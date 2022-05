–

La Izquierda Diario accedi贸 a la declaraci贸n testimonial de una profesional de la salud que trabaj贸 durante a帽os en el Escuadr贸n de Esquel. En 2017 la mujer escuch贸 a varios gendarmes comentar que, tras el operativo represivo del 1掳 de agosto en la Ruta 40, hubo un 鈥渄etenido鈥 que 鈥渟e les fue鈥. 驴A qu茅 jefes y subalternos mencion贸? 驴Qu茅 otros detalles cont贸 ante el fiscal de la causa? Pese a no estar m谩s Bullrich como ministra, afirma que la Gendarmer铆a la sigue persiguiendo. Por Daniel Satur (La Izquierda Diario).

Como inform贸 hace dos semanas este diario, un nuevo testimonio incorporado a la causa por la desaparici贸n y muerte de Santiago Maldonado puede hacer girar la orientaci贸n del expediente que hasta el momento le dio Gustavo Lleral, juez federal de Rawson. Est谩 por dem谩s probado que el magistrado pretende quedar en la historia como quien le salv贸 el pellejo a la Gendarmer铆a Nacional, a Patricia Bullrich y dem谩s exfuncionarios de Cambiemos haciendo pasar los hechos de los que el joven fue v铆ctima como un 鈥渁ccidente鈥 producto de su inexperiencia para incursionar en las g茅lidas aguas del R铆o Chubut.

La llegada de una nueva testigo a la causa pone en aprietos a Lleral. Se trata de una profesional de la salud, con grado de 鈥渟egundo comandante鈥 de Gendarmer铆a, quien hasta fines de 2021 y durante varios a帽os cumpli贸 tareas en los consultorios del Escuadr贸n 36 de la fuerza ubicado en la ciudad chubutense de Esquel. La mujer (cuyo nombre se preserva por respeto a las fuentes), pertenece a una familia de gendarmes de Chubut y desde hace meses decidi贸 mudarse a otra provincia. A causa del 鈥渁bandono de destino鈥 (tras pedir una licencia no volvi贸 a reportar en el escuadr贸n) la Gendarmer铆a la puso 鈥渆n disponibilidad鈥.

Desde su nuevo domicilio (a unos dos mil kil贸metros de Esquel) tom贸 contacto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Naci贸n, con organismos de derechos humanos como la APDH y con la familia de Santiago. A propuesta de Sergio Maldonado y su abogada Ver贸nica Heredia, el fiscal federal de Esquel Federico Baquioni finalmente le tom贸 declaraci贸n testimonial el 18 de abril. Dos semanas despu茅s, el testimonio fue incorporado al expediente.

Tras conocer de primera mano el relato de la mujer, el hermano de Santiago coment贸 en programas de Radio Nacional y la Televisi贸n P煤blica parte de los hechos por ella narrados. Con el testimonio incorporado al expediente (al que accedi贸 este medio), nuevos detalles permiten sumar informaci贸n, nombres, fechas y contextos. La Izquierda Diario pudo saber que algunos detalles de la testimonial no fueron volcados completamente al escrito. Pero la declaraci贸n fue filmada y grabada, adem谩s de realizarse en presencia de la doctora Heredia, por lo que la querella podr谩 exigir que se recurra a esos registros en caso de creerlo necesario.

De la propia declaraci贸n de la testigo surge que la Secretar铆a de Derechos Humanos de la Naci贸n, que conduce Horacio Pietragalla, estaba en contacto con ella desde, al menos, varias semanas antes que lo hiciera la familia Maldonado. Ella reconoce que, cuando decidi贸 irse de Esquel en diciembre del a帽o pasado, se convenci贸 de que lo mejor era hacer la denuncia ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hoy es atendida por una psic贸loga de la secretar铆a.

Ahora el testimonio ya est谩 en el expediente y ser谩 el Poder Judicial el que deber谩 mostrar hasta d贸nde piensa investigar. De todos modos, el fiscal Baquioni solicit贸 al juez Lleral que haga 鈥渞eserva鈥 de la declaraci贸n hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre el recurso de recusaci贸n del propio juez que present贸 ya hace tiempo la familia Maldonado. Como se recordar谩, la querella busca un cambio de juez para que se investigue la hip贸tesis de desaparici贸n forzada (desestimada por Lleral).

Qu茅 dice la testigo

A lo largo del escrito de 15 p谩ginas, la segunda comandante de Gendarmer铆a menciona a varios uniformados del Escuadr贸n 36, desde el entonces jefe del destacamento Pablo Badi茅 y su segundo Juan Pablo Escola hasta personal de enfermer铆a que compart铆a tareas con ella.

