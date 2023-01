–

D’esquerra a dreta els cossos de Francisco Conesa Alcaraz , Rogelio Madrigal , Antoni Miracle Guitart i Mart铆n Ruiz Montoya

Girona (Giron猫s) 04/01/2023.- Aquest dimecres, 4 de gener, ha fet 63 anys que el franquisme va assassinar en 1960 al mas Clar脿 (la Mota, Palol de Revardit, Pla de l’Estany) els anarquistes Francisco Conesa, Mart铆n Ruiz, Antoni Miracle i Rogelio Madrigal. Van ser inhumats a la fossa comuna del cementiri vell de Girona. Aquest migdia, amb una bandera negra i vermella sobre el lloc on van enterrar en 1960 els seus cossos, un any m茅s un grup llibertari ha fet un sentit homenatge, com el que dem脿, tamb茅 al migdia es far脿 a l’entorn de la tomba de l’anarquista Francesc Sabat茅 Llopart, al cementiri de Sant Celoni (Baix Montseny, Vall猫s Oriental) que tamb茅 fou assassinat a aquesta poblaci贸 un dia despr茅s del quatre del mas Clar脿, el 5 de gener de 1960, despr茅s d’haver fugit del cercle de la Gu脿rdia Civil durant la nit del 3 al 4 de gener.

Avui, entre la gent aplegada davant la fossa dels quatre companys del mas Clar脿 s’ha parlat i denunciat que en temps del govern Rajoy s’accept茅s per part de l’Estat una paga setmanal a la filla soltera del tinent de la Gu脿rdia Civil mort durant el foc nocturn del cercle al mas, com a v铆ctima del terrorisme. De fet, des del 16 de juny de 2015, Quico Sabat茅 i el quatre anarquistes assassinats al mas Clar脿 s贸n declarats “terroristes” per part del Govern espanyol, presidit per Mariano Rajoy (govern del PP).

Aquest fet correspon a l’aplicaci贸 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconocimiento y Protecci贸n Integral a las V铆ctimas del Terrorismo, en aquest cas.

Hi ha els inicis d’una campanya internacional per denunciar aquest fet a fi de treure el tinent mort Francisco de Fuentes-Fuentes y Castilla-Portugal del llistat governamental espanyol de “v铆ctimes del terrorisme” per la Llei 29/2011.

Refer猫ncies de l’entorn familiar del tinent Francisco Fuentes:

“Teniente de la Guardia Civil Francisco de Fuentes-Fuentes y Castilla-Portugal, primera v铆ctima del terrorismo seg煤n la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protecci贸n Integral a las V铆ctimas del Terrorismo, muerto en enfrentamiento armado con el maquis Francisco Sabater Llopart el 3 de enero de 1960 en la mas铆a Clara de Palol de Revardit.”

[La Llei 29/2011 sort铆 en temps del president del Govern espanyol Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero (PSOE)].

“Tras varias comunicaciones intermedias, interrupci贸n del plazo para la resoluci贸n del procedimiento y solicitud de documentaci贸n probatoria adicional, el 16 de junio de 2015 D陋. Isabel de Fuentes [filla del gu脿rdia civil] recibe una comunicaci贸n oficial de la Subdirecci贸n General de Ayudas a V铆ctimas del Terrorismo y de Atenci贸n Ciudadana del Ministerio del Interior en la que se le informaba que su solicitud hab铆a sido “estimada” y en la que se calificaba el asesinato de su padre, el teniente Fuentes, como “acto terrorista“. [En temps del president del Govern espanyol Mariano Rajoy Brey (PP)].

L’homenatge als quatre anarquistes del mas Clar脿 celebrat al cementiri vell de Girona, aquest migdia, ha comptat amb el suport de la Federaci贸 Anarquista de Catalunya (FAC) i va comptar amb la pres猫ncia de militants llibertaris i anarcosindicalistes de les comarques gironines.