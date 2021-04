–

Este a帽o 2021, se cumplen 500 a帽os de la Revuelta Comunera, el d铆a 23 de Abril, que al mismo tiempo es el D铆a Nacional de Castilla.

Antes que otra cosa, quisiera decir que quiero dedicar este trabajo en forma de entrevista a un gran castellanista, que vivi贸 en el sur de Castilla. El a帽o pasado, en plena pandemia y confinamiento no dud贸 en colocar la bandera castellana en una ventana de su casa, tal y como habian pedido las organizaciones y partidos castellanistas.

A 茅l, a su memoria, un castellano anonimo, un gran revolucionario y soberanista de su patria, de su Castilla, 茅l que me suministr贸 cuando pudo y tuvo material sobre este pais, sobre su memoria histtorica…esta persona se nos fu茅 hace 6 meses y ademas era mi primo.

Y como aportaci贸n a esta efemeride he pensado en entrevistar a Epi. Vamos a utilizar su 鈥渕ote鈥 como dicen en Castilla. Epi es un militante, tambien anonimo, persona de profundos conocimientos sobre esta revoluci贸n desconocida por mucha gente, pero apasionante

Epi, eskerrik asko por concederme el rato que vas a emplear en responder esta entrevista, Te voy a plantera una serie de cuestiones, que estoy seguro vas a responder desde tus grandes conociemientos de tu pais y de su histor铆a鈥.

Quisiera empezar con un tema que a mi particularmente me 鈥渃abrea鈥 y desagrada y es que desde ciertas organizaciones independentistas de otras naciones que sufren el yugo espa帽ol, se refieren a Castilla como si fuese parte de los opresores y no alcanzan a ver que Castilla es tambi茅n una victima de esa opresi贸n nacional鈥.驴Que respuestas dar铆as a quienes tienen esos planteamientos tan poco solidarios e internacionalista?

Hola a todas desde Castilla, s铆 un Pueblo que es tan explotado como cualquiera que se encuentra bajo esa c谩rcel de Pueblos que es el estado espa帽ol. Pues yo les dir铆a que revisen un poco la historia pero desde otro punto de vista, un punto de vista de clase, desde la perspectiva de las luchas populares y los intereses de las clases subalternas y no como nos la ense帽an en los aparatos de ense帽anza o medi谩ticos de ese estado explotador.

Lo que nos ense帽a la historia asi, es entre otras cosas, que Castilla fue de los primeros Pueblos trabajadores en levantarse contra los abusos de los poderosos, incluyendo a se帽ores, grandes nobles, obispos, comendadores y finalmente, el propio emperador. Por otro lado, pero unido a lo anterior, que no es otra cosa que conocer los hechos, la praxis hist贸rica, estudiar te贸ricamente los conceptos de estado, sociedad y clase social. Cuando eso ocurre se caen por s铆 solos los mitos que unen a Castilla con la idea de 鈥渆spa帽a鈥 que es muy posterior a Villalar.

Creo que estos equ铆vocos e incomprensiones parten sobre todo de utilizar ideas propias de la burgues铆a acerca de los que es un Pueblo, una naci贸n y un estado. Y s铆, es muy perturbador leer propuestas incluso de organizaciones 鈥渞evolucionarias鈥 que mantiene posiciones imperialistas en su concepci贸n del estado espa帽ol, utilizando definiciones y no conceptos sobre esas cuestiones, da la impresi贸n que les falta mucha labor te贸rica que realizar, que asumen lo que saben de la escuela burguesa y espa帽olista sin mayor cr铆tica. Nosotras somos marxistas lo que nos ayuda mucho a analizar la historia y la realidad sin los prejuicios que se adquieren y potencian desde los aparatos del estado espa帽ol como verdades absolutas.

Podr铆amos pasarnos horas hablando de esto, pero para resumir, no se puede ser revolucionaria sin tener claro el conflicto, la pugna, la contradicci贸n que pre帽a toda construcci贸n social, que es una contradicci贸n de clase, entre explotadores y explotados. El estado es una de esas construcciones y defiende los intereses de las clases hegem贸nicas mientras haya clases sociales, la desaparici贸n de las clases sociales har谩 desaparecer el estado.

