De parte de Indymedia Argentina July 2, 2021 89 puntos de vista

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n reafirma que las actividades en las que est谩 en juego la salud no pueden quedar libradas a las reglas del mercado.

En el caso Farmacity, la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n reconoci贸 la competencia de la provincia de Buenos Aires para regular las condiciones para la venta de medicamentos a la comunidad y reafirm贸 que la relevancia del derecho a la salud obliga a las autoridades a adoptar medidas y pol铆ticas para protegerla. En este sentido, se帽al贸 que el Estado nacional tiene la 鈥渙bligaci贸n impostergable鈥 de garantizar el derecho a la salud con acciones positivas, m谩s all谩 de las que 鈥渄eban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga鈥.

La empresa Farmacity cuestion贸 la constitucionalidad de la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires, que regula el establecimiento de farmacias, con el argumento que se trata de cuestiones de competencia federal y que la norma provincial es discriminatoria. En su decisi贸n la CSJN se帽al贸 que la provincia puede poner condiciones a las empresas propietarias de establecimientos farmac茅uticos si lo que est谩 en juego es 鈥渓a salud de quienes consumen medicamentos, que constituyen un grupo especialmente vulnerable鈥.

En la misma l铆nea que destacamos en el amicus que presentamos y en la audiencia p煤blica del caso, la Corte Suprema se apoy贸 en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea. Este tribunal internacional hab铆a advertido sobre la falta de mecanismos que mitiguen el 谩nimo de lucro de empresas, como las sociedades an贸nimas, en este tipo particular de negocios asociados a la venta de medicamentos al p煤blico. As铆, para la Corte Suprema, 鈥渆l 谩nimo de lucro de una persona que no sea farmac茅utico no est谩 mitigado de modo equivalente al de los farmac茅uticos aut贸nomos pues la subordinaci贸n del farmac茅utico trabajador por cuenta ajena al titular de la farmacia podr铆a implicar que aquel no pueda oponerse a las instrucciones del titular鈥, (Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, Asunto C-531/06, 鈥旵omisi贸n de las Comunidades Europeas contra Rep煤blica Italiana, sentencia del 19 de mayo de 2009).

Con esta decisi贸n, la Corte Suprema acompa帽贸 la necesidad de establecer una especial injerencia de la regulaci贸n estatal sobre los establecimientos de farmacias, las condiciones respecto de qui茅nes pueden ser sus titulares, c贸mo deben ser organizados esos establecimientos, d贸nde pueden y d贸nde no pueden estar ubicados. Todas estas cuestiones est谩n directamente vinculadas con al car谩cter de bien social de los medicamentos, y son componentes del derecho a una salud integral. La intervenci贸n de actores privados en la prestaci贸n de estos servicios de salud exige una mayor regulaci贸n y control por parte de las autoridades p煤blicas.

Fuente: https://www.cels.org.ar/web/2021/07/caso-farmacity-regulacion-a-favor-de-la-salud-publica/