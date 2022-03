–

CGT Ensenyament

7 marzo 2022

Ya hace a帽os que en los centros educativos p煤blicos se siente un rumor que no es silenciado ni por el fetichismo de la deslumbrante tecnolog铆a ni por la vuelta del uso perverso de conceptos como calidad, excelencia, inclusi贸n o innovaci贸n que nos canta el Departamento de Educaci贸n a los medios o en los textos normativos. Este rumor es la de la constataci贸n del deterioro de la educaci贸n p煤blica: la disminuci贸n de los niveles reales de logro de los alumnos, la segregaci贸n y la p茅rdida de igualdad de oportunidades van de la mano del empeoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras. Simple y llanamente: se nos mean encima y nos dicen que llueve.

El pasado 10 de febrero nos lleg贸 el 煤ltimo paso de rosca: Cambray anunciaba medidas de manera unilateral entre las cuales se inclu铆a el adelanto del inicio de curso. Desde entonces hasta ahora, el Departamento ha movilizado todas sus fuerzas medi谩ticas para desacreditar la protesta docente y sindical. Desde que los sindicatos se concentraron ante el Departamento exigiendo negociaci贸n y obteniendo una respuesta negativa, hemos asistido al despliegue de una campa帽a medi谩tica que ha querido vender la idea que la 煤nica preocupaci贸n que tenemos las docentes es el adelanto del inicio de curso y que solo nos mueven reivindicaciones de mejora de las condiciones laborales desvinculadas del compromiso social y pedag贸gico, mientras que hace cuatro d铆as nos hac铆an la pelota, al alabar nuestra vocaci贸n y dedicaci贸n en estos dos a帽os de excepcionalidad.

Nada m谩s lejos de la realidad: no son 5 d铆as, son 10 a帽os de recortes. Ni nos mueven solo reivindicaciones laborales, porque tenemos muy claro que trabajamos en un sector estrat茅gico donde nos jugamos la justicia, la igualdad y la posibilidad de transformar la sociedad, ni es cierta la dicotom铆a condiciones laborales/calidad y productividad. Incluso posicionamientos neoliberales son conscientes que las condiciones laborales revierten en un mejor rendimiento en el trabajo. En cualquier caso, una sociedad justa no logra sus objetivos pisando la alfombra de la miseria de sus trabajadoras.

Por mucho maquillaje y manipulaci贸n medi谩tica que inviertan, cualquiera que conozca m铆nimamente la realidad de los centros, sabe que la medida del adelanto del calendario, pero sobre todo el autoritarismo que ejemplifica su anuncio, han sido solo la gota que colma el vaso. El mantenimiento de la fecha de inicio de curso no es nuestra reivindicaci贸n 煤nica ni principal. Adem谩s, los beneficios pedag贸gicos y sociales de esta medida, son m谩s que discutibles. Las direcciones, por ejemplo, ya se han llevado las manos en la cabeza por las dificultades organizativas que comportar铆a llevarla adelante, entre otros motivos, por la falta de garant铆as de tener a todo el profesorado necesario nombrado a finales de junio con un destino para el nuevo curso. De todos modos, ya parece que clara la intenci贸n de exigir la presencia en los centros el julio, poniendo as铆 todav铆a m谩s obst谩culos a la formaci贸n del profesorado.

Mientras el Cambray nos vende humo a los medios, vemos como contin煤a el trasvase de fondos p煤blicos hacia conciertos, fundaciones e inversiones en proyectos poco claros. Sin embargo, detr谩s el escaparate, cada vez est谩 m谩s claro el elitismo, la segregaci贸n y la carencia de estabilidad.

Estamos hartas de ver como pasan los cursos sin la reversi贸n de los recortes del 2010; hartas de una gesti贸n del COVID-19 con recursos insuficientes, protocolos cambiantes y de legitimidad dudosa; hartas de maniobras para no asumir la responsabilidad de estabilizar las trabajadoras en abuso de temporalidad; hartas de la falta de coraje para defender el modelo de inmersi贸n ling眉铆stica. Hartas de leyes y decretos que incentivan la jerarqu铆a y el despotismo en los centros. Hartas del neoliberalismo educativo envuelto por la autonom铆a de centros. Hartas de la segregaci贸n escolar que ampara el modelo de la doble red publico-concertada. Hartas que se responsabilice las docentes de todos los males de la escuela y la sociedad. Constatamos que la participaci贸n y el di谩logo son un puro simulacro y que las medidas que se publicitan son de un cinismo vergonzoso.

Hace dos semanas nos pregunt谩bamos si no ser铆a esta la gota que har铆a colmar el vaso que ya estaba hasta arriba. Lo hac铆amos, pero, con el miedo que no fuera as铆 y volvi茅ramos a entomar la vez con pataleta ef铆mera y posterior resignaci贸n. Celebramos que no haya sido as铆. La indignaci贸n se ha materializado en una respuesta a la altura:

5 jornadas de huelga : 15, 16,17 de marzo, 29 y 30 de marzo y una lista de Reivindicaciones que denuncian la situaci贸n en la cual nos encontramos en la educaci贸n p煤blica.

Ante el escenario que se nos presenta, apelamos a la responsabilidad de las trabajadoras porque se movilicen, y a la de los sindicatos porque no se conformen con migajas en este momento hist贸rico. Tenemos sobre la mesa los ingredientes de un momento clave: la indignaci贸n de las trabajadoras, la clara deriva autoritaria del Departamento, la unidad sindical tan pedida por las docentes y, para acabarlo de adobar, esta vez no tenemos la excusa tan repetida que solo un d铆a de huelga no sirve para nada. Estamos ante un momento determinante que tiene que marcar la recuperaci贸n de nuestra dignidad como trabajadoras y el camino a ninguno una calidad real de la educaci贸n p煤blica. La escuela es un 谩mbito privilegiado para luchar contra la precariedad presente y futura de la clase trabajadora.

Estamos hartas y todav铆a pretenden me谩rsenos encima. O levantamos la cabeza ahora, o ser谩 muy dif铆cil que esto no se hunda.

De manera unitaria reclamamos y exigimos:

鈼 El 6% del PIB por educaci贸n como m铆nimo.

鈼 La reversi贸n de los recortes:

鈼 Restablecimiento del horario lectivo anterior a los recortes para todo el personal de aplicaci贸n en el curso 2022/23 como reivindicaci贸n irrenunciable.

鈼 Reducci贸n de las ratios estructurales. Ning煤n cierre de grupos a la P煤blica.

鈼 Conversi贸n de los tercios de jornada en medias jornadas.

鈼 Retorno al car谩cter lectivo de las dos horas de reducci贸n al personal mayor de 55 a帽os.

鈼 Incremento del personal de atenci贸n directa al alumnado

鈼 Recuperaci贸n del poder adquisitivo perdido incluyendo tambi茅n el retorno en el reconocimiento del primer estadio de 9 a 6 a帽os.

鈼 Retirada del Decreto de Plantillas (39/2014).

鈼 FP P煤blica y de calidad. Equiparaci贸n salarial ya!

鈼 La retirada de la orden de calendario escolar.

鈼 El no al nuevo curr铆culum.

鈼 La estabilizaci贸n real del personal interino y pacto de estabilidad.

鈼 La asunci贸n de responsabilidad del Departamento en la defensa de la inmersi贸n ling眉铆stica y cobertura legal de todo el personal de los centros.

鈼 Una negociaci贸n real y la dimisi贸n del consejero.

