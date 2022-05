–

Embat, Organitzaci贸 Llibert脿ria de Catalunya

Entrevista a dos miembros del grupo motor y organizador de les Jornades de les Escoles Feministes de Barcelona, un gran evento que sirve para subvertir y repensar la educaci贸n en nuestros centros educativos.

驴Qu茅 son las Escoles Feministes ?

Las Escuelas Feministas son unas jornadas que se hacen anualmente 鈥 teniendo en cuenta el par贸n de dos a帽os por la pandemia 鈥 que llevan adelante profesoras y profesores y familias. Empezaron a ra铆z de un manifiesto, que es uno de los manifiestos m谩s potentes que hay en educaci贸n en estos momentos circulando por las redes (colgado en la p谩gina web). Plantea una revoluci贸n en el mundo educativo que va mucho m谩s all谩 de lo que se hab铆a dicho hasta el momento sobre feminismo en las aulas respecto la incorporaci贸n de escritoras o de perspectivas de g茅nero, si no que plantea un cambio de perspectiva global. Cambiemos completamente el enfoque, deconstrucci贸n tanto de los conocimientos como de las relaciones como de la propia existencia de la propia comunidad educativa dentro de las aulas.

驴A qui茅n se dirigen?

Se dirige a todo el mundo. En general a quienes se dedican a la docencia, pero no solamente, tambi茅n a las familias. Y nos gustar铆a que llegase tambi茅n al alumnado, aunque todav铆a no lo est谩 haciendo. Es decir, ir铆a a toda la comunidad educativa y no solamente a ellas. A cualquiera que tenga inter茅s.

El coraz贸n puro de quien est谩 moviendo todo son las familias, pero son familias con un compromiso realmente muy importante hacia la educaci贸n que trabajan en otros proyectos como XNet, Assemblea Groga de Gr脿cia y la de Vallcarca, que siempre han sido referentes. Tambi茅n tienen mucho que ver con la insumisi贸n a las pruebas de competencias b谩sicas de primaria. Estas familias fueron las que iniciaron la desobediencia. Ahora algunas est谩n por la Assemblea de Gr脿cia. Hay una colaboraci贸n fuerte de las familias.

Tambi茅n se da que estas jornadas se hacen en colegios o institutos as铆 que normalmente el cole o instituto en el que caen las jornadas en ese a帽o la gente se suele vincular muy fuerte a la asamblea, aunque luego se suele desvincular. Este a帽o las familias del colegio han hecho un trabajazo incre铆ble y con un poco de suerte permanecer谩n en las escuelas feministas para llevarlas a otro sitio.

驴A qu茅 tipo de profesorado se dirigen?

Pues se dirige a cualquier profesor o profesora que quiere hacer este cambio. Masivamente vienen mujeres. Este a帽o nos dimos cuenta que vinieron m谩s hombres, pero contamos 4-5 de 200 y pico personas (algun hombre m谩s habr铆a). As铆 que imag铆nate la anterior edici贸n como era el tema. Eso sin contar con que las que llevamos las jornadas de las escuelas feministas tambi茅n somos mujeres.

Es significativo que uno de los ponentes que dieron una charla fue Teo que dio una charla sobre nuevas masculinidades. Una charla donde acudieron unas 110 personas o as铆. De esas personas solamente hab铆a 1 hombre.

驴C贸mo es el feminismo que se difunde desde las EF?

No se difunde un solo tipo de feminismo ni nos hemos parado a definirlo. Lo que se difunde son ideas desde el feminismo y pr谩cticas desde el feminismo. Acompa帽amiento para hacer red e impulsar estos cambios desde el feminismo.

驴Qu茅 propuestas educativas se hacen desde las EF ? 驴como se concreta en una escuela? 驴con qu茅 metodolog铆as?

Desde el grupo impulsor no difundimos propuestas. Buscamos propuestas que ya se est谩n haciendo para que esto sirva como un banco de ideas o un punto de encuentro para no estar tan solas en lo que hacemos y para ayudarnos.

