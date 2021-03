–

Esta semana se conocieron novedades en torno a la causa de Florencia Magal铆 Morales, la mujer que fue hallada sin vida en una celda de una Comisar铆a en San Luis en plena cuarentena. El defensor de pobres y ausentes determin贸 que 芦no existi贸 ning煤n delito en torno a su muerte禄 y pidi贸 archivar la causa por la 鈥渋nexistencia de pruebas y motivos que profundicen la investigaci贸n鈥. La solicitud fue elevada al fiscal de la causa y quedar谩 en manos del juez quien dar谩 lugar o no. Por ANRed

El domingo 5 de abril del 2020, Florencia Magal铆 Morales fue vista por 煤ltima vez en la comisar铆a del Distrito 25掳 de Santa Rosa del Conlara provincia de San Luis, en plena etapa de Aislamiento Social preventivo y obligatorio. La versi贸n oficial explicaba que se hab铆a suicidado dentro de la celda, en la que hab铆a sido alojada. Sin embargo, los registros f铆lmicos evidenciaron que Florencia se present贸 en la comisaria espont谩neamente, dejando su bicicleta en la puerta. Desde ese entonces su familia y organizaciones feministas, sostienen que 芦nadie se suicida en una comisar铆a, a Magal铆 Morales la mat贸 la polic铆a禄.

脡sta semana, se conoci贸 la novedad que el defensor de Pobres y Ausentes, Jos茅 Francisco P茅rez pidi贸 archivar la causa por la 鈥渋nexistencia de pruebas y motivos que profundicen la investigaci贸n鈥.

En di谩logo ANRed, el abogado patrocinante de la familia de Magal铆, Dr. Santiago Calder贸n explic贸 芦nosotros como abogados lo vemos como una estrategia, una chicanana, por supuesto carente de sentido por varios motivos. Primero porque el defensor oficial, no sabemos a quien responde. Ten茅 en cuenta que en 茅sta causa no hay ni siquiera procesados. En relaci贸n al tabajo que se est谩 haciendo a nivel naci贸n, provincia y en general en latinoam茅rica con la perspectiva de g茅nero en la investigaci贸n, que un funcionario de la justicia pretenda archivar una causa con una muerte violenta de una mujer en una comisar铆a, llama la atenci贸n. Nosotros lo entendemos de esa forma, pero logicamente para la familia es un golpe duro. Queda la puerta abierta si fue un suicidio o un femicidio, porque ahora queda todo en manos de la ciencia y la criminal铆stica, que nosotros por suerte contamos con dos peritos. Pero hay algunos delitos que ya est谩n probados, por ejemplo el incumplimiento de funcionario p煤blico, la privaci贸n ileg铆tima de la libertad, el abuso de autoridad, me refiero a las lesiones que tuvo, a los testigos que menifestaron que le orinaron la celda, la ropa con la que se encontr贸 no es la misma que con la que ingres贸, es decir, tenemos suficientes pruebas禄.

Agreg贸 芦nosotros plenteamos, ahora el expediente est谩 en fiscal铆a, mientras se siga investigando la causa de la muerte de magal铆, se vaya procesando a los polic铆as por los delitos que ya estan acabando de probar. Quedan pendientes algunas pruebas importantes, como reconstrucci贸n del hecho y dem谩s, que ser谩n fundamentales para determinar la causa de muerte porque la ciencia, el forense, lamentablemente no pudo descubrirlo por el estado de putrefacci贸n del cuerpo. Los delitos menores, como el incumplimiento de funcionario p煤blico de los polic铆as, la privaci贸n ileg铆tima de la libertad, las lesiones, todos estos creemos que tenemos las pruebas suficientes como para ir procesando e indagando, y dar preventiva a los polic铆as involucrados.

Finalmente, la solicitud que se archive la causa y se cierre el caso, fue elevada al fiscal, Roberto Silvestre y ser谩 el juez Penal, Jorge Pinto quien dar谩 o no lugar al pedido del defensor.