egipto Y

Guinea Ecuatorial N

Eritrea N

Eswatini N

Etiop铆a Y

Israel Y

Jordan Y

Gab贸n Y

Ir谩n N

Irak Y

Kazajst谩n Y

Kirguist谩n Y

Laos Y

Libia Y

Mali Y

Marruecos (Sarhara Occidental) Y

Myanmar Y

Nicaragua N

Norcoreano N

Om谩n Y

Qatar N

Rep煤blica del Congo Y

Rusia (incluye Crimea y Donbass) N

Ruanda Y

Arabia Saudita Y

Somalia Y

Sud谩n del Sur Y

Sud谩n N

Siria N

Tayikist谩n Y

Tanzania Y

Tailandia Y

Turqu铆a Y

Turkmenist谩n Y

Uganda Y

Emiratos 脕rabes Unidos Y

Uzbekist谩n Y

Venezuela N

Vietnam Y

Yemen Y

Zimbabwe Y

*Usar los datos de la Freedom House no significa respaldo a su pol铆tica o metodolog铆a. Sin embargo, Freedom House es una excelente fuente para este prop贸sito, ya que nadie acusar谩 a la Freedom House de ser antiamericana, pacifista o aislacionista en su ideolog铆a, izquierdista o libertario en sus inclinaciones pol铆ticas, no creyentes en el excepcionalismo estadounidense, etc.

** Informaci贸n sobre la venta de armas, la capacitaci贸n y la asistencia militar en los EEUU para el a帽o fiscal 2020 proporcionada por el ‘Center for International Policy鈥檚 Security Assistance Monitor Program‘.