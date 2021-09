–

El mi茅rcoles se constituy贸 la Mesa de Equiparaci贸n Salarial del servicio de ambulancias, mientras que en el Parlament de Catalunya se debatir谩 en octubre la propuesta de ley para la internalizaci贸n del transporte sanitario. Ambas iniciativas se perfilan como mecanismos previos a la internalizaci贸n de lo que fue la adjudicaci贸n p煤blica m谩s grande de la historia de la Generalitat, con 1.200 millones de euros.

M谩s de 6.000 personas trabajan en el transporte sanitario de Catalunya. Alrededor de 5.500 conducen ambulancias, otras 700 se ocupan de labores de oficina y talleres. El 1 de abril de 2015, el servicio de salud catal谩n, CatSalut, adjudic贸 un contrato gal谩ctico de gesti贸n del transporte sanitario urgente y no urgente por valor de 1.199,43 millones de euros, IVA aparte. El m谩s cuantioso de la historia de la Generalitat. Se dividi贸 en zonas territoriales 鈥攕olo Barcelona, 214 millones鈥 y las empresas m谩s importantes adjudicatarias de las licitaciones son Ambulancias Domingo, Egara, Falck, Tesva y TSC (Ambuib茅rica). El contrato ten铆a una duraci贸n de seis a帽os, prorrogable hasta un m谩ximo de cuatro a帽os de forma anual. Quedan nueve meses para que el primer contrato llegue a su fin 鈥攋ulio, Barcelona鈥. Tocar谩 prorrogar, licitar de nuevo o republificar el servicio. La contienda ha empezado y se juega en dos campos distintos: en el Parlamento de Catalunya y en la Mesa de Equiparaci贸n Salarial surgida tras la 煤ltima y quinta huelga del sector, que tuvo una duraci贸n de cinco meses.

Para predecir el resultado de un encuentro deportivo es conveniente conocer c贸mo van los entrenamientos, qui茅n sale al campo y qui茅n es baja. De una parte, la patronal de las ambulancias, Acea Corporaci贸 de Transport Sanitari, cuenta con 17 empresas asociadas. Dado el componente neoliberal de su programa pol铆tico, el Partido Popular y Ciutadans previsiblemente saldr谩n con la patronal, pero dada su escasez parlamentaria 鈥3 y 6 esca帽os, respectivamente鈥, son m谩s bien jugadores de banquillo. Lo relevante es que Acea llega con miedo al partido: Balears publific贸 el transporte sanitario urgente en 2019 y est谩 pendiente de abordar la internalizaci贸n del no urgente; el Parlamento de La Rioja inst贸 el pasado 3 de junio a realizar lo propio, tanto con el transporte sanitario como con el tel茅fono 112; Navarra acord贸 estudiarlo este a帽o, y Pa铆s Valenci脿 se encuentra en la misma tesitura.

El otro equipo salta a la hierba con dos capitan铆as: los trabajadores representados por una unidad sindical bien estructurada y la CUP 鈥9 esca帽os鈥, que ha tirado pol铆ticamente del carro y ha redactado la proposici贸n de ley para la internalizaci贸n del transporte sanitario, que incluye la subrogaci贸n de los trabajadores. La presentaron el 26 de julio y, previsiblemente, se debatir谩 en el pr贸ximo pleno ordinario del 5 de octubre en el Parlament de Catalunya. Esta propuesta no nace de un deseo espont谩neo, sino que sigue la estela de la moci贸n 82/XII aprobada en 2019 por el Parlament de Catalunya, en la que se instaba a preparar el proceso de internalizaci贸n de la gesti贸n del transporte sanitario. De ese mismo a帽o data la respuesta parlamentaria que resume brevemente el fracaso de la gesti贸n privada del transporte sanitario: entre 2011 y 2014 se registraron 92 penalidades, que generaron 169.138 euros en sanciones. Entre 2015 y 2019 fueron 88 y las sanciones se elevaron a m谩s de un mill贸n de euros.