驴 Como caracterizar铆as la revuelta comunera? Porque desde voces espa帽olistas tratan de caracterizarla como un mero alzamiento antifiscal y de rechazo a lo que se帽alaba como un rey extranjero?

Esa es una parte peque帽a de la verdad y, por tanto, verdad a medias. El programa comunero que inclu铆a la reforma fiscal, las libertades ciudadanas y la reforma jurisdiccional fue resumido en el enfoque antise帽orial, esto es, el se帽alar a los nobles como el enemigo a batir. La revuelta comunera uni贸 a diferentes clases sociales que ten铆an contradicciones entre ellas.

La fiscalidad era uno de los puntos del programa pero no el 煤nico. La Revoluci贸n Comunera resumi贸 todas las sublevaciones que antes de 1520 se hab铆an producido en todo el reino contra la nobleza, la Revoluci贸n Comunera fue el culmen de todo ese fermento de muchos a帽os atr谩s. Si ese fue el fondo, no menos importante era la clara visi贸n que se tuvo por parte de lo m谩s avanzado del movimiento de que la lucha tendr铆a que tener un componente pol铆tico en la defensa de las libertades p煤blicas y ciudadanas que hab铆an caracterizado el desarrollo econ贸mico de Castilla, as铆 como contra el r茅gimen fiscal que agotaba a muchos sectores de la poblaci贸n. Durante a帽os se suplicaba al rey que interviniera contra los abusos nobiliarios pero no se consigui贸. El programa comunero pon铆a patas arriba la estructura econ贸mica, pol铆tica y hasta ideol贸gica al cuestionar el propio papel de la Iglesia. A帽os de aguante tuvo su momento cat谩rtico con la venida del rey imperial que se vio con su desafecci贸n hacia lo castellano, como la ruina total de Castilla, como luego ocurri贸 y que la 煤nica salida fue ya la militar.

Cuando la correlaci贸n de fuerzas en el bando comunero se desplaz贸 a favor de las clases y capas populares, porque las simples peticiones no serv铆an para nada, la revuelta se transform贸 en revoluci贸n, su programa se hizo radical a favor de sus intereses y se convirti贸 en un pulso contra el estado, a vida o muerte. Pero esa historia se ocult贸 durante siglos porque no interesaba al poder vencedor y sus continuadores, era mejor decir que fue un movimiento de descontento de una 茅lites, o que era la manifestaci贸n de una especie de romanticismo castellanista y aldeanista frente a la gloriosa y ultramoderna idea de imperio universal espa帽ol y toda suerte de interpretaciones que desvalorizaban el papel de las clases subalternas y de las mujeres en la Historia.

En la actualidad, el estado barniza los acontecimientos con ese aura rom谩ntica a los comuneros, despoj谩ndolos de lo que en realidad les movi贸 a enfrentarse al propio estado, que no fue otra cosa que el hartazgo que durante ya algunos siglos estaba produciendo los abusos se帽oriales y feudales de un sistema que minaba los derechos populares sobre la propiedad de la tierra y los democr谩ticos que hab铆an sido la forma en que Castilla se fue construyendo, y que supuso una forma propia de organizaci贸n social y pol铆tica.

La primera revuelta que aconteci贸 en Toledo y que se constituy贸 en lo que se llamaba 鈥淐omunidad鈥濃.驴Se puede decir que estamos ante el pueblo organizado y creando un contrapoder?

Exactamente. La voz 鈥淐omunidad鈥 quer铆a decir, precisamente, revoluci贸n. Cuando se escrib铆a en las cr贸nicas de la 茅poca que tal Pueblo se constituy贸 en 鈥淐omunidad鈥 no se dec铆a otra cosa que se hab铆a levantado contra el poder del estado. Y adem谩s revoluci贸n popular, porque la parte sublevada estar铆a compuesta mayoritariamente por el com煤n tanto de pueblos, villas y ciudades, campesinado, proletariado industrial y artesanado de los bajos oficios.

