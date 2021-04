–

La familia del reportero gr谩fico Jos茅 Luis Cabezas asesinado en 1997, denuncia que el m茅dico Dar铆o Amado quien fragu贸 la autopsia en la primera causa podr铆a adjudicarse la titularidad en la c谩tedra de Medicina Legal en la Universidad Nacional de La Plata. 芦La mafia premia a sus integrantes, toda la vida, no importa que hayan hecho. Es m谩s, los premia porque seguramente les han seguido siendo 煤tiles hasta la actualidad. Por eso decimos y sostenemos que el poder de la mafia sigue vivo. No nos mueve ni nos gu铆a el resentimiento ni la venganza, solo el deseo y sentimiento de justicia. Y eso pedimos y exigimos: justicia. Que solo las personas dignas puedan ocupar cargos p煤blicos, cargos que requieran dignidad humana禄 expres贸 la familia mediante un comunicado. Por ANRed

La familia del reportero gr谩fico asesinado en 1997, Jos茅 Luis Cabezas, denunci贸 que el primer m茅dico forense de la causa, que omiti贸 informaci贸n clave para hallar a los responsables del homicidio, podr铆a transformarse en titular de c谩tedra en la Facultad de Ciencias M茅dicas de la UNLP.

Se trata de Dar铆o Amado y fue el m茅dico forense que realiz贸 la autopsia sobre el cuerpo de Cabezas. En ese entonces no s贸lo omitio pruebas, sino tambi茅n fragu贸 informes.

NO SE OLVIDEN DE CABEZAS

Hemos tomado conocimiento por medios period铆sticos, que la Universidad Nacional de La Plata, estar铆a por nombrar como titular de Medicina Legalal Dr. Dar铆o Amado. Al asumir ese cargo, el doctor Dar铆o Amado, ser谩 responsable de capacitar y ense帽ar a cientos, miles de j贸venes, y quedar谩 al frente de la c谩tedra de Medicina Legal, la rama de las ciencias m茅dicas dedicada a estudiar y determinar, entre otras cosas, c贸mo y por qu茅 mueren las v铆ctimas y qui茅nes son sus victimarios. Se hace imperiosamente recordar para la familia y para la sociedad que NO SE OLVIDA DE JOSE LUIS CABEZAS, que este m茅dico en 1997 fue el forense que realiz贸 la primera autopsia al cuerpo dela v铆ctima asesinado en General Madariaga por emisarios de Yabr谩ny denunciado por el representante legal de la familia. Ocult贸 evidencias y fragu贸 informes.

Amado se hizo famoso hace 24 a帽os por haber participado en la causa judicial que investigaba uno de los cr铆menes pol铆ticos m谩s estremecedores de la historia argentina de la postdictadura: el asesinato del reportero gr谩fico Jos茅 Luis Cabezas, por encargodel empresario Alfredo Yabr谩n, ejecutado la madrugada del 25 de enero de 1997 en General Madariaga. Amado fue convocado por el juez federal de Dolores Jos茅 Luis Macchi para realizar la autopsia al cuerpo calcinado de Jos茅Luis. Pero tras conocer los resultados, el magistrado orden贸 una segunda autopsia y llam贸 a declarar a Amado para que explicara algunas irregularidades y errores cometidos en su informe forense. La reautopsia de Cabezas, con la presencia de los m茅dicos de la familia CABEZAS, incrimin贸 a Yabr谩n.

Adem谩s, Amado permiti贸 que personal de inteligencia de la Polic铆a Bonaerense entrara a la sala de la Asesor铆a Pericial y presenciara toda la autopsia, esfum谩ndose minutos antes de finalizar a sabiendas de que no ten铆a permitido estar ah铆. Despu茅s, y con mayor gravedad, cuando realiz贸 la evaluaci贸n craneal deliberadamente omiti贸 mencionar uno de los disparos que hab铆a en la cabeza del periodista. Solo habl贸 de un orificio, acorde a la teor铆a de que el crimen lo cometi贸 solo una persona. Luego 鈥渟e olvid贸鈥 tambi茅n de marcar que en el cuerpo hab铆a rastros de golpes. Y finalmente fragu贸 la fecha de la firma de un polic铆a de General Madariaga para hacer pasar como que estuvo presente durante los ex谩menes m茅dicos del cad谩ver.

