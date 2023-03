–

De parte de ANRed March 16, 2023 495 puntos de vista

Hoy condenaron a cinco exjefes policiales que condujeron la represi贸n del 4 de abril de 2007 que termin贸 con el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en Neuqu茅n. Las penas que tendr谩n Carlos Zalazar, Mois茅s y Adolfo Soto, Mario Rinzafri y Jorge Garrido por uso arbitrario de la fuerza se conocer谩n la semana pr贸xima. Sandra Rodr铆guez, compa帽era de Carlos Fuentealba expres贸: 芦No se pod铆a tolerar otro fallo que no fuera este: s铆 es pr贸ximo a la justicia completa. Porque vinimos muy condicionados a este juicio, no tiene todo lo que hubi茅ramos querido, pero s铆 sabemos que se hizo justicia hoy y que yo lo 煤nico que pienso es en Carlos, en Camila, en Ariadna y en la cantidad de compa帽eros de todo el pa铆s que esperaban este fallo. Nada m谩s, yo solo puedo decir eso禄. Por ANRed

Hoy se conoci贸 el veredicto sobre cinco exjefes policiales鈥 Carlos Zalazar, Mois茅s y Adolfo Soto, Mario Rinzafri y Jorge Garrido- que condujeron la represi贸n del 4 de abril de 2007 que termin贸 con el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en Neuqu茅n. Todos ellos fueron encontrados responsables del delito de abuso de autoridad. En cuanto al comisario inspector Benito Matus fue declarado culpable del abuso de armas agravado, pero absuelto de lesiones leves.

El caso Feuntealba II juzgaba a ocho ex polic铆as pero dos fueron absueltos: Julio Lincoleo y Aquiles Gonz谩lez, imputados del encubrimiento de Jos茅 Dar铆o Poblete.

As铆 fue resuelto por unanimidad por el tribunal de juicio integrado por Luis Giorgetti, Ra煤l Aufranc y Diego Chavarr铆a Ruiz. En una pr贸xima audiencia se debatir谩n las penas que deber谩n cumplir.

En el primer juicio que se realiz贸 por este caso, el cabo Dar铆o Poblete fue condenado a prisi贸n perpetua por homicidio calificado con alevos铆a en 2008. El 4 de abril de 2007 fue quien dispar贸 una granada de gas lacrim贸geno que impact贸 por detr谩s a Carlos Fuentealba caus谩ndole la muerte. La represi贸n a la manifestaci贸n del gremio docente en la ruta nacional 22, en cercan铆as del paraje Arroyito fue ordenada por Jorge Omar Sobisch, gobernador de la provincia en ese entonces.

Marcelo Medrano, abogado querellante, ni bien sali贸 de la audiencia expres贸: 芦Me parece que fue un fallo justo, la cuesti贸n del abuso de autoridad era central porque era lo que todos y todas ven铆amos diciendo禄.

Respecto al exgobernador, quien orden贸 el operativo que termin贸 con el asesinato por la espalda de un docente, pero nunca fue imputado, Medrano agreg贸: 芦Jorge Sobisch estuvo en car谩cter de testigo que nunca debiera haberlo sido en este juicio禄. Incluso, el testimonio de Sobish mostr贸 inconsistencias respecto de sus dichos apenas sucedi贸 el asesinato.

Por su parte la compa帽era de Carlos Fuentealba, Sandra Rodr铆guez expres贸: 芦Yo lo 煤nico que quiero decir es que nosotros no tenemos odio, ni siquiera ese d铆a ten铆amos odio, est谩bamos protestando. No se pod铆a tolerar otro fallo que no fuera este: s铆 es pr贸ximo a la justicia completa. Porque vinimos muy condicionados a este juicio, no tiene todo lo que hubi茅ramos querido, pero s铆 sabemos que se hizo justicia hoy y que yo lo 煤nico que pienso es en Carlos, en Camila, en Ariadna y en la cantidad de compa帽eros de todo el pa铆s que esperaban este fallo. Nada m谩s, yo solo puedo decir eso禄.

Al t茅rmino de los alegatos de las y los querellantes habl贸 la compa帽era de Carlos, Sandra Rodr铆guez, y reclam贸 justicia en nombre de las hijas del docente y 芦de todos y todas las maestras禄. Record贸 la 煤ltima vez que habl贸 con 茅l, cuando ya se estaba retirando. 芦La cruel verdad es que Carlos fue a una movilizaci贸n y no volvi贸禄, dijo.

El caso Feuntealba II juzgaba a ocho polic铆as enjuiciados, dos fueron absueltos: Julio Lincoleo y Aquiles Gonz谩lez que hab铆an sido imputados por el encubrimiento de Jos茅 Dar铆o Poblete. Por su parte, Benito Matus, quien era oficial principal en 2007 y actualmente es comisario inspector en Chos Malal fue encontrado responsable de abuso de armas agravado en perjuicio de Ang茅lica Cisterna, pero absuelto de lesiones leves agravadas contra Alejandro Castelar.

La acusaci贸n por abuso de armas, en concurso con lesiones leves fue por haberle disparado el 4 de abril a Ang茅lica Cisterna, con una escopeta 12/70, en las inmediaciones de la estaci贸n de servicio YPF de Arroyito, mientras iba en el asiento trasero de una Ford Escort y poco despu茅s, a la altura del kil贸metro 1.263, golpear con el arma a Miguel Alejandro Castelar, que se dirig铆a con las manos en alto hacia un cord贸n policial.

Las condenas y absoluciones

Carlos Zalazar exjefe: condenado por abuso de autoridad.

Mois茅s Soto exsubjefe: condenado por abuso de autoridad.

Adolfo Soto exsuperintendente de Seguridad: condenado por abuso de autoridad.

Mario Rinzafri exdirector de Seguridad Neuqu茅n: condenado por abuso de autoridad.

Carlos Zalazar, exjefe de la Polic铆a de Neuqu茅n. (Mat铆as Subat)

Jorge Garrido exjefe de Polic铆a Metropolitana: condenado por abuso de autoridad.

Aquiles Gonz谩lez exjefe de grupo especial: absuelto de encubrimiento agravado al Cabo Primero Jos茅 Dar铆o Poblete quien mat贸 a Fuentealba.

Julio Lincoleo exjefe de grupo especial: absuelto de encubrimiento agravado al Cabo Primero Jos茅 Dar铆o Poblete quien mat贸 a Fuentealba.

Benito Matus, era oficial principal en 2007 y actualmente es comisario inspector en Chos Malal: responsable de abuso de armas agravado en perjuicio de Ang茅lica Cisterna, absuelto de lesiones leves agravadas contra Alejandro Castelar.

El texto del veredicto se ley贸 hoy pasadas las 13.30 y subray贸: 芦Hubo acciones incomprensibles desde que los manifestantes se retiraron (de la ruta) hacia la estaci贸n de servicio. La polic铆a los persegu铆a a gran distancia de la ruta y la banquina para el lado del r铆o, accionando escopetas con balas de goma y pistolas lanzagases禄.

Adem谩s puntualiz贸: 芦Es cierto que algunos manifestantes arrojaron piedras, pero no era una actitud masiva, sino de personas aisladas, que no sirve para justificar el uso indiscriminado de la fuerza sobre quienes hu铆an del lugar m谩s all谩 de las zonas aleda帽as a la ruta禄.

El veredicto fue le铆do por el juez Giorgetti, quien al finalizar expres贸: 芦Creemos que era necesario escuchar a los involucrados en un 谩mbito de respeto y poder dar una respuesta del poder judicial no solo a las personas que participan de este proceso sino a toda la sociedad禄.