Adem谩s de los comandantes Badi茅 y Escola, son nombrados como protagonistas de hechos relevantes para la causa la esposa de 茅ste 煤ltimo, Zulma Alegre, y los gendarmes Emmanuel Echaz煤, Felipe D谩vila, Jorge Espejo, Magal铆 Bustos, Daniel Alegre, F茅lix Bobadilla, Bruno C谩rcamo, Marcelo Gonz谩lez, Mart铆n Lozano, Esteban S谩nchez, Yanina Salda帽o, Mauricio Villares Rosales, Jorge Renaif, y otros de apellidos Ahumada, Ib谩帽ez, Capandegui y Baglieri.

Tambi茅n mencion贸 a un miembro de la Polic铆a Federal (del que no pudo o no quiso dar el nombre) que hab铆a llegado en agosto de 2017 a Esquel para 鈥渢rabajar鈥 en el caso y, en un encuentro circunstancial, le dio informaci贸n sobre algunos de los movimientos realizados por el Ministerio de Seguridad que conduc铆an Patricia Bullrich y su segundo Pablo Noceti.

Sobre lo que sabe respecto a la desaparici贸n y muerte de Maldonado, la testigo reprodujo dichos que escuch贸 de boca de sus colegas en el consultorio y relat贸 acciones sospechosas de varios de los nombrados. Naturalmente, no todos con los mismos grados de jerarqu铆a, responsabilidad y protagonismo en las circunstancias narradas.

Por ejemplo, dijo que el 2 de agosto de 2017, al otro d铆a del operativo represivo contra los miembros de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, asistieron al consultorio D谩vila y Espejo. Que ambos gendarmes comentaban 鈥渜ue hab铆a un detenido鈥 (al que caracterizaban como 鈥渉ippie鈥), a quien hab铆an apresado 鈥渆n la zona del campo de Benetton鈥, donde 鈥渉ab铆a una secci贸n de Gendarmer铆a鈥. Los hombres habr铆an dicho que el joven fue llevado all铆 porque en el lugar de la represi贸n 鈥渉ab铆a mucho alboroto鈥 y 鈥渟ituaciones de violencia鈥.

La caja de Escola

Una de las partes m谩s relevantes del relato refiere a Juan Pablo Escola, quien el 1掳 de agosto estuvo a cargo del operativo. D铆as despu茅s de la represi贸n, mientras la familia y organismos de derechos humanos denunciaban la desaparici贸n de Maldonado, el comandante fue al consultorio del escuadr贸n. Seg煤n la testigo, 鈥渓leg贸 con tel茅fonos en la mano鈥 y 鈥渓e dijo que lo atendiera r谩pido鈥 por una dolencia f铆sica. 鈥溍塴 recib铆a llamados donde lo felicitaban por el accionar que hab铆a llevado a cabo. En ese momento golpe贸 la puerta el Comandante Pablo Badi茅, quien le transmiti贸 a Escola que salga de fisioterapia porque ten铆a un llamado especial del Director Nacional de Gendarmer铆a. Escola a modo de broma le dijo que le interesaban m谩s los llamados del Ministerio de Seguridad鈥.

Siempre seg煤n su relato, el lunes 7 de agosto a las 5 de la ma帽ana Escola le toc贸 el timbre de la casa a la testigo y le pidi贸 una 鈥済auchada鈥, ya que se avecinaba un allanamiento 鈥渆n el Barrio Militar y en el escuadr贸n鈥. El favor era que la mujer guardara en su casa una caja (tipo de zapatos). 鈥淎l preguntarle al comandante de qu茅 se trataba, le dijo que se callara la boca, que ella sab铆a lo que ten铆a que hacer, que era una orden y que no preguntara鈥. La mujer, asustada, tras pedir consejos a un familiar decidi贸 llevar la caja al escuadr贸n y esconderla en el consultorio. Una vez que la escondi贸, le cont贸 la situaci贸n a una compa帽era enfermera.

Los allanamientos se hicieron entre los d铆as 10 y 11 y estuvieron a cargo de la Polic铆a Federal. Seg煤n el relato de la testigo, los federales no ingresaron a los consultorios, lo que para ella signific贸 un alivio. Y si bien no quiso saber qu茅 conten铆a la caja, relat贸 que su compa帽era s铆 la abri贸 y vio que hab铆a 鈥渦na pistola, celulares y un par de trapos鈥. Agreg贸 que Escola, al enterarse que ella hab铆a fallado a la 鈥済auchada鈥, mand贸 a su esposa al consultorio a retirar la caja. Luego, con la enfermera de testigo, le reproch贸: 鈥渟os poco inteligente, 驴c贸mo se te ocurre traer la caja al Escuadr贸n habiendo un allanamiento? Esa caja hay que guardarla bajo siete llaves鈥.

驴Pistas de un crimen?

