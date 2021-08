–

Han pasado 19 a帽os y nada ha cambiado en este simulacro de democracia. La provincia de Formosa no s贸lo no ha sido intervenida, sino que adem谩s, Gildo Infr谩n cuenta con la lealtad incondicional del Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas y todo el respaldo del gobierno nacional y popular. Pero sin duda el caso Namqom ha perdido este a帽o a su mayor referente. En 2002, los ancianos de Namqom confirieron un mandato, por imposici贸n de manos, a Israel 鈥淭ito鈥 Alegre, nombr谩ndolo delegado en la b煤squeda de justicia para su pueblo. A partir de entonces, Israel no tuvo descanso ni paz. Y quienes compartimos su camino, entendimos que as铆 ser铆a hasta el final de sus d铆as. Por Marisa Figueroa



脥ntegro. Coherente. Obsesivo. Estudiaba incansablemente las leyes del 鈥渂lanco鈥 para defender a su pueblo. Se interpelaba y nos interpelaba a todos: 鈥淪i la constituci贸n nacional dice que yo soy preexistente, 驴por qu茅 necesito que el estado me reconozca con su DNI o personer铆a jur铆dica para existir?鈥.

Su lucha lo llev贸 hasta la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, donde en 2016 y con la voz quebrada, relat贸 las torturas sufridas por sus hermanos. Jam谩s dej贸 de acompa帽ar a su comunidad. A trav茅s suyo, pude dialogar con Don Mario Vega, a quien asisti贸 en sus dolores hasta que parti贸, producto del deterioro causado por las torturas sufridas en 2002.

Cre铆a en la naturaleza. En la renovaci贸n espiritual que se obtiene en el monte y en el permiso que se debe pedir para entrar a cazar y pescar en 茅l; tal como le ense帽aron sus mayores. Pero del mismo modo y con la misma certeza, cre铆a en Dios.Sus ceremonias eran all铆, en el monte. Jam谩s se calz贸 pluma o vincha para complacer a los pol铆ticos de turno.

Recuerdo que una vez me encontraba muy angustiada. Hab铆a sido 鈥渋ncrepada鈥 por ser 鈥渨inka鈥 por un hombre que se present贸 ante m铆, -de vincha con pluma y poncho-, como tonokot茅. Recuerdo que mientras le contaba, Israel no pudo contener la risa, y con el amor que un padre le habla a un hijo me encomend贸: -鈥淟a pr贸xima vez que lo veas, preguntale si mat贸 al puma鈥-. (*)

La sonrisa de Israel fue mi remedio, como en cada encuentro compartido. Casi una revelaci贸n. Revelaci贸n de los sentidos. La misma que se manifest贸 ante m铆 una ma帽ana de diciembre de 2015, en la mesa de mi cocina.

Madrugador, cuando me levantaba para ir a trabajar, 茅l ya iba por el segundo termo de mate. Eran momentos sensibles y a la vez, 谩speros. Tensos y decisorios. Una vez m谩s los malos gobiernos quer铆an quitar de la agenda p煤blica la cuesti贸n ind铆gena, que tanto (muerto) cost贸 instalar.

Despu茅s de a帽os de represi贸n y persecuci贸n, y tras la traici贸n reiterada de los gobiernos kirchneristas; asume el macrismo con 鈥減ropuestas鈥 para 鈥渓impiar鈥 de carpas y wiphalas la Av. 9 de julio.

Nada m谩s y nada menos que un cargo de Asesor en el Ministerio de Seguridad: -鈥淧orque ud. es la persona indicada鈥. 芦Nadie como ud. conoce las problem谩ticas de su pueblo鈥. 鈥漇olo desde adentro se puede cambiar la realidad鈥-.Eran las 7 de la ma帽ana cuando, entre mate y mate, los ancestros le hablaron. Y estaba molesto, casi enfurecido. Su conclusi贸n fue rotunda: -鈥溌贸mo yo, que estoy denunciando al estado argentino por violaci贸n de derechos humanos, voy a ser parte de ese estado que denuncio!鈥-. (**)-鈥淐uando aflojen las restricciones nos vamos a ver a Nool茅 y a Bartolo鈥-; ese era nuestro plan para este a帽o. Les 铆bamos a dar una sorpresa. La mejor. Necesit谩bamos tanto vernos.

Son demasiadas las se帽ales que nos vienen dando los antiguos y las tenemos que poder interpretar correctamente, porque ellos nos est谩n indicando el camino. Ambos ven铆amos transitando cuestiones delicadas estos 煤ltimos dos a帽os, por lo que ten铆amos la precauci贸n de avisarnos mutuamente, cuando alguno estar铆a en el monte, sin se帽al, ya que ten铆amos algunos enemigos ganados (茅l mucho m谩s que yo, claro).Ya no iremos juntos a Lomitas. Ya no vamos a matear.Ya no le traer谩 su aromito a mi mam谩.Se fue mi gran amigo. Mi hermano mayor. Y yo a煤n necesito reunirme con 茅l.

Israel parti贸 hace dos meses y estoy intentando asumirlo, dici茅ndolo, nombr谩ndolo, homenajeando hoy, 16 de agosto de 2021 a todas las v铆ctimas de Namqom que a煤n esperan justicia

.脩A鈥橝CHEQ ISRAEL(*) llevar una pluma, contiene una simbolog铆a particular para cada cultura. En el caso de pueblo qom, Israel me dijo que solo merec铆a tenerla aqu茅l que, con valent铆a, hab铆a enfrentado al puma en el monte.

(**) Al que le quepa el sayo, que se lo ponga.