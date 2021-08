–

Tras siete a帽os con la causa estancada finalmente fue removido el cuestionado juez Walter Bento de la investigaci贸n por la muerte de Andr茅s Garc铆a Campoy, quien muri贸 el 13 de junio de 2014 tras recibir un balazo en la nuca luego de ser parado por dos gendarmes en la ruta 7, Luj谩n de Cuyo, en el kil贸metro 1060, provincia de Mendoza. Sin las pruebas pertinentes, Bento hab铆a declarado que se trat贸 de un suicidio. Tras a帽os de reclamos y cuestionamientos al juez finalmente se dio lugar al pedido de recusaci贸n impulsado por los abogados Santiago Bahamonde y Alejo Amuch谩stegui. 芦Espero que se haga justicia y que salga a la luz toda la verdad禄, coment贸 M贸nica Campoy, madre de Andr茅s, quien 7 a帽os despu茅s sigue esperando una autopsia para que la investigaci贸n avance. Por Ramiro Giganti (ANRed).

La C谩mara Federal confirm贸 el apartamiento del juez y otro magistrado indagar谩 sobre la participaci贸n de gendarmes en la muerte de Andr茅s Garc铆a Campoy, quien muri贸 luego de ser parado en un control de Gendarmer铆a en la ruta 7. A pesar de tener sus papeles en regla, Andr茅s no pas贸 ese control con vida. Su muerte fue por un disparo en la nuca cerca de su oreja, lo que se muestra como muy contradictorio con la hip贸tesis de suicidio presentada por las fuerzas de seguridad. Otro dato que refuta la versi贸n de gendarmer铆a es que un primer adelanto de las pericias estableci贸 que la lesi贸n provocada por la bala mide aproximadamente 7 mil铆metros, lo que no coincidir铆a, en principio, con la versi贸n de los gendarmes que aseguraban que el joven se dispar贸 con su carabina calibre 22. Adem谩s, Andr茅s no ten铆a p贸lvora ni en sus manos ni en su ropa.

Los gendarmes Maximiliano Alonso Cruz y Coraz贸n de Jes煤s Vel谩zquez, estuvieron en un principio imputados pero tres meses despu茅s del hecho el juez Walter Bento les dict贸 la falta de m茅rito. Actualmente los dos gendarmes siguen en funciones.

La causa permaneci贸 estancada, sin avances importantes durante a帽os a pesar de los insistentes pedidos de la familia del joven por exhumar el cuerpo. Frente a esto, y a siete a帽os de la muerte, fue solicitado el apartamiento de Bento, quien adem谩s enfrenta graves denuncias por otras causas.

芦Ahora hay dos nuevos abogados de la Defensor铆a de tribunales: el Doctor Santiago Bahamonde y Alejo Amuchastegui. Ellos pidieron la recusaci贸n del juez federal Walter Bento. Y la causa lo va a llevar el juez Marcelo Garnica芦, coment贸 M贸nica Campoy, madre de Andr茅s en una comunicaci贸n con ANRed. Optimista por la remoci贸n de Bento, M贸nica tambi茅n tiene sus reservas por la procedencia de Garnica, quien en un principio se hab铆a negado a tomar la causa por oponerse a la remoci贸n de Bento. 芦El juez Garnica era en su momento secretario de Walter Bento. El sabe del caso de Andr茅s. Por 茅tica no lo tendr铆a que haber tomado el caso. Pero bueno, vamos a ver como anda, (Garnica) es la mano derecha del juez federal Walter Bento禄, alert贸.

En otra entrevista con este medio hace dos meses, Eric, uno de los mejores amigos de Andr茅s, lo recordaba con aprecio. 鈥淓ra un hermano para m铆, yo no lo ten铆a como un amigo sino como un hermano: viv铆a en mi casa, pr谩cticamente, estaba todos los d铆as. Mis padres lo quisieron much铆simo a Andr茅s, lo trataban como un hijo. Yo ten铆a un cuarto para m铆 solo y le tiraba un colch贸n y el se quedaba casi todos los d铆as a dormir en casa鈥, record贸 en una entrevista en el mes de junio cuando se estaban cumpliendo 7 a帽os de su muerte. Al igual que M贸nica en entrevistas anteriores, Eric record贸 los objetivos que ten铆a Andr茅s: a los objetivos que ten铆a Andr茅s: uno de ellos era 鈥渢erminar su carrera, que estaba bastante embalado con su carrera鈥. Tambi茅n record贸 que otro objetivo era vender el arma, que era una reliquia: 鈥渓a quer铆a vender porque le iban a dar mucha plata, esas fueron las 煤ltimas palabras que me dijo una semana antes que pasara todo esto. El estuvo ac谩 en mi casa y me cont贸 que le iban a dar mucha plata por esa arma porque era una reliquia鈥. Esa arma estaba en el ba煤l del auto de Andr茅s, quien solo quer铆a venderla.

La hip贸tesis basada en el posible suicido con esa arma fue descartada por quienes vieron el tama帽o de la herida. Por ese motivo, M贸nica, madre de Andr茅s insiste en que se realice una autopsia, un pedido que le fue negado durante a帽os y que en el d铆a de hoy volvi贸 mencionar al ser consultada. 芦Espero que se haga justicia y que salga a la luz toda la verdad. Y por supuesto que sigo pidiendo la autopsia de Andr茅s禄, concluy贸.