El hecho provoc贸 en su momento la indignaci贸n de la familia Cabezas y toda una sociedad que ve铆a sin poder creer los burdos intentos del poder por encubrir a los asesinos, Amado fue denunciado.Tras el esc谩ndalo que produjo su 鈥渃onfesi贸n鈥 y con los resultados de la segunda autopsia que determin贸 la existencia de golpes y de un segundo disparo, la causa se encamin贸 directamente a los asesinos reales. A la frase que repetimos hace 25 a帽os, No se olviden de Cabezas, deber铆amos completarla con la frase no se olviden de la mafia, no se olviden de los mafiosos.

驴C贸mo puede ser que quienes mafiosamente participaron en el desv铆o de pistas de investigaci贸n, quienes estuvieron al servicio de los mafiosos y asesinos, quienes con sus 驴errores? Quisieron provocar la nulidad del expediente penal, introduciendo una autopsia falsa, mal hecha, cient铆ficamente inaceptable, y con testigos falsos, que nunca estuvieron, y con testigos presenciales 鈥渟ospechosos鈥 que nunca firmaron las actas dejando constancia que estuvieronall铆, no sean penados, se mantengan impunes e intocables y peor a煤n, sean merecedoresde premios sociales o reconocimientos, reservados para personas dignas de tales honores?.

Hoy lo sabemos. Hubo encubrimiento en la primera autopsia del cuerpo de Jos茅 Luis Cabezas, fue para desviar la investigaci贸n y desvincular a YABRAN y sus c贸mplices, hecho que qued贸demostrado despu茅s de la comprobaci贸n y declaraci贸n del m茅dico responsable y de un polic铆a que firm贸 como testigo pero que no estuvo en la autopsia.La primera autopsia indic贸 que Jos茅 Luis hab铆a muerto de un solo tiro y que no hab铆a rastros de golpes. Pero la segunda revel贸 que los disparos eran dos. Tambi茅n probaba que el reportero gr谩fico hab铆a sufrido una paliza. Con diferencias tan grandes entre los dos ex谩menes, el m茅dico declar贸 que hizo la autopsia muy cansado y a las apuradas.Reconoci贸 que hubo una negligencia en la firma del acta por parte del cabo Carlos Ju谩rez, el polic铆a que transport贸 el cuerpo desde la cava de Madariaga 鈥donde Cabezas apareci贸 asesinado el 25 de enero鈥hasta La Plata.En dos lugares al mismo tiempo Ju谩rez cont贸 que en realidad no presenci贸 el examen y que la autopsia la firm贸 varios d铆as despu茅s. Y Amado admiti贸 que el oficial que ten铆a que hab茅rsela hecho firmar omiti贸 el tr谩mite en el momento.

La mafia premia a sus integrantes, toda la vida, no importa que hayan hecho. Es m谩s, los premia porque seguramente les han seguido siendo 煤tiles hasta la actualidad. Por eso decimos y sostenemos que el poder de la mafia sigue vivo. No nos mueve ni nos gu铆a el resentimiento ni la venganza, solo el deseo y sentimiento de justicia. Y eso pedimos y exigimos: justicia. Que solo las personas dignas puedan ocupar cargos p煤blicos, cargos que requieran dignidad humana. Que esta nueva denuncia a 25 a帽osdel crimen, que se suma a innumerables cantidades de denuncias realizadas, este ejercicio de memoria que hacemos cada vez que se pretende atacar la memoria de JOSE LUIS, este deber que sentimos como familia de estar alerta todo el tiempo para se帽alar a la mafia, sirva para que por ejemplo las autoridades a cargo de esta designaci贸n, revean lo hecho, relean el fallo del Tribunal de Disciplina del Colegio P煤blico de Abogados de la Capital Federal que dict贸 cuando excluyo a Gustavo Prellezo, el asesino que dispar贸 y prendi贸 fuego a Jos茅 Luis, de la matr铆cula de abogado, y medite acerca de que para ocupar uncargo en la sociedad, no solo hay que estudiar, o ser inteligente o ser profesional , indispensablemente hay que tener 鈥淒IGNIDAD鈥.

NO NOS OLVIDAMOS DE JOSE LUIS CABEZAS

Gladys Cabezas 鈥hermana de Jos茅 Luis representante de la Familia Cabezas

Dr. Alejandro Vecchi鈥Apoderado Letrado de la Familia Cabezas