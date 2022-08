–

De parte de ANRed August 29, 2022 183 puntos de vista

Hoy la Direcci贸n Nacional de Promoci贸n y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (dependiente del Ministerio de Justicia y DD HH de la Naci贸n) present贸 en Posadas un Amicus Curiae ante el Superior Tribunal de Justicia en la causa Ovando. Mar铆a fue condenada el 28 de octubre del 2020 a 20 a帽os de prisi贸n por no haber evitado abusos sexuales hacia sus hijas y nietas. 芦Mar铆a debe estar en libertad hasta que la sentencia sea realmente firme禄, dijo su abogado defensor, Eduardo Paredes y agreg贸 芦seguimos sosteniendo, y con mayor convencimiento, que la condena de Mar铆a por 鈥榤ala madre鈥 no halla ning煤n sustento en pruebas, que se basa solo en prejuicios y estereotipos de genero鈥. Desde 茅sta ma帽ana hubieron actividades en la puerta de los tribunales y una conferencia de prensa. Por ANRed

脡sta ma帽ana la Direcci贸n Nacional de Promoci贸n y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (dependiente del Ministerio de Justicia y DD HH de la Naci贸n) present贸 en Posadas un Amicus Curiae ante el Superior Tribunal de Justicia en la causa Ovando.

Gabriela Carpineti, titular del organismo junto a la legisladora porte帽a Ofelia Fern谩ndez estuvieron presentes para realizar la presentaci贸n, junto a Roxana Rivas y Eduardo Paredes, que ejercen la defensa. 鈥淓xigimos la inmediata libertad de Mar铆a y que se investigue el entramado de poder que permiti贸 esta condena y este encarcelamiento injusto de una inocente鈥, dijo Carpineti.

Antecedentes del caso

Mar铆a Ovando fue condenada el 28 de octubre del 2020 a 20 a帽os de prisi贸n por no haber evitado abusos sexuales hacia sus hijas y nietas. 芦Si bien lleg贸 al juicio en libertad, fue detenida apenas dictada la sentencia, en una causa cuyo armado remite a un claro gesto de venganza hacia ella de parte de un sector del Poder Judicial que no logr贸 condenarla en el 2012 por no haber podido evitar la muerte de una de sus hijas. Sin pruebas, en un proceso altamente cuestionado, el tribunal la conden贸 junto a Lucas Ferreyra y Marcos Laurindo 鈥 adolescentes al momento de iniciarse esta causa- quienes ya llevan casi 8 a帽os presos. La sentencia busc贸 disciplinar al movimiento feminista que viene reclamando por un Poder Judicial con perspectiva de g茅nero y que viene tomando como bandera causas en las que claramente se puede ver el sesgo patriarcal y clasista del aparato judicial en Misiones禄 explicaron las activistas feministas.

Adem谩s de apelar la condena, la defensa solicit贸 en dos ocasiones la excarcelaci贸n de Mar铆a. ya que para la defensa no existen razones que justifiquen una prisi贸n preventiva. Sin embargo ambos pedidos fueron rechazados. En febrero de 2021 el juez C茅sar Jim茅nez recibi贸 un H谩beas Corpus presentado por Nora Corti帽as, Madre de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora, y orden贸 la inmediata libertad de Mar铆a atendiendo que no hab铆a ning煤n riesgo de fuga, ni de obstaculizar el proceso.

Luego la C谩mara de Apelaciones termin贸 revocando de manera ilegal la medida, que sin dar intervenci贸n a la defensa de Mar铆a ni al juez Jim茅nez orden贸 una nueva detenci贸n. La defensa aport贸 dos nuevos h谩beas corpus que fueron rechazados, en los cuales se se帽ala la arbitrariedad e ilegalidad de la prisi贸n de Mar铆a Ovando.

Para acompa帽ar la presentaci贸n se realizaron actividades en las puertas del Superior Tribunal de Justicia, Santa Catalina 1735 Posadas desde las 9hs. Adem帽as realizaron una conferencia de prensa y una asamblea feminista para exigir su inmediata libertad.

芦Mar铆a debe estar en libertad hasta que la sentencia sea realmente firme禄, dijo su abogado defensor, Eduardo Paredes. 芦Seguimos sosteniendo, y con mayor convencimiento, que la condena de Mar铆a por 鈥榤ala madre鈥 no halla ning煤n sustento en pruebas, que se basa solo en prejuicios y estereotipos de genero鈥, a帽adi贸.

Por otro lado, Gabriela Carpineti record贸 la situaci贸n de la mujer, que es 鈥semianalfabeta, violentada hist贸ricamente por la cultura machista y el Estado, primero ausente, y ahora inquisidor鈥. 鈥淓stamos para que el Poder Judicial misionero nos escuche junto a Mar铆a de una vez por todas鈥 dijo la funcionaria.