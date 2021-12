–

– 18/11/2021

Cataluña a la sombra

del capitalismo



Parece ser el territorio

un elemento importante en el crecimiento de la economía, que es como

decir en la acumulación de capitales. Con la perspectiva del cambio

climático y de la “transición energética” del capitalismo, el

territorio en tanto que paisaje es un factor estratégico de primer

orden en boca de sus administradores. No hace falta calentarse la

mollera con esto, pues cada año en Cataluña son clasificadas como

suelo urbanizable más de cien mil hectáreas, al tiempo que toda

clase de infraestructuras devoran la tierra fértil. La

sobreurbanización implica la hipermovilidad. En el territorio

catalán se producen alrededor de veinte millones de desplazamientos

diarios, la mayoría en vehículo privado (el número de coches crece

a mayor velocidad que el de habitantes).



Encima, un alud de

proyectos “disneylandistas” camuflados o no tras la candidatura

Barcelona-Pirineos a los Juegos de Invierno lo quieren transformar;

planes, leyes y decretos a montones concurren para regular dicha

transformación sin molestarla demasiado. Como de costumbre, el

discurso dominante alude al desarrollo y a los mercados, y apunta a

“nuevas expectativas de actividad” y “oportunidades” para los

hábitats rurales, pero añade ingredientes ecodesarrollistas como lo

de la cohesión territorial, el ocio responsable, la conservación

del patrimonio y la protección del medio ambiente. En la práctica,

la fragmentación y la fagocitación del territorio continúan su

camino ascendente. Como sea que el interés particular es la ley y

que, desde hace más de dos siglos, las ganancias determinan la

tonadilla de los dirigentes, el cambio de letra denota un cambio de

dirección en la obtención de plusvalías. ¿Qué es lo que pasa?

¿Dónde estamos? A fin de encontrar respuestas adecuadas pasaremos

revista desapasionadamente a la actual realidad catalana.

Cataluña es una sociedad

plenamente urbana, una “ciudad de ciudades”, como dirían los

tecnócratas de la socialdemocracia catalana. El 95% de la población

vive en núcleos de más de dos mil habitantes y hay censados menos

de 25.000 campesinos. El derecho a la ciudad tan caro a los

urbanistas de la “izquierda” institucional ahora es un deber;

casi todo el mundo ha de vivir aunque no lo quiera en un entorno

urbanizado. El modo de vida característico de la urbe se ha

generalizado, o dicho de otra manera: el vivir se ha industrializado.

Al menos desde de los fastos olímpicos del 92, Cataluña es una

especie de archipiélago metropolitano, o más claro, un “sistema”

urbano fuertemente centralizado. El país orbita alrededor de una

enorme conurbación de casi cinco millones y medio de habitantes –una

de las más grandes y contaminadas de Europa– conectada con otras más

pequeñas, que en conjunto abarca el 16% del territorio. De un modo u

otro, todos los catalanes son barceloneses. Cataluña entera obedece

a las necesidades de la metrópolis, dictadas por la dinámica

desarrollista a ultranza correspondiente a la fase globalizadora. Es

la “Cataluña ciudad” soñada por los idealistas burgueses de los

ochenta, macrocefálica y depredadora, elitista y fenicia, crisol de

trepas y especuladores, que no obstante se describía con rostro

humano, cosmopolita y progresista, cuna de un capitalismo popular,

democrático y participativo, llena de oportunidades para todos. Si

la Gran Barcelona industrial de los sesenta y setenta era el motor de

la economía española, ahora, en plena terciarización, se afana por

ser un nodo –un “hub”– de la economía mundial. Si prestamos

atención a quienes mueven los hilos de la planificación inútil y

deciden el infeliz destino de los catalanes, el paso siguiente es

formar parte de una “eurorregión” mediterránea con el turismo

por único soberano, donde los beneficios se multipliquen por diez y

el pastel nunca se acabe.

La metrópolis ha sido

siempre el problema, nunca la solución. En cualquier momento, su

poder desintegrador del territorio ha sido inmenso. Las elites

urbanas lo reconfiguraron brutalmente –lo “reordenaron”–

imponiéndole unas servidumbres tras otras. De hecho, la

contradicción entre campo y ciudad se desvaneció hace treinta o

cuarenta años. Los límites municipales se fueron desbordando hasta

que las diferencias entre dentro y fuera quedaron borradas. Todo

terminó en urbano o periurbano. Se puede afirmar que hoy en día en

Cataluña el mundo rural propiamente dicho no existe o es muy

residual. Bueno, aún se cultiva el 25% del territorio, pero la

agricultura se desenvuelve bajo parámetros industriales y acata las

reglas impuestas por las multinacionales de la alimentación. Es una

agricultura no soberana, sin verdaderos agricultores. Los viejos

saberes campesinos se perdieron irremisiblemente, igual que las

costumbres o el derecho consuetudinario. De las prácticas antiguas

de los pueblos tales como los consejos abiertos, los repartos

vecinales, la enfiteusis, los campos abiertos y los bienes comunales

o propios nadie se acuerda.