La mujer tambi茅n afirm贸 ante el fiscal Baquioni que luego del allanamiento fue al consultorio el sargento Alegre, que 鈥渓e transpiraban las manos y le temblaba la voz鈥. 脡ste le habr铆a comentado 鈥渜ue se sent铆a mal, que vio cosas que nunca antes hab铆a visto, que ten铆a miedo y que no sab铆a con qui茅n hablar鈥. Adem谩s le dijo que hab铆a material que no se llevaron (en el allanamiento) y que 茅l 鈥渘o sab铆a qu茅 hacer con ese material鈥.

Durante esos d铆as la testigo escuch贸 a muchos gendarmes que desfilaron por su consultorio, que 鈥測a no iban a atenderse sino m谩s bien a contar situaciones muy puntuales鈥. Por caso, F茅lix Bobadilla entre otras cosas le cont贸 que 鈥溍﹍ tomaba toda la situaci贸n como algo normal, dec铆a que toda la vida se hab铆a dedicado a situaciones as铆. Le manifest贸 que acababa de ordenar los paquetes que Escola le hab铆a dado, que eran todos tipos de prueba鈥.

Uno de los gendarmes, pareja de su compa帽era enfermera, habr铆a comentado que 鈥渉ab铆a recibido un radio encriptado que dec铆a qu茅 hacer con el cuerpo鈥. Y la propia enfermera le asegur贸 que, en una reuni贸n de jefes, escuch贸 al comandante Pablo Badi茅 decir que Escola 鈥渓o mat贸鈥 (sin mencionar el nombre de la v铆ctima).

Respecto a qui茅n ser铆a el supuesto autor material, la testigo afirma que el gendarme Marcelo Gonz谩lez le dijo, mientras era atendido por una enfermedad, que en la secci贸n 鈥渘煤cleo鈥 del Escuadr贸n 鈥渟e sab铆a qui茅n le quit贸 la vida a Santiago Maldonado, que 鈥楢humadita鈥 se hab铆a mandado la cagada del siglo鈥. La confesi贸n de Gonz谩lez agregaba que quien hab铆a dado la orden fue Juan Pablo 鈥淐huqui鈥 Escola y que 鈥淎humada la hab铆a ejecutado鈥.

Si bien en la declaraci贸n testimonial no se transcribe el nombre de pila, podr铆a tratarse del entonces cabo primero Andr茅s Alberto Ahumada, el mismo que el mediod铆a del 1掳 de agosto us贸 una de las Ford Ranger del operativo como ariete para traspasar violentamente la tranquera de la Pu Lof y perseguir a los j贸venes mapuche hasta la vera del r铆o. Tal como inform贸 en su momento La Izquierda Diario , durante esa arremetida ilegal Ahumada portaba una pistola Pietro Beretta FS 92, calibre 9 mil铆metros, cargada y lista para usar. Vale decir que si bien en el cuerpo de Santiago, hallado el 17 de octubre, no hab铆a heridas de bala, el juez Lleral nunca se ocup贸 de determinar si 鈥淎humadita鈥 dispar贸 su pistola o no.

El mismo gendarme que mencion贸 a Ahumada le confirm贸 a la testigo 鈥渜ue hab铆a un puesto de Gendarmer铆a Nacional en la estancia Benetton y que a Santiago Maldonado lo ten铆an ah铆鈥. Al respecto, la mujer dijo que, 鈥渃uando hilvanaba los testimonios, daban a entender que hab铆an detenido a una persona, que la ten铆an en la estancia de Benetton y que se lo ten铆a detenido para sacarle informaci贸n sobre sus compa帽eros鈥. Pero que 鈥渟e les hab铆a ido la mano鈥. As铆, con el correr de los d铆as sus interlocutores pasaron de hablar de 鈥渦n detenido鈥 a 鈥渦n muerto鈥.

Represalias, migraci贸n y quiebre

La testigo relat贸 el proceso que le toc贸 vivir desde aquellos meses agitados de 2017. Cuenta que un d铆a fue al consultorio el gendarme Jorge Renaif, que ten铆a estrecha relaci贸n con los jefes, a decirle que 鈥渆staban preparando algo para ella鈥, que 鈥渓a estaban nombrando como que era la zurdita鈥 y que ya estaba 鈥渆n situaci贸n de amenaza鈥 porque era una testigo clave. 鈥淓st谩s sabiendo mucho, te tenemos que cerrar la boca, cuidate鈥, le habr铆a dicho Renaif.

A mediados de octubre, coincidentemente con la aparici贸n del cuerpo de Maldonado, ella empez贸 a ver gendarmes rondando por su domicilio al tiempo que el comandante Escola la visitaba en su puesto m谩s asiduamente que antes. Y asegura que un primer alf茅rez 鈥渆ra enviado por el comandante Pablo Badi茅 para que anotara todos los nombres de los que iban y ven铆an de su consultorio鈥.

