Ni para el inicio de la escolarizaci贸n infantil, que arranca en el curso P3, ni para la educaci贸n secundaria, Catalunya ofrece suficientes plazas de educaci贸n p煤blica, a pesar de la demanda existente y la obligaci贸n legal de atenderla, como exige el art铆culo 109 de la Lomloe. El modelo educativo que se reproduce en cada gran ciudad catalana, y que alcanza la c煤spide en el 谩rea metropolitana de Barcelona, provoca que miles de familias atraviesen el periodo actual de preinscripciones como una angustiosa gincana. El motivo principal es la end茅mica falta de plazas en los centros de ense帽anza p煤blicos, una realidad que se ha perpetuado desde los inicios de la masiva escolarizaci贸n de la clase trabajadora y que lleva d茅cadas supli茅ndose con los remiendos de la educaci贸n privada y concertada, que ofrece muchas m谩s plazas de las necesarias.

Seg煤n los datos de la Affac, la federaci贸n de ampas de Catalunya, a pesar de la demanda de las familias, Educaci贸n ha eliminado para el pr贸ximo curso el 11% de las plazas p煤blicas de P3 (5.322) y el 1% de la ESO (385), pasando de 49.244 a 43.922 y de 53.250 a 52.865, respectivamente y en comparaci贸n con el curso 2021/22. Sin embargo, en la red privada, solo ha eliminado el 11% de las plazas ofertadas en P3 (2.587), pasando de 23.421 a 20.834, a pesar de que hay una evidente sobreoferta (el 35% del alumnado cursa en la red concertada), e incluso ha incrementado ligeramente (10 plazas) las ofrecidas en secundaria, de 6.767 a 6.777. El grueso de plazas de institutos privado concertados no se oferta en el periodo de preinscripci贸n, dado que ya est谩n ocupadas por el alumnado de primaria de esta red.

En Barcelona, la Plataforma Proeducaci贸 P煤blica i de Proximitat ha denunciado que en la oferta inicial en el proceso de preinscripci贸n para el pr贸ximo curso, el Consorci d鈥橢ducaci贸 de la ciudad ofreci贸 5.761 plazas p煤blicas, mientras que se han solicitado 5.977. Un total de 216 ni帽as y ni帽os se han quedado sin plaza p煤blica. Mientras que los centros privado concertados han ofrecido 6.253 plazas y solo han recibido 4.775 solicitudes de ingreso. Sobran 1.478 plazas. A pesar de que no ser谩n ocupadas, recibir谩n financiaci贸n p煤blica.

La Administraci贸n argument贸 la eliminaci贸n de plazas como 鈥渦na bajada de ratio鈥 en la educaci贸n p煤blica, de 23 a 20 alumnos por aula, asegur贸 el consejero Josep Gonz脿lez-Cambray. 鈥淣o es una bajada de ratio, es un cierre de plazas p煤blicas, porque si solo bajas la ratio y no aumentas los grupos de los centros, te limitas a ofrecer menos plazas en la red p煤blica, y a empujar al alumnado a ir a la red privada concertada鈥, alerta Lid贸n Gasull, portavoz de Affac.

Esta situaci贸n ha tocado techo en Barcelona, ciudad que, 鈥渁 nivel educativo, es una anomal铆a鈥, asegura Quim Serra, profesor de secundaria que form贸 parte del Consell Escolar del Distrito de Gr脿cia entre 2012 y 2015. 鈥淓ste modelo nace de dos ramas diferentes: una se corresponde con los colegios impulsados por la Iglesia y, la otra, con la red de escuelas cooperativas surgidas en los 70. De esta 煤ltima rama, hubo centros que se integraron en el sector p煤blico y centros que no lo hicieron鈥. De aqu铆, junto con los religiosos, surgi贸 la reconversi贸n a la concertada como complemento a la insuficiente oferta p煤blica de las zonas m谩s densamente pobladas. 鈥淩eplantear este modelo encuentra ahora diferentes barreras: la primera ser铆a ideol贸gica, porque ha habido un consenso desde la Transici贸n sobre que ambos sistemas, p煤blico y privado, deben complementarse; la segunda ser铆a econ贸mica, puesto que construir nuevos centros es caro y, adem谩s, los costes laborales de la p煤blica son mayores; y la tercera barrera es la urban铆stica, de escasa disponibilidad de suelo鈥.

