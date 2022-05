–

En el Centro Cultural de la Cooperaci贸n sigue present谩ndose Habitaci贸n Macbeth, una obra de teatro escrita y actuado por Pompeyo Audivert. En un despliegue brutal de actuaci贸n, el director, actor y docente encarna todos los personajes del siempre vigente drama de Shakespeare. Pero describir el espect谩culo como un unipersonal no le hace justicia a la m煤sica para nada impalpable que Claudio Pe帽a compuso y ejecuta, desplazado en el proscenio, con un cello que le arranca sombras a la oscuridad, colaborando con la construcci贸n de una espacialidad recortada con navaja por una iluminaci贸n exquisita. Por Andr茅s Manrique para ANRed.

El augurio es ley cuando la profec铆a alimenta la ambici贸n. Sabemos todo lo que el protagonista va a sufrir a partir del vaticinio de las hermanas fatales (brujas), que dar谩n comienzo al famoso drama ingl茅s, as铆 como a la Habitaci贸n Macbeth.

Shakespeare trabaja a Macbeth como herramienta feroz de las brujas y de su mujer. La obra no le pierde pisada al texto del bardo ingl茅s. Cuenta con una intertextualidad que nos interpela, poniendo en evidencia la realidad pol铆tica de nuestra 茅poca, desde una lateralidad que sacude la conciencia. El camino del h茅roe no ser谩 el de superar las pruebas, sino el de acometer todo lo que la suerte le haya predestinado. Las predicciones que responden a H茅cate -Diosa de las brujas-, sellar谩n el fin. La responsabilidad de 茅stas, equivalentes a las tres hilanderas griegas en cuyas manos est谩 el hilo de la vida (y en este caso sobretodo la tijera que afilar谩n p茅rfidamente), no podr谩 ser refutada por la tarea de Macbeth, sino confirmada en cada uno de sus actos. El var贸n ya no es v铆ctima de una trama perge帽ada por caracteres femeninos, sino c贸mplice y ejecutor. Quiz谩 por ello es que la vida se repite como si fuera un cuento que no significa nada, contado por un idiota lleno de furia y de ruido, tal como plantea el propio Macbeth en el quinto acto. Audivert irrumpe en esta l贸gica binaria, mediante el procedimiento de multiplicaci贸n dram谩tica, con el cual su propio cuerpo encarna tanto a personajes masculinos como a femeninos: el mal sortea as铆 con sus peripecias la cuesti贸n de g茅nero, repartiendo cargas. O, mejor dicho, la atraviesa sin concesiones: Shakespeare y Audivert lo saben. Si, como plante贸 Borges: 鈥渆l drama que so帽贸 Shakespeare, y que ahora so帽amos, est谩 fuera del tiempo de la historia o, mejor dicho, crea su propio tiempo.鈥, el desaf铆o hist贸rico tendr谩 que ver con apropiarse de cada acci贸n, procurando no ser espada de nadie, para que la tragedia, en todo caso, se quede del otro lado del r铆o.

Audivert revel贸 en Otra Trama que consigui贸 concretar una vieja fantas铆a: la de ejecutar 茅l solo, en una obra, todos los personajes. Replegado en su casa de Mar del Sur durante la pandemia, se fue dejando habitar por cada personaje en un juego desbocado de desdoblamientos que ensay贸 en largas caminatas por la playa. Tal vez algo del mar y su orfandad se haya infiltrado en los textos.

Para la ambici贸n, nada es suficiente: t铆tulos, nombramientos, triunfos y conquistas son mojones intermedios cuando por 煤nico logro se tiene al poder, esa luz que no se alcanza. Habitaci贸n Macbeth est谩 hablando todo el tiempo del poder oscuro que se refleja en el no poder del protagonista, representaci贸n de una voluntad quebrada por la tentaci贸n. Audivert, al igual que Lady Macbeth, no podr谩n borrar la sangre de sus manos. No existe acci贸n que elimine lo ocurrido. Las f贸rmulas para deshacer lo concebido no se han descubierto; lo que se hizo es para siempre. El olvido, en todo caso, podr谩 ser nuestro mejor aliado, pero dejar de recordar no anula lo que pas贸. Y de esto tambi茅n nos habla la tragedia en el cuerpo del actor que, tal como dijo, construy贸 la obra de teatro sobre su cuerpo como 煤nica zona teatral.

El formalismo en la ejecuci贸n de voces y cuerpos bien diferenciados para volver a contar esta tragedia es brutal. Como si esto fuera poco, el efecto mediante la multiplicaci贸n dram谩tica genera una resonancia po茅tica de una potencia que atraviesa de punta a punta el trabajo: 鈥淢e he adentrado tanto en el mar de la sangre que volver adonde sal铆 ser铆a m谩s dif铆cil que llegar a la orilla opuesta.鈥 En escena, hay que reconocerlo, Audivert pareciera tocar esa otra orilla.

Composici贸n, forma y artificio, recortados por el precioso trabajo de iluminaci贸n, trazan una espacialidad matizada por el Cello de Pe帽a que nos conecta con una dimensi贸n sobrenatural de la identidad. El poder del hechizo se mantiene inmutable a lo largo del tiempo; y los seres humanos gozamos y sufrimos esta fuerza.

CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACI脫N (Corrientes 1543, CABA)

Tel茅fonos: 5077-8000 int 8313 Web: http://www.centrocultural.coop

S谩bados 21:00 hs // Domingos 20:00 hs hasta el 29/05/2022