La testigo quiso dejar en claro en su declaraci贸n testimonial que 鈥渢odo lo que relat贸 fue lo que ella vivi贸 durante los 煤ltimos cuatro a帽os, que fue lo que la llev贸 a radicarse en su domicilio actual y a encontrarse en situaci贸n de disponibilidad dentro de Gendarmer铆a Nacional鈥. Afirm贸 que fue v铆ctima de 鈥減ersecuci贸n鈥 por parte de los jefes Escola, Badie y su sucesor Cueto, quien hab铆a dado la orden de vigilarla, intentar impedir que hablara e incluso que saliera de Esquel.

En 2019 la mujer pidi贸 el 鈥減ase de destino鈥, es decir un traslado a otro escuadr贸n. Pero se lo denegaron. Entonces empez贸 a planificar su deserci贸n, hasta que en diciembre de 2021 se fue con parte de su familia para no volver. Desde lejos pidi贸 una licencia de treinta d铆as. Terminada 茅sta, pidi贸 una licencia especial. Las cartas estaban echadas, por eso decidi贸 denunciar a sus perseguidores ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acus谩ndolos de 鈥渧iolencia institucional鈥. Hasta el momento, la Secretar铆a de Derechos Humanos no inform贸 nada respecto a la testigo, aunque s铆 le provee asistencia psicol贸gica.

La mujer no dijo si desde la cartera que conduce Mart铆n Soria se comunicaron con la que maneja An铆bal Fern谩ndez. Pero s铆 afirm贸 que desde el Ministerio de Seguridad enviaron a un emisario de Gendarmer铆a a hablar con ella para ofrecerle rever el tema del 鈥減ase de destino鈥 al tiempo que se negaban a escuchar su relato de todo lo vivido. 鈥淐uando quer铆a contar toda la situaci贸n no me dejaban y me dec铆an que espere a que la superioridad decida鈥, relata en su declaraci贸n.

Otro dato que agrega es que hace meses intenta poder hablar con la m谩xima jerarqu铆a de la Gendarmer铆a pero no lo logra. En enero viaj贸 a Buenos Aires, pero le rechazaron una audiencia con el director de Derechos Humanos. Luego 鈥渢ramit贸 un expediente para hablar con el Director Nacional de Gendarmer铆a鈥, el comandante general Andr茅s Severino, pero 鈥渁l d铆a de la declaraci贸n no le hab铆a contestado鈥. Y 鈥渄espu茅s de eso la mandaron a disponibilidad por orden del Jefe actual del Escuadr贸n 36 Esquel鈥.

Si todo lo que cuenta la testigo es cierto, su decisi贸n de declararlo en sede judicial responde claramente a la b煤squeda de protecci贸n a su integridad y la de su familia. Pero m谩s all谩 de sus motivaciones particulares, sus palabras contienen informaci贸n que inexorablemente el Poder Judicial debe chequear, confirmar y actuar en consecuencia. Lo que no es posible a esta altura es que este testimonio no se tome en serio.

Tiempo de espera

Tras tomarle la declaraci贸n a la testigo, el fiscal Baquioni abri贸 un nuevo expediente (separado de la causa madre del caso Maldonado) para determinar 鈥渓a posible comisi贸n de delitos contra el correcto funcionamiento de la Administraci贸n P煤blica por parte de integrantes de Gendarmer铆a Nacional relativos a una potencial persecuci贸n institucional, requiriendo diversas medidas de pruebas tendientes a determinar la veracidad鈥 del relato de la mujer.

Adem谩s, el representante del Ministerio P煤blico Fiscal decidi贸 adoptar nuevas medidas de protecci贸n para ella, dando intervenci贸n al Programa Nacional de Protecci贸n de Testigos y a la Direcci贸n de Protecci贸n de Testigos de la polic铆a de la provincia donde vive actualmente.

Como se dijo m谩s arriba, el fiscal tambi茅n le pidi贸 al juez Lleral que 鈥渞eserve la presente testimonial鈥 y 鈥渘otifique a las querellas su contenido鈥 hasta que 鈥渓a Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n resuelva su recusaci贸n鈥, pedida por la querella desde hace m谩s de dos a帽os.

Mientras la familia Maldonado espera que el Estado argentino d茅 respuestas concretas sobre qu茅 pas贸 con Santiago, c贸mo pas贸 y qui茅nes son los responsables materiales, intelectuales y pol铆ticos; con la nueva testigo surgida desde el ri帽贸n de la Gendarmer铆a se abren m谩s y m谩s preguntas. Por ejemplo, 驴cu谩nto de lo que cont贸 la mujer ya se sab铆a desde el principio en los despachos del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, tanto de la administraci贸n de Cambiemos como de la del Frente de Todos? Y tambi茅n, 驴qu茅 informaci贸n tiene en su poder sobre el caso Maldonado la actual conducci贸n de la Gendarmer铆a que responde a An铆bal Fern谩ndez?

