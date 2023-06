–

De parte de Periodico Anarquia June 1, 2023

A un problema profundo, de las propias bases sociales, un problema de sistema, hay que responder profundamente, transformando las bases del sistema. Solo el derrotismo causado por tanto progresismo, dispositivo usado por las clases altas para acercar a las personas al mercado, a aburrirse y acomodarse, ya sin sueños, ya sin esperanzas, pudo llevarnos a tanto pasotismo. A mirar para otro lado, a no considerar a los pibes de los barrios como nuestros pibes de los barrios. Separemos paja de trigo.

Algunas personas cierran los ojos ante los hechos de violencia policial porque está podridos de la violencia en los barrios, el entorno de las bocas y los rastrillos que asolan las calles. Pero lo que no están entendiendo, tal vez, es la relación profunda entre estos fenómenos con los de los otros rapiñerxs que son los de las clases altas. La cultura capitalista estatal, es la cultura del empresariado, del hacer plata no importa a qué costo, dejando sin agua potable a las clases más hundidas, o sumiendo en la violencia a todo un barrio, les da igual.

Si las leyes defienden, sobre todo, a los grandes empresarios, esas gigantes empresas que hoy nos dejan sin agua, la cultura capitalista fomenta a todos al «asalto del cielo», a ser como Escobar, a pensar la vida como negocio y a los demás como capital. En los barrios sufrimos el día a día de la guerra entre pobres y hasta que no pasan cosas como la del agua, no nos explota las consecuencias de la otra guerra contra nosotros, ¿Qué guerra? La que nos imponen los grandes empresarios para mantener sus ganancias y su acumulación continua. Los botones en ese entramado, son solo una parte del mecanismo. Defienden el orden impuesto, descargan la violencia contenida con la impunidad que les dan, hasta que algo se hace visible y entonces los castigan para que todo continúe incambiado.

Poner el énfasis solo en los problemas estructurales es cosa de marxianos, olvidarse que nuestros vecinos sufren el día a día es perder lo que nos hace humanos, poner el énfasis solo en el día a día nos desvía de las soluciones verdaderas.

Los anarquistas no planteamos una solución prehecha, precocinada, sino que planteamos de dónde, y cómo pueden salir las soluciones. Un pueblo que se abandone a otros, a que sus dirigentes o salvadores hagan por ellos está condenado. El problema no es a quién poner al mando sino que haya gente al mando.

La autoorganización de los barrios es urgente, tanto para poder volver a toma agua como para poder estar tranquilos en las calles sin rastrillos, pasta o el acoso de los botones. El problema de la policía es lo que la policía defiende, que no es la gente como dice el eslogan, sino el orden de pobres y ricos, de que los empresarios hagan lo que se les de a gana con la tierra y el agua, y que haya una cultura del individualismo capitalista del sálvese quien pueda.

La autoorganizacón social es urgente porque debemos encontrar modos de decidir realmente en qué mundo queremos vivir, y cómo vivirlo. Seguridad y ecologismo van unidos porque los problemas que se intenta enfrentar vienen de la misma fuente: el capitalismo. Asambleas locales, asambleas regionales, autoorganización para poner un parate de una buena vez. O vamos desarrollando una solución antiautoritaria o nos despertaremos con otro demente autoritario vendiéndonos soluciones mesiánicas, y sirviendo a los mismo de siempre para que todo siga igual…

V.E.