Una vecina del barrio de Sant Andreu no consigui贸 que su hija entrase en la p煤blica ni en infantil ni tampoco en primaria, cursa en un centro religioso investigado pedofilia y con un suicidio por bullying

La perversi贸n del sistema

La concertada no ha dejado de representar un modelo segregacionista y, con frecuencia, religioso, pero no por ello ha encontrado dificultades para encontrar cobijo en los Gobiernos que se han sucedido en la Generalitat. El resultado es que, cada a帽o, miles de alumnos se ven obligados a acceder a cualquiera de estos centros pese a la firme oposici贸n de sus familias que, por militancia o por recursos econ贸micos, prefieren la p煤blica. Pero la perversi贸n del sistema no acaba aqu铆: una vez aceptada la derrota en el acceso a primaria las familias asumen que es posible que sus hijos nunca pisen un centro p煤blico durante la ense帽anza obligatoria, puesto que, al haber entrado en la concertada, carecer谩n de puntos en la preinscripci贸n a secundaria.

El caso de la hija mayor de Alba Fern谩ndez Pous, en el barrio de Sant Andreu. No consiguieron que entrase en la p煤blica ni en infantil ni tampoco en primaria. No consiguieron sacarla de la concertada y es m谩s que probable que ahora, con 12 a帽os, tampoco tenga una plaza p煤blica de secundaria. Hay m谩s en su historia: la escuela en la que la joven se ha visto obligada a cursar la primaria, pese a los esfuerzos de su madre de sacarla de all铆, es la religiosa Pare Manyanet, un centro que lleva meses copando titulares por el suicidio de Kira, de 15 a帽os, tras haber sufrido bullying, y por acusaciones de presuntos abusos sexuales.

Y a煤n hay m谩s: el inform谩tico del centro denunci贸 el pasado marzo de 2021, poco antes del suicidio de Kira, que hab铆a encontrado 39 gigas de material ped贸filo en el ordenador de un cura de la congregaci贸n, caso que actualmente est谩 en el juzgado de instrucci贸n n煤mero 7 de Barcelona.

鈥淟as docentes nos han tratado muy bien, pero el problema es el centro. Necesito sacar como sea a mi hija de all铆鈥, explica Fern谩ndez Pous. A todo ello se a帽aden los motivos econ贸micos: 鈥淣o quiero seguir pagando las cuotas de la concertada ni el precio de todas las actividades que se llevan a cabo鈥.

De media, contando la cuota y el precio de excursiones y material, la cuota puede oscilar entre 400 y 500 euros al mes. 鈥淓s cierto que te garantizan una plaza p煤blica donde sea 鈥攃ontin煤a Fern谩ndez Pous鈥 pero eso en una ciudad como Barcelona es pr谩cticamente imposible. Estoy separada, tengo otro hijo m谩s peque帽o y trabajo de lunes a viernes, 驴c贸mo lo hago para acompa帽ar a mi hija si le dan una plaza en otro barrio, volver a casa y llevar al peque帽o al colegio, luego ir yo al trabajo y por la tarde vuelta a empezar?鈥.

鈥淛uegan con el miedo de la gente a que sus hijos se queden sin escolarizar para seguir fomentando la concertada鈥, critica David G贸mez, del barrio de Gr脿cia

David G贸mez, del barcelon茅s barrio de Gr脿cia, rellen贸 la preinscripci贸n a infantil de su hija de tres a帽os con las diez escuelas p煤blicas m谩s cercanas a su domicilio. 鈥淪olo hemos marcado las p煤blicas porque nos oponemos al modelo de la concertada, pero hay mucha gente que teme quedarse sin plaza y acaba pidiendo preinscripci贸n para alg煤n centro que no es p煤blico, por si acaso. Juegan con el miedo de la gente a que sus hijos se queden sin escolarizar para seguir fomentando la concertada鈥, critica. De acuerdo con la Plataforma Proeducaci贸 P煤blica, en el Distrito de Gr脿cia hay un d茅ficit de 74 plazas para este a帽o. En l鈥橢ixample, esta cifra es de 212, en el Distrito de Sant Mart铆 es de 176, y en Horta-Guinard贸 ser铆a de 119.

Esta entidad fue creada en 2018 y se reactiva cada a帽o por estas fechas ante el gran n煤mero de familias que ven peligrar su acceso a la p煤blica. Anna S谩nchez, con una hija en edad de entrar en infantil, es una de las integrantes y, adem谩s de la falta de oferta, critica la escasa transparencia del proceso de preinscripci贸n. El resumen ser铆a que las familias introducen su elecci贸n, que hay algunas que tienen m谩s puntos que otras (hermanos mayores en el colegio escogido o familias monoparentales, por ejemplo) y ya luego todo funciona alea iacta est.

