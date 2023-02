–

De parte de Indymedia Argentina February 6, 2023

Mientras se desarrolla el juicio por el asesinato Fernando B谩ez Sosa, en La Retaguardia buscamos aportar una diversidad de voces que ayuden a reflexionar. La pretensi贸n es analizar cu谩l es el rol de los medios de comunicaci贸n en la cobertura de estos casos y cu谩les las responsabilidades sociales y pol铆ticas que dan pie a que sucedan estos hechos. Caio Varela, presidente de Ciervos Pampas, el primer club de rugby de diversidad sexual de Am茅rica Latina, pas贸 por el programa radial Est谩s Muteadx.

Entrevista: Pedro Ram铆rez Otero/Juli谩n Bouvier. Redacci贸n: Juli谩n Bouvier. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero

El caso de Fernando B谩ez Sosa es conocido por la gran cobertura medi谩tica que obtuvo. Eso no siempre aporta luz a los casos. Muchas veces, por el contrario, lo que brindan es una mirada morbosa. Caio Varela, presidente del club de rugby Ciervos Pampas, el primer club de diversidad sexual de Am茅rica Latina, cont贸 su mirada acerca del tratamiento de los medios de comunicaci贸n en este caso: 鈥淪e reafirman prejuicios, se generan sensaciones que no aportan soluciones constructivas para que nosotres podamos ser mejores como sociedad. Hay una perspectiva de los opin贸logos de turno, que se creen doctores del derecho penal, que no tiene absolutamente nada que ver con el hecho que se juzga. Cualquier persona que quiere una sociedad mejor, quiere justicia por Fernando, por su familia. Pero esto no termina en la condena de estos asesinos. Tenemos que seguir pensando c贸mo seguir haciendo cambios en la sociedad, en el cotidiano鈥.

En el deporte existe y existi贸 siempre el machismo. Uno de los famosos 鈥渞itos鈥 que existen en las diferentes disciplinas deportivas es el 鈥渂autismo鈥. Cuando un jugador llega al club, se le hace un recibimiento, como si fuera un derecho de piso. En general, son violentos, o buscan burlarse de la persona. El jugador del Ciervos Pampa se refiri贸 a estas din谩micas y detall贸 c贸mo son los bautismos en su club: 鈥淗ace tiempo venimos pensando c贸mo oponernos o c贸mo crear una nueva perspectiva de construcci贸n del deporte. Cuando digo 鈥榚l deporte鈥 no digo la disciplina, sino la forma en c贸mo se plantea este. Las palabras que se utilizan, c贸mo est谩 planteada la competitividad, c贸mo ves al otro. Hay cosas que pueden parecer ut贸picas, pero que concretamente se pueden traducir en posturas. Por ejemplo, nosotres tenemos 鈥榖autismo鈥 a los jugadores. Pero nuestro bautismo es un abrazo colectivo de bienvenida. Es sencillo, simb贸lico. Pero es una decisi贸n. Antes era muy com煤n que los bautismos sean violentos, ahora est谩n prohibidos oficialmente. Entonces, no se trata solo prohibir lo que no est谩 bueno. No hay problema que haya un bautismo, el problema es que sea violento鈥.

Ciervos Pampa naci贸 en un espacio llamado ADAPLI (Asociaci贸n Deportiva Amateur por la Inclusi贸n), que ten铆a diferentes disciplinas deportivas, destinadas al colectivo LGTBIQ+. Desde ah铆, un grupo de amigos decidi贸 convocar un entrenamiento de rugby desde una perspectiva de la contenci贸n. 鈥淟uego nos organizamos para jugar el primer partido. Y ah铆 nos dimos cuenta de que ten铆amos que ser m谩s. Hicimos una convocatoria m谩s amplia, m谩s abierta. Entendimos que, en ese proceso de construcci贸n, lo que nosotres quer铆amos y plante谩bamos era una transformaci贸n social en el deporte a partir de una perspectiva de derechos. Es decir, entender el deporte como un derecho y no como un privilegio. Que el deporte finalmente pueda ser para todes. Cuando hablamos de derechos, hablamos tambi茅n del Estado. Plantear obligaciones para este Estado, para que exista una promoci贸n del derecho al deporte. Y eso implica crear una estructura, recursos espec铆ficos. Que haya, por ejemplo, perspectiva de g茅nero y diversidad en el deporte鈥, dijo Caio.

鈥斅縃an sufrido discriminaci贸n por ser un equipo de diversidad sexual?

鈥擡n el deporte hay una l贸gica que est谩 establecida, pensada desde una perspectiva hetero cis patriarcal. Por ende, las personas que no respondemos a esa l贸gica es como que somos bichos raros. Como si no hubieran LGBT en el deporte desde siempre. La diferencia es que ahora nosotres nos paramos desde un lugar de determinaci贸n, de empoderamiento, y somos lo que somos. No nos encuadramos en ninguna performance. Lo que hacemos es visibilizar lo que somos, c贸mo somos.

A partir de una entrevista que circul贸 en las 煤ltimas semanas al exjugador de rugby Agust铆n Pichot, se puso 茅nfasis en la discusi贸n de la cultura del rugby. 鈥淧oner la responsabilidad de lo que pas贸 exclusivamente en la cultura del rugby no da respuestas integrales. Si pensamos lo que pas贸 en las celebraciones de la conquista de la Argentina en el mundial de f煤tbol, tambi茅n existi贸 violencia. Discursos y cantos homof贸bicos, transf贸bicos, racistas, xen贸fobos. Y fue justificada, naturalizada. Como si fuera un chiste. Hay que pensar la problem谩tica desde todos los campos y no solo poner el eje en el rugby鈥, opin贸 Varela.