Nuestra labor es de altavoces de ideas. Tenemos los ojos abiertos por las redes y lo que hacemos es que viene gente superpotente a escuelas feministas que est谩n al loro de lo 煤ltimo de lo 煤ltimo. Antes no lo hemos comentado pero tenemos dos o tres personas que participan de asociaciones, ONGs o cooperativas que se dedican al mundo de la educaci贸n feminista. Entonces estas personas est谩n muy al d铆a de los avances y de las personas que est谩n haciendo por otros lugares cosas superchulas. Por ejemplo, en estas jornadas ha habido una propuesta de un instituto de Lleida que tratan el tema del feminismo a base de 5 lecturas (ESO y batx) y hacen unas propuestas muy buenas a trav茅s de debates, de bancos documentos, que nos lo pasaron y los ponen a disposici贸n de todo el profesorado. Ese material se pone en la web tambi茅n.

Hubo una charla sobre el movimiento kurdo que estuvo muy bien. Azadi J卯n difund铆a las ideas de qu茅 es la educaci贸n feminista all铆 y como se utiliza como un arma de autodefensa ideol贸gica f铆sica y 茅tica. Otra charla en la estuvimos hablaban unas profesoras sobre c贸mo abordan ellas el tema de la educaci贸n sexual. Estuvo muy bien porque te explicaban que llevaban a帽os haci茅ndolo y contaban los problemas con los que se hab铆an encontrado y la forma en la que los hab铆an superado. Esto ayuda mucho porque te ves reflejada y sabes qu茅 camino seguir.

La idea de todos los a帽os, a la que le dar谩 una nueva vuelta de tuerca, es como conseguir que esa red sea m谩s s贸lida, quiz谩 a trav茅s de un banco de recursos o as铆 que es lo que la gente nos est谩 pidiendo.

[Al grupo motor] Nos es dif铆cil saber lo que se est谩 diciendo en las charlas porque en ese d铆a estamos muy liadas. Pero luego nos van llegando lo que se dijo. Piensa que hubo en paralelo 24 charlas (asistieron a tres cada uno).

驴Este tipo de propuestas se encuadran en algun m茅todo pedag贸gico existente?

Sobre metodolog铆as no es exactamente eso. La metodolog铆a para los profes son como las herramientas. Las EF lo que plantean es un cambio de perspectiva, desde donde miramos las cosas. Es un cambio profundo. Una vez que tienes esta idea, utilizas las herramientas. El cambio de mirada, por ejemplo, supone que en mis clases de castellano o de literatura incluyen una perspectiva de g茅nero que incluir谩 autoras y textos que no siempre tienen que ser los textos oficiales sino que existe la oralidad. Es un mundo que se ha perdido, con textos muy buenos con autoras que los est谩n recuperando y sacando a la luz. Desde las matem谩ticas no todo es datos econ贸micos o n煤meros en el vac铆o, sino que la misma ropa est谩 utilizando constantemente patrones matem谩ticos, as铆 que se podr铆a orientar una asignatura desde ah铆.

No hay metodolog铆as en concreto. La que viene la adaptas al momento en que te toca. No hay debate metodol贸gico. No debatimos ordenadores s铆, ordenadores no, sino lo que nos importa es ver adonde queremos llegar. Evidentemente, la respuesta es 鈥渁 otro sitio鈥.

Y eso no quita para que no tengamos ya unas ideas propias sobre las metodolog铆as. Por ejemplo, en el tema de los ordenadores, introducidos a saco en los centros, que se aprovechan para meter aqu铆 sus chiringuitos y adem谩s sigue como puerta de entrada a los chavales como nuevos clientes Google y hace que paguemos licencias los centros con dinero p煤blico y por necesidad los profes y alumnos tambi茅n. Es un negocio. Ah铆 s铆 que lo tenemos claro. Un ordenador no es el demonio, el problema es que me quieras meter todo lo dem谩s. Aun as铆 tampoco creemos que sea bueno estar todo el d铆a con el ordenador.

驴Cu谩l es la escuela p煤blica que se est谩 defendiendo desde EF?

Pues una EF radicalmente p煤blica (puesto que uno de los temas que tratamos es el tema de las cuotas, los pagos por los materiales, salidas, etc.), diversa, laica, inclusiva, una comunidad educativa donde entre todo el mundo, donde las personas que se encargan de la limpieza o la cocina se integren. El objetivo es el mismo que tenemos en los movimientos sociales: cambiar la sociedad. Que los chavales y chavalas crezcan y tengan sus propias ideas para cambiar esta sociedad.

Por 煤ltimo, 驴c贸mo se puede poner en contacto/unirse una profe con EF?

Se pueden poner en contacto desde la web escolesfeministes.org y desde el correo escolesfeministes@gmail.com