Los dem谩s estratos y clases que apoyaron al principio las reivindicaciones comuneras los fueron dejando solos. Por eso, para m铆, si hoy dices que eres comunero o comunera, no deber铆as estar diciendo otra cosa que eres revolucionario o revolucionaria. Lo otro es puro romanticismo socialdem贸crata burgu茅s o simplemente, manipulaci贸n.

Tambi茅n en Toledo los comuneros plantean convertir a las ciudades castellanas en 鈥渃iudades libres鈥 con un status similar a ciertas ciudades como G茅nova. 驴Que se pretenda conseguir con esta reivindicaci贸n?

Yo creo que se trataba de intentar devolver a Castilla a su estado original porque as铆 se fue constituyendo, a base de espacios que se poblaban, no que se invad铆an, porque no hab铆a estructuras, y que se constitu铆an de manera libre con sus fueros y libertades, sus espacios comunales y dem谩s. Algo que, desde luego era diferente a la visi贸n feudal, con sus jerarqu铆as y propiedades se帽oriales.

Los dirigentes de la revoluci贸n comunera, o al menos los que sab铆an escribir, plasmaban conocimientos de la historia de Castilla que deliberadamente se han ocultado o manipulado para evitar contraponer a Castilla con 鈥淓spa帽a鈥. Una lectura atenta a todos esos escritos nos pone en la pista que la idea de los comuneros acerca del futuro de Castilla est谩 a a帽os luz de los que fue finalmente el imperio espa帽ol y en definitiva de lo que es hoy el estado espa帽ol.

En todo caso estamos ante una revoluci贸n en toda regla, obviamente no de car谩cter socialista, estamos hablando de 1520…驴Pero s铆 de car谩cter burgu茅s? 驴Podr铆a ser una revoluci贸n de car谩cter burgu茅s, que dada la 茅poca en que se da, hubiese sido un hecho cuanto menos progresista?

El car谩cter de una revoluci贸n lo proporciona el contenido de clase y la correlaci贸n de fuerzas que exista en el bando revolucionario junto con el nivel del desarrollo de las fuerzas productivas. No sabemos como hubieran evolucionado las cosas de haber vencido el bando comunero, que hubiera pasado con la corona imperial y el estado de cosas en Europa, desde luego, que hubiera temblado todo. No olvidemos que estamos hablando de un pulso a todo el Imperio de Carlos V…Sin duda el ejemplo de Castilla se hubiera extendido a los Pueblos de Europa. A partir de ah铆, si se derrumba, el poder feudal, el de la Iglesia…el cuadro cambia totalmente.

Sin olvidar el tema de la invasi贸n y explotaci贸n de los Pueblos no europeos. La Historia hubiese sido diferente, desde luego y est谩 claro que el advenimiento de Capitalismo no hubiera sido igual o, qui茅n sabe, puede que sin acumulaci贸n originaria, al no existir la misma estructura social…Pero esto ya es especulaci贸n.

Pero en cualquier caso, desde luego que revoluci贸n comunera victoriosa nos habr铆a ahorrado mucho del sufrimiento, que las clases opresoras provocaros a los Pueblos de aqu铆 y de all谩 porque su programa popular, su contenido de clase de haberse universalizado entrar铆a en contradicci贸n con el esclavismo y el colonialismo.

La Revoluci贸n Comunera, en todo caso se extiende r谩pidamente por todo el pa铆s鈥.驴Qu茅 grado de participaci贸n tuvo el pueblo organizado en este hecho hist贸rico?

Sin el Pueblo organizado y en armas, y subrayo lo 煤ltimo, y sin la participaci贸n de las mujeres, no hay revuelta, levantamiento ni revoluci贸n que valga. Lo que pasa es que la historia se escribe a la manera de los poderosos que oculta el papel que la gente del com煤n en la historia. S贸lo salen los reyes y los grandes y para qu茅 hablar de las mujeres.

Mantener un pulso durante dos a帽os con el imperio m谩s poderoso que exist铆a por un pu帽ado de peque帽os nobles, alg煤n obispo y unos cuantos ilustrados del calado de la revoluci贸n Comunera, no tiene sentido, pero esa historia es c贸mo la cuentan en los coles y hasta en la Universidad.