En fin, el modo de

producción agrario tradicional, y junto a él, la sociedad

auténticamente campesina, desapareció hace casi un siglo. Era

precapitalista, luego incompatible con el capitalismo y con el tipo

de Estado centralizador y fiscalizador correspondiente: tenía que

ser liquidado. A pesar de todo, el proceso de exterminio fue lento:

en 1890 la producción agraria, basada en la trinidad

cereales-vid-olivo, todavía superaba a la industrial. Hasta

entonces, Cataluña era un país mayoritáriamente agrícola. Hoy

apenas tiene industrias propiamente dichas. La gente del campo perdió

el control de los lugares donde vivía y siguió por fuerza las

directrices del mundo urbano. Los campesinos se convirtieron en

ocupantes del patio trasero de la metrópolis, los últimos en

enterarse de lo que les concierne. El campo perdió población a

espuertas. Cerca de la cuarta parte de los municipios catalanes hoy

están en peligro de extinción. Toda una civilización se hundió

sin remedio y ni siquiera el museo etnológico es capaz de ofrecer un

cadáver folklórico convincente. Habrá que echar mano al azar de

algunas antiguallas para poder confeccionar una identidad local

susceptible de convertirse en capital simbólico y atraer visitantes.

El territorio esta siendo reinventado para adquirir el mayor valor

posible en los mercados vacacionales. Eso no es nuevo en absoluto; la

novedad consiste en que si la reinvención antes era consecuencia del

capitalismo posmoderno, ahora es su premisa. La tierra es más que

nunca de quien no la trabaja: el territorio es para explotar más que

para vivir. La casa del labrador se llenó de urbanitas. ¿Cómo

hemos llegado a esto? Veamos las etapas de este maldito recorrido.

La “revolución”

industrial provocó el retroceso económico de la producción agraria

y alumbró una nueva clase de asentamiento sin contornos fijos, donde

se concentraban bancos, fábricas y mano de obra, en gran parte

proveniente del campo: la ciudad industrial. Barcelona, que en la

Guerra de Sucesión tenía solo 35.000 habitantes, creció hasta los

184.000 en 1857, en vísperas de la demolición de sus murallas, lo

cual originó la expansión fabril por el llano circundante. Primero

el ferrocarril y luego el tranvía crearon los suburbios. Si en el

año 1900, Barcelona contaba con más de medio millón de habitantes,

principalmente burgueses y proletarios, durante la Guerra Civil

sobrepasaba el millón, el 37 % de la población catalana. A partir

de entonces, el peso de la ciudad, rodeada por un cinturón

industrial, no cesará de aumentar, y la lucha de clases, a pesar de

la derrota republicana, seguirá caracterizando su historia hasta el

advenimiento de la sociedad de consumo masivo. La agricultura

tradicional, ya descomunalizada, caerá en picado con la llegada de

la mecanización, los abonos químicos, los cultivos especializados y

la ganadería intensiva. Allá por los años cincuenta del siglo

pasado, la masía entró en crisis para nunca jamás remontar. La

demanda del mercado nacional seguiría empujando hacia arriba la

industria y, en consecuencia, extendiendo la conurbación. Las

autoridades franquistas fueron muy conscientes del fenómeno y

aplicaron las normas de zonificación recomendadas por el CIAM,

decretando la separación entre fábricas y viviendas y el traslado

de la industria barcelonesa al extrarradio. El Plan de Ordenación de

Barcelona de 1953 fue el primer intento de racionalización

instrumental de la Barcelona metropolitana. A lo largo de los años

sesenta y gracias al automóvil se consolidará una primera corona de

36 municipios, reconocida legalmente en 1974 como Corporación

Metropolitana, y luego rebautizada como AMB, Área Metropolitana de

Barcelona. La continuidad del urbanismo franquista más allá de la

muerte del dictador dio un salto cualitativo en 1987, cuando la

Generalitat pujolista disolvió la corporación por temor a ceder

poder a una institución en manos de competidores políticos.

