–

De parte de Acracia December 18, 2021 17 puntos de vista

En determinada ocasi贸n, cierta persona a la que tengo, a pesar de su barniz conservador, respeto intelectual y moral, me acus贸 de tener cierta actitud, que se resum铆a en una frase lanzada con vehemencia, que supuestamente resum铆a mi visi贸n: 芦隆Todo es una mierda!禄 (sic). El caso es que semejente aseveraci贸n (o, mejor dicho, acusaci贸n), aunque pod铆a extenderse a cualquier 谩mbito vital, estaba sustentada en una controvers铆a literaria; yo afirm茅, sin despreciar ning煤n otro g茅nero (隆Satan谩s me libre!), que si alg煤n d铆a me animaba a escribir algo de ficci贸n, ser铆a sin duda una s谩tira de elevadas ambiciones sobre la realidad social y la condici贸n humana. Esto actu贸 como un resorte para que mi interlocutura dijera lo que dijo, ante mi estupor y cierta indignaci贸n. Vaya por delante que, pobre de m铆, yo nunca he sostenido esa argumentaci贸n ni actitud vital; por supuesto, no me gusta gran parte de lo que observo a mi alrededor, e incluso no pocas veces muestro mi desprecio por gran parte de lo que hemos construido los humanos como especie, pero jam谩s se me ocurrir铆a afirmar que el conjunto de la realidad es una suerte de bosta de enormes dimensiones. Tuve la sensaci贸n, con aquel intercambio de improperios amables, que mi rival dial茅ctico, junto a muchas otras personas, confunden el ser extremadamente cr铆tico con alg煤n tipo de amargura vital, traducida al parecer en considerar que el mundo es una especie de gran bola de excremento.

Claro que, pens谩ndolo bien, no s茅 si hay muchas personas que, al menos sobre el papel, no se consideren a su extra帽a manera 芦cr铆ticas禄 con las cosas; incluso, algo que invita a la perplejidad, lo sostiene a veces la gente m谩s conservadora, m谩xime en estos tipos distorsionadores en los que la derecha m谩s repulsiva quiere pasar de alguna manera como 芦antisistema禄. Lo cierto es que puede decirse que cada uno, seg煤n su imaginario ideol贸gico y moral, as铆 como con su traslaci贸n o no a su actitud vital, es francamente complicado que se considere conformista o un papanatas sin remedio; y, desgraciadamente, abundan, y de qu茅 manera. Pero, volvamos a la pol茅mica que ha originado estas reflexiones. Qu茅 diablos quiere decirse, cuando se considera a nivel art铆stico la s谩tira una herramienta impagable para dejar en evidencia las convenciones sociales m谩s rid铆culas y cuestionables, que tantas veces sustentan las peores injusticias. Hay que decir, como gran argumento frente a mi interlocutora, que la s谩tira es un g茅nero tan reconocida como cualquier otro, que se remonta con grandes obras a la Antig眉edad; no s茅 si alguien se atrever谩 a segurar que Valle-Incl谩n, G贸ngora o el propio Cervantes, al margen de la evidente calidad de sus escritos, ten铆an una visi贸n tipo 芦隆Todo es una mierda!禄.

Me parecen muy respetables, o no necesariamente, si nos referimos siempre a una saludable pol茅mica, aquellos poetas que quieran expresar los desvar铆os del amor rom谩ntico, el misticismo de la condici贸n humana o la belleza del cielo o de los pajaritos, pero uno no puede evitar estar a otras cosas. Una muestra de la perversi贸n del lenguaje tiene como perfecto ejemplo algo emparentado con lo que intento expresar; 芦ser un c铆nico禄, algo seguramente excesivo a nivel filos贸fico, pero intelectualmente muy apreciable anta帽o como opuesto a toda convenci贸n social en aras del progreso, con el tiempo acab贸 convertido en una cosa abiertamente negativa. Creo que la s谩tira, g茅nero que m谩s temprano que tarde me atrever茅 a abordar cargado de ambiciones, tiene mucho con ver con esa condici贸n c铆nica en el sentido antiguo: algo, tal vez reprobable seg煤n determinada moral, pero que obedece a la necesidad de mostrar la gran hipocresia e injusticia del mundo en que vivimos. El c铆nico, as铆 como el que usa la s谩tira como herramienta, a mi nada modesta manera de ver las cosas, realiza una cr铆tica radical a todo convencionalismo; lo hace, de manera expl铆cita o no, porque yo creo que desea atisbar que hay valores mucho m谩s elevados, tal vez nunca alcanzables del todo, pero por los que merece la pena luchar. Jam谩s se me ocurrir谩 afirmar algo as铆 como que todo es una hez, pero me resulta francamente complicado aceptar que alguien se refugia en una mera actitud contemplativa, sin dedicar ni un 谩pice de su existencia a tratar de derribar tanta miseria. Parafraseando al cl谩sico, para construir inevitablemente hay que destruir; ojo, solo es una manera (algo sat铆rica) de hablar.

Juan C谩spar