La respuesta de la monarqu铆a es la guerra鈥︹β縃ubo alg煤n intento por parte comunera de evitarla o asumieron como inevitable la guerra?

El bando comunero no estaba exento de contradicciones, ni de traiciones. Ya hemos mencionado como la parte m谩s pudiente del movimiento se puso de parte de la monarqu铆a en cuento vio que se les iba de las manos porque la participaci贸n popular iba exponencialmente en aumento y no se dejaba propiedad nobiliaria sin expropiar por parte del Com煤n. Esos traidores negociaban por su cuenta con los enviados del rey y consumaban traiciones a todas horas.

La guerra era inevitable porque se convirti贸 en guerra de clases antag贸nicas y ante eso el Imperio, como cualquier poder de clase, s贸lo tiene una respuesta: la muerte. Simb贸licamente, cuando se derrota a los comuneros en Villalar a sus l铆deres se les corta la cabeza inmediatamente, como continuaci贸n de la guerra. No hay juicio.

La alta burgues铆a apoy贸 a los movimientos comuneros o a la monarqu铆a?

Al convertirse el movimiento en toda una revoluci贸n antise帽orial, la burgues铆a que apoyaba en principio la revuelta se dividi贸, al ver que se pod铆an poner en peligro sus propios intereses y se volvieron mon谩rquicos, cu谩nta m谩s pasta tienes m谩s conservador te vuelves…Ocurre en todas las revoluciones, al principio mucha gente est谩 de acuerdo en que hay que cambiar las cosas, luego cuando una parte del movimiento se hace hegem贸nica, a lo mejor ya no est谩n tan de acuerdo.

La prueba definitiva que la revoluci贸n comunera era popular es que los ricos del movimiento desertaron, si de o primero no hay muchos testimonios escritos, de lo segundo s铆 y con eso deber铆a valer, pero es que los pobres no sab铆an escribir para contar su propia historia.

En todo caso lleg贸 la derrota militar鈥.y la crueldad de la monarqu铆a que no duda en ejecutar a los lideres comuneros en el mismo Villalar, lugar de la ultima batalla鈥

S铆, ya te dije antes, como acto de guerra. Despu茅s de reprimi贸 cruelmente a todos los pueblos sublevados, expropiaciones, penas de muerte, exilios. Las cifras est谩n todav铆a por conocerse, pero conocida la proverbial crueldad de Carlos V (el asalto a Roma, sus tropas asesinaron a miles de personas, violaron a todas las mujeres, incluyendo monjas…) podemos hacernos una idea, muy macabra.

Un rey asesino, como todos sus descendientes. Y por 煤ltimo, la derrota fue castigada con la ruina total de Castilla…que llega hasta nuestros d铆as.

Lo cierto es que 500 a帽os despu茅s la memoria colectiva del pueblo castellano sigue recordando este hecho y concentr谩ndose en Villalar para darle continuidad a las luchas populares 驴Por qu茅 piensas que se ha dado este hecho, el que el pueblo recuerde y cante estos hechos tan lejanos en el tiempo?

Porque sin duda debi贸 ser tremenda la notoriedad del hecho cuyo resultado se sald贸 con la p茅rdida definitiva para Castilla de su estatuto como Pueblo libre. La pena es que nuestro Pueblo no s贸lo perdi贸 ese estatuto, se le conden贸 a perder casi la memoria sobre s铆 mismo y se le manipul贸 para hacerle creer que es el origen de ese proyecto imperialista, capitalista, fascista y patriarcal que es el estado espa帽ol del que debe estar orgulloso.

Por eso en Villalar acudimos varias organizaciones castellanistas, soberanistas o independentistas como la m铆a para recordarle al Pueblo trabajador castellano que tiene personalidad propia, que como el pueblo vasco, catal谩n, andaluz, gallego, etc. somos un pueblo explotado por el imperio espa帽ol y que tenemos que encontrar un camino por donde encontrar una sociedad libre y justa acorde a nuestra realidad social y cultural.