La numerosa llegada de

inmigrantes entre 1965 y 1975 había propiciado la construcción de

horrorosos bloques abiertos de pisos de calidad ínfima que

enriquecieron a sus promotores, afearon el paisaje urbano y

segregaron a los trabajadores en barriadas obreras cada vez más

alejadas de un centro cada vez más degradado e insalubre. De los

equipos municipales nacidos en las primeras elecciones de “la

democracia” salieron reformas tecnopopulistas que contaron con un

cierto soporte empresarial, profesional y vecinal. El modelo

Barcelona, elaborado por arquitectos “recosedores”, defensores de

la institucionalización de las coronas, fue el paradigma urbanístico

del desarrollismo posfranquista. Cuando hubo reactivación económica,

el idílico “derecho a la ciudad” del urbanismo de fachada

social-tecnocrático desembocó en una apuesta por el transporte

privado y una prosaica subida del precio del metro cuadrado,

suprimiéndose en la práctica el derecho a la vivienda y dándose

vía libre a la especulación, a la destrucción del patrimonio y a

la gentrificación. En 1977, bastante antes de la entrada de España

en la Comunidad Europea, la ocupación en el sector servicios

sobrepasó a la ocupación industrial. La circulación –o los

“flujos”– y el tratamiento industrial de actividades terciarias

aventajaban en capacidad de empleo a la decadente producción fabril.

Eso significaba cada vez más un uso no manufacturero de los viejos

polígonos y un uso no agrícola del espacio rural. Barcelona tuvo

que “ponerse guapa”, que es como decir que hubo de adaptarse a

las condiciones de la naciente “cultura del ocio”, o mejor,

industria del entretenimiento. De derechos del ciudadano no quedó ni

un pellizco. Ante el impulso del consumo privado –ante la

colonización de la vida cotidiana– la alianza política entre las

clases medias, la aristocracia obrera y los empresarios progresistas

hizo aguas. Con el posfranquismo económico se agotaron las metas

universales y todo el mundo se sumergió en la vida privada. A

mediados años ochenta, mucho más de la mitad de los catalanes se

consideraba clase media y soñaba en coches de alta gama, adosados y

vacaciones en contacto con la naturaleza domesticada. Entonces, tal

como ya había pasado con la costa, la frecuentación sistemática y

masiva del interior, especialmente de la montaña pirenaica, –y la

construcción de segundas residencias que derivaba de ello– se

reveló como la mayor fuente de ingresos y la mejor alternativa a la

industrialización. La comercialización del tiempo “libre”

ofrecía sin lugar a dudas mejores expectativas que la producción de

alimentos, tejidos, electrodomésticos o motocicletas: el deseo de

los asalariados de evadirse del trajín cotidiano era mucho más

rentable que la demanda de víveres y bienes de consumo. Pasado un

tiempo, el derecho de escapar un rato de la aglomeración urbana

ahogaría el derecho a habitar en un entorno campestre y a

cultivarlo. Prioridad pues al cemento, al asfalto y al esparcimiento

mercantilizado. La urbanización se hizo difusa, consumidora abusiva

de terreno y muy agresiva. El territorio tuvo que incrementar su

conectividad, mejorar sus accesos y multuplicar los espacios

recreativos. Las urbanizaciones, los hoteles y los campings, la red

viaria y finalmente internet nos introdujeron en una especie de

pesadilla extractivista. Las infraestructuras tomaron más

importancia que el espacio público y los hábitos cooperativos

antaño arraigados: los técnicos al servicio de los inversores

dijeron que “vertebraban” el territorio mucho más que las

tradiciones y la solidaridad, y nosotros decimos que definen la

dominación –el Poder– mejor que las instituciones.

Incluso antes del

horizonte del 92 se impusieron los partidarios de la desregulación

del mercado del suelo y la supresión de trabas ordenancistas. Un

urbanismo perverso –al que podría llamarse olímpico– tomó el

relevo al urbanismo táctico de las plazas duras y los

“esponjamientos”, escudado en una calamitosa arquitectura de

“marca” y un gran acontecimiento deportivo. Entrábamos en la

sociedad de los edificios-espectáculo. El sector inmobiliario se

perfilaba ya como motor principal de la economía. La superficie

construida se duplicó en seguida; el proceso de suburbanización fue

más intenso que nunca y se dio preferencia descarada a las

autopistas. La corrupción y la deuda de los consistorios ayudaron lo

suyo. A cuenta de las clases medias motorizadas, los conjuntos

residenciales camparon a sus anchas. Surgieron como setas grandes

superficies, naves logísticas y zonas de aparcamiento. Se

proyectaron nuevas “rondas”, “patas” y variantes. La

expansión del área metropolitana y la expulsión de los pobres de

la capital y la AMB fueron el resultado inmediato. En la década de

los ochenta se levantaba acta de una segunda corona sin status

oficial de más de cuatro millones de habitantes. Agrupaba a 164

municipios. En los noventa, la primera corona se había colmatado e

incluso perdía habitantes, mientras que la segunda, denominada

Región Metropolitana de Barcelona, RMB. disponía de suelo y se

extendía a discreción. La destrucción del territorio estaba

servida. Hacia el 2000, se fusionaba lo urbano con lo periurbano.