El modelo sociosanitario de la CUP es similar al de En Com煤 Podem 鈥8 esca帽os鈥, otro jugador del equipo, aunque con matices: dudan de la necesidad de una ley propia y aducen que para la internalizaci贸n del servicio de fisioterapia del centro de salud de la Vil路la Ol铆mpica de Barcelona no fue necesario una normativa espec铆fica, recuerda el parlamentario David Cid, pero no les disgustar铆a que la ley de internalizaci贸n del transporte sanitario incluyera al tel茅fono 061, el cual presenta una temporalidad laboral elevada.

El grueso del equipo pol铆tico se juega entre los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya 鈥33 esca帽os鈥, el Partit Socialista de Catalunya 鈥33 parlamentarios鈥 y Junts per Catalunya 鈥32 votos鈥.

ERC (33 esca帽os)

鈥淎 la hora de recuperar servicios, cuando m谩s cerca est谩n las distancias laborales y salariales, m谩s f谩cil es鈥, explica el parlamentario de ERC Juli Fern谩ndez, quien cuando ocup贸 la alcald铆a de Sabadell internaliz贸 dos servicios: la gr煤a municipal y la zona azul. Considera la Mesa de Equiparaci贸n Salarial como un mecanismo que 鈥渃onstruye鈥 hacia la publificaci贸n y no duda de que la internalizaci贸n del transporte sanitario es necesaria. Y vuelve a insistir en la 鈥渋mportancia鈥 de tener herramientas para llevarla a cabo 鈥攍a ley y la Mesa鈥, 鈥測a que una internalizaci贸n no es sencilla t茅cnicamente y, adem谩s, hay muchos intereses [econ贸micos] en ella鈥.

PSC (33 parlamentarios)

El parlamentario del PSC, Mario Garc铆a, asegura que se mantiene 鈥渆n nuestra posici贸n, que es la de continuar avanzando hacia la gesti贸n directa del transporte sanitario. Somos firmes defensores de la sanidad p煤blica y nos encontrar谩n en todo aquello que consolide este hecho鈥. De ser as铆, lo l贸gico es que apoyen la propuesta de ley de la CUP, lo cual elevar铆a la suma de votos a 83, consiguiendo una amplia mayor铆a en el Parlamento 鈥攈ay 135 esca帽os en total鈥. No obstante, en breve arranca la negociaci贸n presupuestaria para 2022 y, dado que esta ley supone deshacer el modelo socioecon贸mico convergente y postconvergente, no se trata de una ley menor, por lo que puede ser objeto de negociaci贸n, en el sentido moneda de cambio para otros asuntos de car谩cter m谩s pol铆tico-estrat茅gico 鈥攕in los votos del PSC, solo hay 50 parlamentarios muy a favor de publificar lo privatizado por CIU鈥.

Junts per Catalunya (32 votos)

La opini贸n de Junts per Catalunya, que ostenta la cartera de Salud en esta legislatura, llega a trav茅s de su gabinete de prensa. El consejero, Josep Maria Argimon, expres贸 en una entrevista en agosto que la internalizaci贸n del transporte sanitario y del 061 responde a un acuerdo exclusivamente entre ERC y la CUP, no a un acuerdo de Gobierno entre ERC y Junts. Dio a entender que la publificaci贸n del servicio no era un compromiso suyo, ni del Gobierno. Preguntado por esta cuesti贸n por El Salto, el gabinete de prensa ha respondido que 鈥渆l consejero realiz贸 esta puntualizaci贸n en la entrevista sin hacer en ning煤n momento una valoraci贸n de fondo sobre la cuesti贸n. De hecho, durante la etapa como secretario de salud p煤blica del consejero Argimon se produjo la internalizaci贸n de los rastreadores covid, que estaban externalizados (eran 849), y empezaron a formar parte del Departamento de Salud. Durante su etapa en la direcci贸n del ICS, tambi茅n se internaliz贸 el servicio de atenci贸n domiciliaria de Barcelona, que estaba externalizado鈥. Con esta respuesta, el Departament de Salut de Catalunya abre la puerta a estar de acuerdo con la internalizaci贸n del transporte p煤blico. Sumar铆a otros 32 votos 鈥115 en total, si todos los partidos mantienen sus intenciones鈥. De ser as铆, la patronal del transporte sanitario en Catalunya estar铆a en un aprieto.