Voy a ir terminando, no quiero abusar de tu tiempo鈥.驴 Como ves la Castilla como proyecto nacional el los pr贸ximos a帽os, con la tremenda crisis del estado, la crisis del capitalismo cada vez m谩s senil pero autoritario, la fascismo saliendo del armario鈥?

Lo veo con mucho optimismo porque ya no hay otra soluci贸n a los problemas de las trabajadoras y las clases populares que la constituci贸n de proyectos nacionales socialistas, autodeterminados e independientes, antipatriarcales y ecol贸gicos, que eliminen todo tipo de discriminaci贸n y que elaboren de manera propia su idea de lo com煤n, de c贸mo se gestionan los espacios y los recursos para que todas las personas puedan vivir decentemente.

Lo otro o es capitalismo neoliberal, racismo, discriminaci贸n, represi贸n, patriarcado y guerra o ese intento lamentable de la socialdemocracia, que en muchos casos ni lo es, de tratar de mantener un capitalismo con justicia social, cosa que es imposible. Vemos como las pol铆ticas de ese estilo se convierten r谩pidamente en neoliberales, c贸mo no se pone freno a la fascistizaci贸n, y la polic铆a del gobierno 鈥渟ocial鈥 defiende a los fascistas y encarcela antifascistas. La soluci贸n la tienen los Pueblos Trabajadores, su clase obrera, la gente que vive de su trabajo y su camino es alcanzar su autodeterminaci贸n para cosntruir su propio proyecto de futuro, sin explotaci贸n interna ni de otros Pueblos. Por eso, todos los Pueblos explotados por el estado espa帽ol tenemos la misma tarea, destruir ese estado, somos Pueblos hermanos.

Y ya para terminar鈥…hemos comentado que militas en Comunistas de Castilla鈥.Como comunista 驴Que estado de salud ves a las ideas marxistas, a ese sue帽o que yo comparto y que se llama comunismo?

Pues estamos saliendo, con muchas dificultades pero saliendo, de una crisis del comunismo como ideario provocada por la hegemon铆a que tuvo sobre el m茅todo y la teor铆a marxista una interpretaci贸n de los mismos que no acert贸 con la forma de realizar ese sue帽o que dices. Esa forma es la que entr贸 en crisis y a煤n la mantienen organizaciones y personas que se aferran a ella como si fuera una suerte de idea religiosa, un acto de fe.

Muy lejos de los que Marx y Lenin dejaron claro que era el comunismo cient铆fico. Hoy ya sabemos, y mira que nos ha costado tiempo a algunos, que el marxismo no es de piedra, que no se puede aplicar mec谩nicamente y por igual a todas las situaciones y a todos los sitios, que la sociedad evoluciona, que lo que sirve aqu铆 no sirve all铆, que lo que sirve ahora ya no sirve ma帽ana. Ese marxismo huye de eurocentrismo, del patriarcalismo, del espa帽olismo y de cualquier constructo ideol贸gico aprior铆stico y contruye conceptos vivos, no definiciones muertas. El panorama en este sentido es muy alentador porque cada vez hay m谩s marxistas en esta l铆nea y organizaciones que siguiendo la pauta de algunos valientes pioneros, destaco aqu铆 a mis hermanas vascas, que construimos nuestro marxismo nacional, porque las revoluciones se han hecho en los contextos nacional-populares, atendiendo a las realidades concretas y por tanto, transformables. Es absurdo pensar en una suerte de revoluci贸n 鈥渆spa帽ola鈥 que conceder铆a a posteriori los derechos de los Pueblos a su autodeterminaci贸n, eso es crear vanas ilusiones que, como se ha demostrado en la historia sangrienta y represiva del estado espa帽ol contra pueblos y clases populares, solo ayuda al propio proyecto explotador espa帽ol.

Pues eskerrik asko Epi. Mis mejores deseos para ti, para tu naci贸n castellana, que ya sabes que parte de mi ser es tambi茅m castellano…Y nos vemos en las luchas. Venceremos!