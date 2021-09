El gobierno catal谩n se empe帽a en dar cr茅dito a la mesa de di谩logo. Por activa y por pasiva el Gobierno PSOE-IU/Podemos declara que no habr谩 ni amnist铆a ni autodeterminaci贸n, la alcaldesa Colau de los Comuns lo califica de 鈥渢onter铆as鈥 e incluso la ministra de Administraciones Territoriales se mofaba de si los independentistas todav铆a no han aprendido la lecci贸n. La mesa de di谩logo acompa帽a el aterrizaje autonomista y mon谩rquico de ERC y JxCAT, que entierra el 1 y el 3 de octubre.

Los 3.300 casos de activistas pendientes de juicio nos recuerdan su lecci贸n: Espa帽a es represi贸n y c谩rcel de pueblos. Pero ni abandonamos la lucha por la libertad de los y las represaliadas, ni olvidamos ni renunciamos a la Rep煤blica Catalana, a la ruptura con la monarqu铆a borb贸nica y corrupta que nos impuso Franco.

Necesitamos agrupar las fuerzas. Pero no se trata de la llamada estrategia transversal del independentismo, que no nos ha llevado a ninguna parte, sino de unir todas las fuerzas desde el compromiso con la legitimidad y validez del 1 y el 3 de octubre, recuperando la movilizaci贸n y empezando por la defensa de los compa帽eros y compa帽eras amenazados por la represi贸n. Necesitamos un Encuentro nacional de todas las organizaciones, entidades y organismos de defensa de represaliados / as y movimientos para decidir un plan de lucha.

Y no podemos dejar de responder al mismo tiempo a la grave crisis econ贸mica. Tambi茅n en este terreno nos encontramos ante los dos gobiernos, que coinciden en la pol铆tica econ贸mica que ha servido para que las grandes empresas ya obtengan beneficios (particularmente altos en la banca, un 20% por encima de los de 2019), mientras la poblaci贸n trabajadora vive un drama social. El drama de los abuelos y abuelas muertos en las residencias privatizadas y sin recursos. En plena pandemia m谩s del 50% del presupuesto de sanidad catal谩n acaba en manos privadas y en fondos de inversi贸n. M谩s del 26% de la poblaci贸n catalana vive bajo el umbral de la pobreza, que sigue creciendo, particularmente entre ni帽os, jubiladas y migrantes. El suicidio ya es el primer motivo de muerte entre los j贸venes de 15 a 29 a帽os, la franja que sufre la falta de plazas p煤blicas de estudios (sobre todo de FP), m谩s del 40% de paro y una precariedad generalizada (s贸lo 1 de cada 20 contratos es fijo a tiempo completo).

Las condiciones laborales no dejan de empeorar: m谩s paro, ca铆da salarial (3鈥6% menos que en 2019), mientras se dispara la inflaci贸n (3鈥3% interanual en agosto), menos seguridad en el trabajo como vimos con la muerte de Xavi, un trabajador de 19 a帽os en la empresa CIDAC de Cornell脿. A pesar de la bajada de la actividad productiva, en 2020 hubo 79 accidentes laborales mortales: un 21% m谩s que en 2019. Con una autonom铆a catalana que lidera el n煤mero de desahucios, tambi茅n en pandemia. Este primer trimestre del a帽o a un ritmo de 27 al d铆a. Y la Generalitat los acompa帽a con los Mossos y una fuerte represi贸n contra los movimientos solidarios. Ellos son los responsables de los suicidios en Sant Ildefons de Cornell脿 o Sants. Una crisis en la que crece la extrema derecha, los feminicidios y las agresiones LGTBf贸bicas.

Ahora llegan los fondos europeos y el primer acuerdo entre los gobiernos central y auton贸mico es la ampliaci贸n del aeropuerto de El Prat, todo un ejemplo de lo que entienden por econom铆a 鈥渧erde y sostenible鈥: destrucci贸n del medio, m谩s contaminaci贸n, m谩s ladrillo, eso s铆 aplaudido por la gran patronal. M谩s beneficios de las grandes constructoras a costa de nuestra salud y m谩s deuda p煤blica que pagaremos nosotros y como ya pretenden con la reforma de las pensiones. Pero la organizaci贸n de la resistencia popular ha agrietado los partidos pol铆ticos implicados en ambos gobiernos y ha derrumbado por el momento el proyecto: una primera victoria que demuestra cu谩l es el camino.

No es posible afrontar el nuevo embate contra el estado y la implementaci贸n de la rep煤blica catalana, sin responder a estas necesidades urgentes de la clase trabajadora catalana. Necesitamos hacer el v铆nculo entre las movilizaciones contra la represi贸n y en defensa de las libertades y el derecho de autodeterminaci贸n y las luchas para detener gobiernos y patronal, que quieren que la crisis la paguemos la clase trabajadora. La lucha contra la ampliaci贸n del aeropuerto contin煤a, la defensa de las pensiones contra la reforma y el Pacto de Toledo, la lucha por evitar nuevos cierres y despidos, la de las subcontratas de Nissan para que todos los trabajadores tengan un lugar en la necesaria reindustrializaci贸n, contra los desahucios y los precios abusivos de la luz y los servicios b谩sicos, en defensa de la sanidad y la ense帽anza p煤blicas, por la regularizaci贸n de los y las inmigrantes, contra la extrema derecha, en defensa de los derechos de las mujeres y de los colectivos LGTBI.

Por eso hay que construir una alternativa pol铆tica al autonomismo de ERC y JXC, ligada a la lucha obrera y popular: La alternativa que nos lleve a la rep煤blica catalana debe ser construida desde abajo y desde la izquierda trabajadora. Apostamos desde nuestra participaci贸n en la CUP-Un nou cicle per guanyar que sea un instrumento y motor para este necesario giro a la izquierda, contra las pol铆ticas autonomistas y pro patronal del gobierno de ERC y JXC. Esta es la tarea.

Lucha Internacionalista