Estábamos a un paso de la “Cataluña-ciudad”, o más

exactamente, en la Cataluña globalizada. La “vocación

metropolitana” del capitalismo político catalán se había

realizado, pero ¡de qué manera! El ritmo acelerado de vida en la

conurbación, los nuevos hábitos consumistas promovidos por el

endeudamiento alegre y una panorámica de grúas, mostraban sus

horribles resultados. Barcelona-municipio permanecía en el centro

del caos, luciendo escaparates, celebrando ferias, ofreciendo plazas

hoteleras y empleos basura, y disparando el precio de la vivienda.

Así, los problemas se traspasaron al territorio, objeto de los

frenéticos fines de semana de centenares de miles de personas.

Aparte de los daños ambientales, el alto grado de dispersión

edificatoria elevó en gran medida el coste de los servicios y de las

infraestructuras imprescindibles, obligando a una tímida regulación

del hecho metropolitano mediante un Plan Territorial aprobado en

1998, pero no concretado del todo hasta 2010. El interés privado se

sobreponía claramente al público (supuestamente el de la

administración) o, mejor dicho, ambos se habían vuelto idénticos.

No era necesario que

encima se apostara ostentosa y gratuitamente por las finanzas

internacionales y el turismo, como hizo el desastroso Fórum

maragalliano de las Culturas de 2004, puesto que la

parquetematización de Barcelona era un hecho afianzado y la

globalización, algo imposible de evitar aunque se quisiera. La

crisis inmobiliaria posterior convenció a la plutocracia catalana de

la urgencia de finalizar el periodo de edificación desordenada y

vertederos incontrolados. Se imponía girar –aunque fuese de

boquilla– hacia lo verde de acuerdo con las instrucciones europeas.

En 2008 la población concentrada en la RMB se acercaba a los cinco

millones y la llegada de turistas batía todos los récords. El

turismo surgía como el único motor económico de la Cataluña de

los “flujos” apaciguados. La explotación intensiva del

territorio en todas direcciones y el despilfarro de recursos asociado

que comportaba –en idioma tecnócrata, la “diversificación de la

oferta” ante la “demanda externa”– clamaba por un maquillaje

completo. El paisaje, sucio, maltratado y desmembrado, era más que

nunca un elemento básico del “relanzamiento económico”,

especialmente en las zonas entre mar y montaña, donde se estaban

ubicando las vías del tren de los ejecutivos (el TAV) y las pistas

de aterrizaje en compañía de los aerogeneradores, las placas

fotovoltaicas, las incineradoras, las líneas de alta tensión y las

plantas de reciclado. La entrada de Cataluña”en el siglo XXI”,

es decir, el progreso de la clase dirigente catalana en el panorama

internacional exigía cosas ecológicamente incorrectas como la

ampliación del aeropuerto de El Prat. De cualquier forma, el ruido

en torno al calentamiento global y la energía “limpia” obligaba

a una normativa conservacionista de improbable aplicación.

En realidad, apenas se

trata de la conservación del medio o de modificaciones

significativas del modelo energético “fósil”, y en absoluto del

final del sistema alimentario globalizado o de la especulación a

todos los niveles: era caso de la explotación “sostenible” del

territorio (sic), o sea, de planificaciones “flexibles” y

“ajustadas a la diversidad” que no disminuyan la rentabilidad de

las operaciones, ni la credibilidad de las autoridades. Se trata pues

de la incorporación suave de los costes de la destrucción del

territorio al precio del producto turístico-residencial, a través

de una suerte de fusión de ambientalismo, política y negocios. En

resumen, el desarrollismo teñido de verde. Una nueva ley, todavía

en fase de anteproyecto, cargará con la tarea de establecer un uso

del territorio que los expertos al servicio de los promotores quieren

“eficiente”, “competitivo” y a su manera “sostenible”, de

forma que las condiciones reales que nos han llevado a la situación

en la que nos encontramos no se alteren sustancialmente, las fuentes

del beneficio privado no se agoten, y la locomotora del progreso

continúe su marcha por los raíles del estatismo hacia el precipicio

sin que ningún freno intervenga.

Miquel Amorós

Jornades per

l’agitació “Rehabitem les ruralitats”, a Les Llosses (Ripollès)

el 18 de setembre de 2021

