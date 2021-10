–

CGT Catalunya

CAST

El pr贸ximo jueves 28 de octubre tendr谩 lugar una huelga general en el sector p煤blico para evitar el que probablemente ser谩 el ERE m谩s grande de la historia al sector p煤blico: La lucha contra el conocido como 鈥業cetazo鈥, el Real Decreto que burla la jurisprudencia europea para estabilizar los cerca de 800.000 interinos e interinas en fraude de ley de las diferentes administraciones.

Cerca de 100.000 personas del sector p煤blico en Catalu帽a tienen su puesto de trabajo en peligro. Despu茅s de haber sufrido durante a帽os el uso indiscriminado y fraudulento de la figura de la interinage como m茅todo de precarizaci贸n, ahora se ven abocadas a concursos que pueden hacer que acaben en la calle como premio.

Este recorrido se facilit贸 por el vergonzoso pacto CCOO-UGT-CSIF que allanaba el camino a una tramitaci贸n parlamentaria que fue posible gracias al apoyo que ERC dio en el 煤ltimo momento. A pesar de la peque帽铆sima mejora (exclusi贸n de personal con m谩s de 10 a帽os en el mismo lugar de trabajo) el grueso de las medidas contin煤a adelante.

Ahora, los mismos que han redactado y aprobado la traici贸n, piden que confiemos con las enmiendas, una t茅cnica clara para dividir el personal intentando hacer ver que a nivel individual, si se callan y estudian, se pueden salvar.

隆Ha llegado la hora de la huelga! Desde la Mesa Sindical de Catalu帽a (CGT, CNT, IAC, COBAS, CUERPO, SONIDO) se ha dado un paso adelante y solidario convocando una huelga que se espera tenga tambi茅n una fuerte presencia en la calle durante toda la jornada, con varios piquetes y manifestaciones por todo el territorio.

Desde la CGT denunciamos la campa帽a de esquirolatge que est谩 llevando a cabo CCOO y UGT, disfrazada 鈥渄e informaci贸n鈥 sobre una huelga que no solo no convocan, sino que combaten abiertamente, poni茅ndose del lado de las varias patronales del sector p煤blico.

Hacemos un llamamiento a todo el mundo, interinas o no interinas, a hacer huelga en la calle y participar de las principales movilizaciones de ese d铆a.

No al Icetazo! Estabilidad y fijeza por las interinas!

Manifestaciones por la jornada de huelga del 28 de octubre:

CAT

El proper dijous 28 d鈥檕ctubre tindr脿 lloc una vaga general al sector p煤blic per evitar el que probablement ser脿 l’ERO m茅s gran de la hist貌ria al sector p煤blic: La lluita contra el conegut com a 鈥業cetazo鈥, el Reial Decret que burla la jurisprud猫ncia europea per estabilitzar els prop de 800.000 interins i interines en frau de llei de les diferents administracions.

Prop de 100.000 persones del sector p煤blic a Catalunya tenen el seu lloc de feina en perill. Despr茅s d鈥檋aver patit durant anys l鈥櫭簊 indiscriminat i fraudulent de la figura de l鈥檌nterinatge com a m猫tode de precaritzaci贸, ara es veuen abocades a concursos que poden fer que acabin al carrer com a premi.

Aquest recorregut es va facilitar pel vergony贸s pacte CCOO-UGT-CSIF que aplanava el cam铆 a una tramitaci贸 parlament脿ria que va ser posible gr脿cies al suport que ERC hi va donar al darrer moment. Malgrat la petit铆ssima millora (exclusi贸 de personal amb m茅s de 10 anys al mateix lloc de feina) el gruix de les mesures continua endavant.

Ara, els mateixos que han redactat i aprovat la tra茂ci贸, demanen que confiem amb les esmenes, una t猫cnica clara per dividir el personal intentant fer veure que a nivell individual, si callen i estudien, es poden salvar.

Ha arribat l鈥檋ora de la vaga! Des de la Taula Sindical de Catalunya (CGT, CNT, IAC, COBAS, COS, SO) s鈥檋a fet un pas endavant i solidari convocant una vaga que s鈥檈spera tingui tamb茅 una forta pres猫ncia al carrer durant tota la jornada, amb diversos piquets i manifestacions per tot el territori.

Des de la CGT denunciem la campanya d鈥檈squirolatge que est脿 duent a terme CCOO i UGT, disfressada 鈥渄鈥檌nformaci贸鈥 sobre una vaga que no nom茅s no convoquen, sino que combaten obertament, posant-se del costat de les diverses patronals del sector p煤blic.

Fem una crida a tothom, interines o no interines, a fer vaga al carrer i participar de les principals mobilitzacions d鈥檃quell dia. No a l鈥橧cetazo! Estabilitat i fixesa per les interines!

Manifestacions per la jornada de vaga del 28 d鈥檕ctubre:

BARCELONA

– 9.30h: Piquet unitari central, Diputaci贸 de Barcelona-Can Serra-. Rambla de Catalunya, 126

– 12.00h: Manifestaci贸 Pla莽a Urquinaona

LLEIDA

– 9.00h: Piquet CGT. Pla莽a Paeria

– 13.00h: Concentraci贸 a la Pla莽a de la Pau.

– 18.00h: Manifestaci贸 c/Llu铆s Companys

TARRAGONA

– 8.00h: Piquet Unitari Central: Subdelegaci贸 govern. Pla莽a Imperial Tarraco, Tarragona

– 12.00h: Manifestaci贸. Rambla Nova- Pla莽a Imperial Tarraco

GIRONA

– 12.00h: Concentraci贸 a la Delegaci贸 del Govern de la Generalitat, c/Pompeu Fabra

CATALUNYA CENTRAL

– 8.30h: Davant els Serveis Territorials d鈥橢ducaci贸 a la Catalunya Central. Crta de Vic, 175 de Manresa

– 9.50h: Davant RENFE de Manresa per anar a la manifestaci贸 de Barcelona

MARESME-VALL脠S ORIENTAL

– 9’30h: Piquet i encartellada al Consell Comarcal de Matar贸. Pla莽a Miquel Biada, 1

VALL脠S OCCIDENTAL

– 7:30h: Davant de l’Aldi de Barber脿

(15′ caminant d’estaci贸 de Barber脿 i aparcament per qui porti vehicle).