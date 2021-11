Caso Lemún: Solicitan anulación de juicio que condenó a ex carabinero por homicidio simple sin pena de cárcel

En la v铆spera al 19掳 aniversario del asesinato de Alex Lem煤n Saavedra, adolescente mapuche que agoniz贸 cinco d铆as tras el disparo percutado por el entonces Mayor de Carabineros Marco Aurelio Treuer Heysen, los abogados querellantes, junto a la familia de su representado, interpusieron un recurso de nulidad al Tribunal de Angol: solicitando rehacer el juicio que dej贸 sin c谩rcel efectiva al responsable, pese a ser declarado culpable de homicidio.

WALLMAPU.- 鈥淎 una distancia aproximada entre 70 o 100 metros de distancia de la v铆ctima Edmundo Alex Lemun Saavedra de 17 a帽os de edad, teniendo la preparaci贸n en el uso del arma y conociendo lo letal de esta, dispara en contra del grupo impactando al adolescente鈥, se帽ala el texto de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, tras el juicio contra Marco Treuer Heysen realizado por primera vez en la Justicia Civil, durante los meses de septiembre y octubre del presente a帽o.

Los hechos fueron investigados en 2002 por la Justicia Militar, jurisdicci贸n que sobresey贸 el caso dejando en completa impunidad al ex carabinero Treuer. En ese entonces, la familia del adolescente de 17 a帽os recurri贸 a la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, 鈥渄onde se acus贸 a Chile de vulnerar los derechos a la infancia, al acceso a la justicia, entre otros derechos reconocidos internacionalmente. Recomendando al Estado investigar la causa por la Justicia Civil鈥, explica Eduardo Painevilo, abogado de la familia Lem煤n.

La querella presentada por los abogados del Centro de Investigaci贸n y Defensa Sur, CIDSUR,, representantes de la familia Lem煤n Saavedra, solicitaba 20 a帽os por delito de homicidio calificado en consideraci贸n a la premeditaci贸n del asesinato. Entre otras razones, debido al cambio de munici贸n realizada por Treuer en su arma de servicio, pasando de balines de goma a postas de plomo.

Argumento desestimado por el Tribunal de Angol, que calific贸 el delito como homicidio simple, condenando al ex funcionario a tres a帽os de presidio menor en su grado medio y suspensi贸n de cargos p煤blicos durante este tiempo. Pena que, adem谩s, se dio por cumplida al considerar la prisi贸n preventiva que Treuer sostuvo en Santiago.

鈥淩ecordemos que el 28 de septiembre de 2018, Marco Treuer Heysen es formalizado y queda en prisi贸n preventiva en el Centro de Detenci贸n Preventiva Sucre. En junio de 2019, se revisan las medidas cautelares y sale en libertad a su casa con arresto domiciliario total hasta hoy que, finalizado el juicio, su condena de 3 a帽os se dio por cumplida sin c谩rcel efectiva鈥, se帽ala el abogado Painevilo.

鈥淣o existe raz贸n suficiente para establecer una leg铆tima defensa como justificaci贸n鈥

Al conocer la sentencia, Sebasti谩n Saavedra, tambi茅n abogado querellante, se帽al贸 que en su criterio, 鈥渉an operado l贸gicas que intentan justificar el actuar de carabineros. Se trata de una pena excesivamente baja para la gravedad del hecho. Ten铆amos la esperanza de que un Tribunal Civil actuar铆a de una forma distinta a como lo ha hecho la Justicia Militar y la verdad es que se asemeja bastante a las penas que se impusieron a los casos de Mat铆as Catrileo y Jaime Mendoza Collio鈥, agreg贸.

Dentro de los diez d铆as que estima la ley, la parte querellante present贸 un recurso de nulidad, se帽alando en su argumentaci贸n que 鈥渘o existe raz贸n suficiente para establecer una leg铆tima defensa como causal de justificaci贸n, ni de leg铆tima defensa incompleta como circunstancia atenuante鈥 y tampoco la supuesta colaboraci贸n sustancial del acusado.

Seg煤n profundiza Saavedra, 鈥渓a leg铆tima defensa requiere, como principio b谩sico, que exista una agresi贸n ileg铆tima y seg煤n los propios antecedentes establecidos por el tribunal al momento de cambiar la munici贸n de goma a plomo, o a letal, las piedras ya no les llegaban (a carabineros) o al menos ya pod铆an esquivarlas, es decir, ya no exist铆a un peligro inminente o actual en contra de la integridad f铆sica de ninguno de los funcionarios鈥.

En cuanto a la colaboraci贸n que el ex carabinero habr铆a entregado en el proceso, 鈥渓a ley se帽ala que debe ser sustancial y el mismo tribunal establece que cada uno de los puntos en los que se supone el condenado colabor贸, ya estaban siendo acreditados o hab铆an sido acreditados por otros medios, como testigos y pericias鈥.

En la sentencia, el Tribunal, pese a considerar el car谩cter del delito contra los Derechos Humanos al ser cometido por un funcionario p煤blico, no lo reconoci贸 como un agravante. 鈥淪eg煤n los jueces, el condenado no s茅 aprovech贸 de su calidad de funcionario para ejercer el delito, lo que evidentemente nosotros no entendemos, puesto que utiliz贸 armamento fiscal, que fue entregado precisamente para cumplir la ley y es utilizado, al contrario, para cometer el crimen鈥, reforz贸 Saavedra.

Finalmente, el abogado agreg贸 que, a su criterio, no se aplic贸 correctamente el derecho tanto en la calificaci贸n del asesinato como homicidio calificado como en la consideraci贸n de la agravante, 鈥渆sto merm贸 los derechos de las v铆ctimas al no haber aplicado una pena superior, dentro de lo que corresponde seg煤n la ley鈥, puntualiz贸 Saavedra.

La causa ya se encuentra en la Corte de Apelaciones de Temuco y en el plazo aproximado de un mes se desarrollar谩n los alegatos de rigor.

Por Centro de Investigaci贸n y Defensa Sur