Anna S谩nchez critica la escasa transparencia del proceso de preinscripci贸n, adem谩s de la falta de oferta

Las plazas disponibles se sortean en base a un n煤mero de desempate que se atribuye a los alumnos en liza 鈥測 tienes que confiar que todo lo que se sucede a puerta cerrada es limpio y transparente鈥, se queja S谩nchez. Cuando no llegas a acceder a la primera opci贸n, el proceso que se sigue tampoco es del agrado de la mayor铆a de padres: 鈥淪i te quedas sin el colegio que hab铆as marcado en el n煤mero 1, te pueden pasar dos cosas: que te contacten para decirte que no has entrado en ninguna opci贸n y que tienes que ampliar la preinscripci贸n, o que no te contacten, cosa que significa que has entrado en alguna de las opciones. Pero tardan bastante en confirmarte cu谩l鈥.

Si te han admitido, tardan 13 d铆as en confirmarte en qu茅 centro has obtenido plaza. El proceso de preinscripci贸n tuvo lugar en abril; el pasado viernes 27 de mayo las familias que obtuvieron plaza recibieron un mail, el 10 de junio recibir谩n otro con el nombre del centro adjudicado.

鈥淒esde que la etapa secundaria empez贸 a los 12 a帽os, muchas familias optaron por los institutos-escuela de la red privada, pero este fen贸meno est谩 cambiando y cada vez hay m谩s familias que quieren continuar en el sistema p煤blico鈥, Lid贸n Gasull (Affac)

Institutos-escuela

La portavoz de la federaci贸n de familias de alumnos y alumnas, Affac, Lid贸n Gasull, explica que 鈥渢radicionalmente las familias han optado m谩s por institutos privado concertados que por p煤blicos desde que la etapa de secundaria empez贸 a los 12 a帽os, para poderlos llevar a institutos-escuela鈥. La Logse impuls贸 la ense帽anza privada secundaria para que los cr铆os de entre 12 y 14 a帽os no est茅n en contacto con m谩s mayores en una 茅poca en la que las familias consideran delicada.

En el Barcelon茅s, demarcaci贸n que aglutina Barcelona, Santa Coloma, Hospitalet, Badalona y Sant Adri脿 y que es, por tanto, la comarca m谩s poblada de Catalunya, la cifra de ni帽os escolarizados durante el curso escolar 2019/2020 (las 煤ltimas disponibles en el Idescat, el Instituto de Estad铆stica de Catalunya), se repart铆a casi a partes iguales entre los 60.150 de la p煤blica y los 60.219 de la privada/concertada. Esta especie de equilibrio se descuadra por completo en secundaria y postobligatoria, cuando frente a los 89.957 matriculados en la privada o concertada, en la p煤blica hay 70.820.

鈥淧ero este fen贸meno est谩 cambiando, m谩s familias quieren continuar en el sistema p煤blico鈥, advierte Lid贸n Gasull. Un cambio que sigue sin escuchar el Departament de Educaci贸, que sigue beneficiando a la educaci贸n privada, manteniendo sus plazas y y forzando a las familias a acabar en esa red ante la ausencia de plazas p煤blicas.

La reducci贸n de plazas p煤blicas ha tenido lugar en toda Catalunya y, en particular en Barcelona, bajando la ratio a 20 alumnos por clase. Gasull indica que ante la avalancha de preinscripciones, Educaci贸n la ha tenido que volver a aumentar a 23. A lo largo de ese proceso opaco de adjudicaci贸n de centros, el Departament juega con los dos procedimientos diferenciados de admisi贸n que permite el nuevo decreto: por un lado, el alumnado con necesidades espec铆ficas, por otro, el ordinario. Mientras antes el alumnado con necesidades espec铆ficas acud铆a masivamente a la red p煤blica, ahora la Administraci贸n lo redistribuye por la concertada para aumentar las plazas de la p煤blica.

鈥淎hora que hemos conseguido poner a la educaci贸n p煤blica en el lugar que debe estar, porque da mejor respuesta al alumnado, la Administraci贸n decide enviar a ni帽os con alguna necesidad a la privada concertada, pagando la Administraci贸n p煤blica鈥, alerta Gasull.

La 煤ltima ley educativa, la Lomloe, entr贸 en vigor el 29 de diciembre de 2020. Su art铆culo 109, referente a la programaci贸n en la red de centros, indica que 鈥渆n la programaci贸n de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizar谩n las exigencias derivadas de la obligaci贸n que tienen los poderes p煤blicos de garantizar el derecho de todos a la educaci贸n, mediante una oferta suficiente de plazas p煤blicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales鈥.