Sindicatos, la afici贸n s贸lida y numerosa

Los sindicatos no tienen representaci贸n parlamentaria, pero est谩n llevando a cabo una intensa labor de negociaci贸n con cada una de las formaciones pol铆ticas, traslad谩ndoles su d铆a a d铆a. Tanto sus condiciones laborales 鈥攆alta de cinturones, ruedas desgastadas, materiales que no llegan, aseguran鈥 como lo que sienten los usuarios. 鈥淗ay demoras de servicios de hasta nueve horas, cuando el m谩ximo permitido por ley es de dos horas. Hay pacientes que llegan tarde a sus citas con la di谩lisis, por ejemplo鈥, explica Samuel L贸pez, delegado de CGT en el Baix Llobregat. 鈥淟as empresas han precarizado el sector, han vulnerado los derechos de los trabajadores y han disminuido las unidades asistenciales, por lo que han puesto en peligro a los pacientes鈥, alerta.

El delegado Jordi Venanci representa a Comisiones Obreras en la Mesa de Equiparaci贸n Salarial de los t茅cnicos de ambulancias con los trabajadores sanitarios p煤blicos. Asegura que 鈥渓a intenci贸n final de los firmantes de esta convocatoria de mesa es la internalizaci贸n del servicio y con esta mesa, ya tendr铆amos parte del camino hecho, porque la ley puede tardar m谩s de un a帽o en aprobarse si no hay enmiendas a la totalidad鈥. Recuerda que 鈥渓a pandemia nos ha hecho darnos cuenta a todos de que todos debemos luchar por lo mismo鈥.

Enric Feliu, de la Marea Blanca de Catalunya en defensa de la sanidad p煤blica, a帽ade que 鈥渓a unidad sindical en la internalizaci贸n del transporte sanitario es un 茅xito y un ejemplo, nos gustar铆a que siempre fuera as铆鈥. Adem谩s de fichajes estrella, si PSC y Junts no cambian de camiseta, el equipo prointernalizaci贸n cuenta con una afici贸n s贸lida y numerosa.

La CUP, promotora de la ley

Laia Estrada es la parlamentaria de la CUP que se ocupa de la internalizaci贸n. Pone el seny catal谩n y el 铆mpetu necesario para tirar del carro: 鈥淯na empresa privada no gestiona por altruismo, sino por rendimiento econ贸mico y para ello debe reducir costes y gastos materiales y personales, eso repercute en el servicio y en los usuarios. El transporte sanitario es la entrada a la sanidad y existe un problema grave de corrupci贸n en la sanidad catalana instaurada a partir de un modelo socioconvergente, que de una manera u otra todos los partidos que han formado parte de la Generalitat han terminado avalando. Es hora de cambiar esta situaci贸n. Las condiciones de las ambulancias no son las que deber铆an ser y, para nosotras, eso no es aceptable鈥.

Cuando acaben las adjudicaciones de seis a帽os de los servicios de transporte sanitario, la Generalitat deber谩 decidir si prorrogar el contrato por un a帽o, licitar a trav茅s de un nuevo concurso 鈥攅n el que seguramente se ampliar铆a el presupuesto鈥 o dejar decaer la externalizaci贸n, pasando a gestionar directamente las ambulancias. Para que se d茅 esta 煤ltima situaci贸n, se evaluar铆an los informes de costes, as铆 como el de penalidades, y deber铆an estar previstos los mecanismos de subrogaci贸n de las plantillas y los presupuestos anuales con partidas espec铆ficas para la compra de las inversiones realizadas por las empresas 鈥攁mbulancias y dem谩s veh铆culos鈥 o para comprarlos nuevos.

