De parte de SAS Madrid October 18, 2021 19 puntos de vista

Los m谩s preocupante es que el informe todav铆a no refleja las consecuencias de la pandemia en los hogares madrile帽os. 150.000 familias tienen a todos sus miembros en paro.

Casi un mill贸n y medio de madrile帽os se encuentra en situaci贸n de pobreza y en riesgo de exclusi贸n social. Son las dram谩ticas conclusiones del 煤ltimo informe presentado por el sindicato Comisiones Obreras. El estudio con el llamativo t铆tulo de “Las cifras de la verg眉enza. Ser pobre en la regi贸n m谩s rica”, ofrece una preocupante radiograf铆a de la situaci贸n socioecon贸mica en la regi贸n.

Seg煤n el informe, 1 de cada 5 madrile帽os se encuentra en situaci贸n de pobreza y en riesgo de exclusi贸n social, m谩s del 20% de la poblaci贸n madrile帽a. Percibir ingresos inferiores a 9.629 euros anuales es el l铆mite bajo el cual se considera que una persona est谩 en situaci贸n de pobreza.

El riesgo de enfrentarse a esta situaci贸n ha crecido un 10% en un a帽o en Madrid, frente al 4% de media nacional. Los autores del informe destacan la idea de que en nuestra regi贸n “llueve sobre mojado” y hablan de un “estancamiento”, puesto que en la 煤ltima d茅cada no ha bajado nunca del 19%.

Manuel Rodr铆guez, secretario de pol铆ticas sociales del sindicato CC. OO. explica en el programa 120 Minutos la dif铆cil situaci贸n de m谩s de 89.000 hogares en los cuales no se puede consumir carne, pollo o pescado cada dos d铆as. Las dificultades tambi茅n tienen relaci贸n con la capacidad econ贸mica para mantener la casa en una temperatura adecuada o incluso para pagar la renta del piso.

Ni帽os en riesgo de pobreza

Entre las cifras m谩s duras, el informe recoge que entre la poblaci贸n menor de 16 a帽os, hay 266.000 ni帽os en riesgo de pobreza y que hay casi 200.000 personas mayores pobres pese a las pensiones. O que en Madrid hay 386.000 trabajadores pobres y que el 30% de los hogares no tienen capacidad para hacer frente a imprevistos.

Entre otros datos del informe, se refleja que en 2020 el 26,6% de los madrile帽os no se pod铆a ir de vacaciones por falta de dinero, el 5,2 no puede permitirse un coche o el 5,3% no puede comprarse un ordenador.

150.000 familias con todos sus miembros en paro

Por otra parte, el riesgo de pobreza se eleva al 38,4 por ciento en familias monoparentales, casi el doble de la tasa general. El 83% de ellos est谩n encabezados por mujeres. Adem谩s, hay 150.000 familias en la regi贸n con todos sus miembros en paro y en el 11,1 por ciento entra a casa cada mes menos de mil euros.

En Madrid el desempleo aument贸 de 2019 a 2020 en m谩s de 130.000 personas. Del casi mill贸n de personas en paro, el 53% no compran prestaciones. Y de los que cobran, la cuant铆a media es de 860 euros mensuales, un nivel m谩s bajo que hace una d茅cada.

Lo m谩s preocupante, para los autores del informe, es que las conclusiones todav铆a no reflejan los datos generados durante 2020, por lo que a煤n no se ponen de manifiesto el impacto de la crisis del coronavirus en la econom铆a de los madrile帽os. Piden por tanto al gobierno regional que ponga en marcha “soluciones inmediatas”. Todo hace prever que la situaci贸n se habr谩 agravado, con el problema del consumo de electricidad en el centro de las preocupaciones de muchas familias.

Subida de la Renta M铆nima de Inserci贸n

La secretaria general de CCOO Madrid, Paloma L贸pez, ha solicitado este lunes a la Comunidad de Madrid que suba de los 405 euros mensuales de media a los 700 la Renta M铆nima de Inserci贸n (RMI), que compense el Ingreso M铆nimo Vital (IMV) y que firme un Pacto Social y de Servicios P煤blicos, entre otros puntos, para erradicar la pobreza de la regi贸n, que seg煤n la tasa AROPE afecta al 20,9 por ciento de los madrile帽os.

El sindicato tambi茅n quiere regular por Ley las ayudas dirigidas a la cobertura de las necesidades vitales de las personas y familias con especiales dificultades. Esta norma debe incorporar las prestaciones de car谩cter educativo, sanitario, de garant铆a de acceso y mantenimiento de la vivienda, movilidad y necesidades de acceso a suministros b谩sicos y esenciales, como el agua y la electricidad.

LA DESIGUALDAD La secretaria de CCOO Madrid ha calificado de “muy alarmantes” estos datos, que no reflejan todav铆a las consecuencias de la pandemia, y con el mismo objetivo “la falta de recursos en materia de protecci贸n social que se designan en la Comunidad para paliar los efectos de la pobreza”. Seg煤n ha explicado, la pobreza se puede tratar de forma paliativo, de atender a los personas m谩s necesitadas dotando de mayores recursos sociales. “Pero hay elemento estructural que la ocasiona, que es la desigualdad, porque m谩s all谩 de poner escasos mecanismos y recursos de protecci贸n social, se dan pol铆ticas que facilitan la desigualdad en la regi贸n, como la pol铆tica fiscal y presupuestos injustos y antisociales, donde se recorta en Educaci贸n, Sanidad, Servicios Sociales, no se compensa el RMI, no se hace una apuesta de cambio de empleo y el nuevo modelo productivo, se fomenta un empleo en servicios precario y de mala calidad, etc茅tera”, ha detallado. Paloma L贸pez ha destacado que Madrid es la regi贸n con mayor PIB per capita en Espa帽a, pero “tiene un 铆ndice de pobreza mucho m谩s alto que otras regiones con menos renta”. Tambi茅n ha se帽alado que est谩 a la cola en inversiones social por personas, con un gasto de 353 euros anuales, cuando la media nacional est谩 en 405. Por barrios concretos, atendiendo como siempre a indicadores del INE, entre el barrio m谩s pobre de Madrid, San Crist贸bal, con 20.365 euros de renta media por hogar y los 89.215 de El Plant铆o hay casi 69.000 euros de diferencia. O entre el distrito m谩s rico, Chamart铆n (65.995脟) y Vallecas (25.527) hay m谩s de 40.000 euros de diferencia, que asciende a 71.000 entre el municipio m谩s rico de la regi贸n, Pozuelo de Alarc贸n (90.902 euros por hogar de media anual) y los 19.568 de Villanueva de Perales.

