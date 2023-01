–

En el ba帽o de la estaci贸n Shell de Pedro Luro apareci贸 un 鈥渄edo鈥 similar al de un hombre. Fue en el horario de trabajo de Cristina Castro y justo el d铆a de cumplea帽os de otro de sus hijos. 鈥淣o es una coincidencia, es muy macabro鈥, dice la madre del joven desaparecido y muerto en 2020 tras ser detenido por la Polic铆a Bonaerense. A煤n no se sabe qui茅n dej贸 el 鈥渕ensaje鈥. Por Daniel Satur (La Izquierda Diario).

La noche del domingo 22 de enero dos j贸venes ingresaron al ba帽o de la estaci贸n de servicio Shell de la localidad de Pedro Luro, en el partido bonaerense de Villarino. All铆 trabaja desde hace a帽os Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, desaparecido el 30 de abril de 2020 tras ser detenido por la Polic铆a Bonaerense y cuyo cuerpo fue hallado en un cangrejal de Bah铆a Blanca 107 d铆as despu茅s.

Apenas entraron al ba帽o, los j贸venes se toparon con algo que los impresion贸 y asust贸. Se trataba de un dedo, similar al de un hombre y de tama帽o natural. Si bien luego se comprob贸 que el objeto era de pl谩stico, el hallazgo motiv贸 el desesperado llamado al playero de la estaci贸n de servicio, quien a su vez dio aviso a sus superiores. Eran pasadas las diez de la noche.

Tanto la familia de Facundo como las compa帽eras y compa帽eros de trabajo de Cristina est谩n convencidos de que se trat贸 de un mensaje direccionado. Quien dej贸 ese 鈥渄edo鈥 seguramente sab铆a los horarios laborales de Cristina. De hecho ella deb铆a trabajar esa noche, pero ocasionalmente cambi贸 el turno con una compa帽era, ya que era el cumplea帽os de uno de sus hijos y al d铆a siguiente ella comenzaba sus vacaciones.

Seg煤n los registros de las c谩maras de seguridad de la estaci贸n de servicio, el horario en el que alguien ingres贸 y dej贸 el objeto coincide con el momento (煤ltima hora del turno tarde) en que, regularmente, las empleadas ingresan a los ba帽os a limpiar. Si no hubiera existido el cambio de turno, quien se hubiera topado con la r茅plica de un dedo era la misma Cristina.

Seg煤n pudo saber La Izquierda Diario, las im谩genes de video muestran a varias personas ingresar a los sanitarios durante los momentos previos al hallazgo. Pero hasta el momento ninguna de ellas fue reconocida. Siendo un pueblo chico y sabiendo de la existencia de esas c谩maras, probablemente el emisario de semejante mensaje haya llegado desde alguna localidad vecina.

鈥淧ara m铆 no es una coincidencia, es muy macabro鈥, dijo Cristina Castro ante la consulta de este medio. Y record贸 que, desde 2020 a esta parte, desde el entorno de los polic铆as sospechados de desaparecer y matar a Facundo 鈥渘unca dejaron de hacer todo tipo de cosas. Hace poco varias personas me escribieron cont谩ndome que una mujer les hab铆a llamado por tel茅fono pidiendo dinero a nombre de Facu, cosa que tuvimos que denunciar por las redes sociales鈥, dice Cristina a煤n conmovida por el reciente episodio.

Como ya se relat贸 en este diario, quien hasta el a帽o pasado sol铆a pasar por la Shell de Pedro Luro era la 鈥渢estigo de identidad reservada鈥 conocida como 鈥淗鈥 o 鈥淓.R.鈥 (por las siglas de su nombre), quien en la causa en la que se investiga lo que sucedi贸 con Facundo asegur贸 haber llevado al joven bien lejos de la zona donde se sospecha que los polic铆as terminaron con su vida.

Luego de la desaparici贸n de Astudillo Castro, su madre y la supuesta testigo se cruzaron varias veces en las instalaciones de la estaci贸n de servicio. Pero 鈥淓(H)R鈥, reconocida productora rural de la regi贸n, en dos a帽os evit贸 cualquier tipo de contacto la trabajadora. 鈥淓lla tambi茅n es madre y haber sido part铆cipe de un encubrimiento como 茅ste es lo m谩s cruel que puede hacerle a otra madre鈥, dijo Cristina a este diario sobre quien, para ella, 鈥渆s de esas personas que no tienen moral y cuando deben favores no tienen l铆mites鈥.

El personal de la Shell vivi贸 m谩s de un mal momento por culpa de la septuagenaria empresaria. Varias veces se present贸 ante compa帽eras de Cristina diciendo 鈥測o soy la testigo H鈥 y haciendo comentarios muy desagradables. Incluso lleg贸 a acusar a los playeros de robarle la billetera, un hecho que nunca sucedi贸, tal como qued贸 demostrado tras analizar los videos de seguridad.

La 煤ltima vez que E.H.R. pis贸 la estaci贸n de servicio fue pocos d铆as antes de que declarara nuevamente en la causa, en mayo del a帽o pasado. 鈥淓se d铆a me hab铆a tocado servir mesas y llev茅 un pedido justo a una mesa al lado de ella, apenas me vio se levant贸 y se fue鈥, record贸 entonces Cristina, quien no puede evitar relacionar el reciente hallazgo del 鈥渄edo鈥 de pl谩stico con las mil y una maniobras del entorno policial contra ella y su familia.

