De parte de ANRed August 24, 2021 88 puntos de vista

脡ste mi茅rcoles se conocer谩 sentencia en el juicio contra el polic铆a bonaerense Giuliano Fattori, acusado de asesinar a Leonel Sotelo el 1 de diciembre de 2016, al dispararle por la espalda. Ayer el Tribunal Oral y Criminal N掳1 de Lomas de Zamora inform贸 que no cuenta con sala de audiencias disponible para la lectura del veredicto, por lo tanto la lectura del mismo se conocer谩 por videoconferencia con la presencia exclusiva de las partes. 芦Si bien sab铆a que iba hacer dif铆cil no me esperaba que la sentencia me la digan por videollamada. Me hubiese gustado que dieran la cara tanto los jueces como el asesino de mi hijo禄 explic贸 Noem铆 Robelli madre de Leonel. Por ANRed

Leonel Sotelo fue asesinado el 1掳 de diciembre de 2016, por la espalda, por el polic铆a bonaerense Giuliano Fattori.

El mi茅rcoles pasado se realiz贸 la segunda audiencia del juicio, en d贸nde el Tribunal oral y criminal N掳1 de Lomas de Zamora escuch贸 los alegatos de las partes. Durante la audiencia se escuch贸 el repentino cambio de posici贸n de la fiscal Viviana Sim贸n, que decidi贸 a 煤ltimo momento que la versi贸n del polic铆a era 鈥渧eros铆mil y l贸gica鈥 dejando la acusaci贸n exclusivamente en manos de Noem铆 Robelli, madre de la v铆ctima representada por los abogados de la Coordinadora Contra la Represi贸n Policial e Institucional (CORREPI).

En di谩logo con ANRed, Brian Magnaghi abogado defensor de la familia Sotelo explic贸 芦las expectativas que tenemos mas all谩 del debate en donde se cerraron los alegatos y las 煤ltimas palabras la semana pasada, tienen que ver con el desarrollo integral del proceso. Nosotros partimos de un proceso en el cual todo el tiempo se busc贸 no juzgar al polic铆a Fattori, otorg谩ndole una leg铆tima defensa sin siquiera valorar una autopsia, la cual no se hab铆a hecho. Sin cotejar el levantamiento de evidencias en el lugar del hecho, con un fiscal que en el primer momento con la sola palabra del polic铆a, le bast贸 para determinar que hab铆a actuado en leg铆tima defensa. Con ese escenario llegamos a jucio en el a帽o 2019. Con una no acusaci贸n por parte de la fiscal铆a. Por suerte, se pudo revertir eso gracias a la militancia de Noe y su familia. Nosotros desde Correpi la ayudamos y acompa帽amos en todo momento. As铆 se pudo llegar a 茅sta etapa final del debate, en la cual nos volvemos a encontrar en una situaci贸n muy parecida a la del comienzo. Con una fiscal铆a que nuevamente vuelve a poner la palabra de un imputado como fuerza de verdad absoluta, mas all谩 de las pruebas que hay en el expediente禄.

芦Tenemos una fiscal铆a que acusa a Devesa (Alan) de tentativa de robo y tentativa de homicidio simple. En la cual sin haberse encontrado un arma, ni rastro alguno de un disparo por parte de Alan o del mismo Leo, de quien esta acreditado que nunca tuvo un arma, la fiscal铆a da fe de que no solamente intetaron robar al polic铆a, sino que quisieron matarlo. Teniendo la certeza que por lo menos hay 9 disparos que tir贸 Fattori, tres de los cuales le pegaron a Leo, uno por el costado y los otros dos por la espalda y lo que es mas parad贸jico el disparo que tiene Devesa en el gl煤teo. Con lo cual es muy dif铆cil la argumentaci贸n de una leg铆tima defensa en ese contexto. Con todos 茅stos elementos, con la 煤nica prueba que hay que es el testimonio de un imputado, la fiscal铆a vuelve a realizar lo mismo que hizo el primer fiscal y considera que debe absolverse a Fattori por actuar en leg铆tima defensa. Ni siquiera consider贸 un exceso en la leg铆tima defensa. Para la fiscal es racional y proporcional que Fattori haya disparado 9 tiros. Es racional que no se acordara si hab铆a visto a quien le estaba disparando. Tampoco que recordara cu谩ntos disparos hab铆a realizado, ya que el polic铆a manifest贸 que hab铆a efectuado 4 y dispar贸 por lo menos 9. Tambi茅n surgi贸 en el debate que 茅l ten铆a 18 balas y cuando le secuestraron el arma ten铆a 7 cartuchos sin detonar, con lo cual le faltan 11. Asi que tenemos la prueba que dispar贸 9 veces pero pudieron haber sido 11 disparos禄 agreg贸 Magnaghi.

Consultado sobre las expectativas en la resoluci贸n del jucio expres贸 芦nuestra expectativa como siempre es que prevalezca la verdad mas all谩 de lo que nosotros podemos considerar o no respecto al accionar policial en general. No buscamos culpables donde no los hay. De lo que se analiz贸 en el debate surge a las claras que lo de Fattori es un homicidio agravado. En ning煤n momento se pudo comprobar que se haya defendido de absolutamente nada. Corresponde que se le aplique la pena del homicidio agravado. Somos esc茅pticos en creer que eso puede llegar a pasar, sobre todo por los antecedentes que tenemos y la posici贸n del Ministerio p煤blico. Pero despu茅s de tantos a帽os de lucha y militancia seguir d铆a a d铆a 茅sta causa de recorrer los tribunales y las fiscal铆as para revertir una situaci贸n inicial super adversa que se pudo hacer, creemos deber铆a terminar con una condena para el polic铆a Fattori. Nos resulta chocante no prensenciar la lectura del fallo del Tribunal que nos avis贸 que ser谩 mediante plataforma virtual. Con 茅sto nos priva de poder estar en la calle poniendo el hombro como en todos lo casos donde intervenimos directa o indirectamente. Independientemente de lo que surja sabemos cuales son las reglas del sistema y como la mayor铆a de las veces protege a quienes son su brazo armado. B谩sicamente queda esperar, aunque las expectativas no son favorales, dados los antencedentes que se fueron dando, esperamos poder torcer una escenario que se da para la impunidad del polic铆a y que se pueda hacer justicia por la vida de Leo禄.

Finalmente Noem铆 Robelli madre de Leonel, lamenta no perder presenciar la audiencia de lectura del veredicto y dijo 芦sab铆a que no iba hacer buena por como la fiscal Sim贸n se di贸 vuelta como una media viendo las pruebas que se le presentaron. No reconoci贸 que no hay balas, ni arma. Solo las del polic铆a. Si bien sab铆a que iba hacer dif铆cil no me esperaba que la sentencia me la digan por videollamada. Me hubiese gustado que dieran la cara tanto los jueces como el asesino de mi hijo禄.