January 25, 2022

CASTELLANO (catal脿 a baix)

Desde la Mesa Sindical de Catalu帽a, formada por los sindicatos CGT, Intersindical Alternativa de Catalu帽a (IAC), CNT, COS, Solidaridad Obrera y Cobas, hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones del pr贸ximo s谩bado 29 de enero para la derogaci贸n real de la nefasta reforma laboral del 2012, como primer paso en la recuperaci贸n de los derechos robados a la clase trabajadora.

Partidos pol铆ticos del gobierno y sindicatos mayoritarios han mentido al conjunto de los y las trabajadoras. Ninguna modificaci贸n que cuente con el apoyo de la CEOE ser谩 nada m谩s que peque帽os ajustes que consolidan lo peor del grave ataque que sufrimos ahora hace 10 a帽os.

PSOE y Podemos repitieron una y otra vez en sus programas, incluso firmaron en acuerdos parlamentarios, que se proceder铆a a derogar el duro ataque perpetrado contra las condiciones de trabajo de nuestra clase. Constatamos que continuar谩n vigentes retrocesos altamente negativos como los siguientes:

Reducci贸n de la indemnizaci贸n por despido improcedente de 45 a 33 d铆as por a帽o trabajado.

Reducci贸n del m谩ximo de indemnizaci贸n de 42 meses a 24.

Pr谩ctica eliminaci贸n de los salarios de tramitaci贸n.

Facilitaci贸n de la justificaci贸n de los despidos objetivos y EREs por parte de las empresas.

Eliminaci贸n de la capacidad de las administraciones p煤blicas para bloquear EREs.

Capacidad de reducci贸n de salarios en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

Autopista legal para EREs o modificaciones de condiciones con rid铆culas justificaciones que hacen muy dif铆cil cualquier impugnaci贸n.

Establecimiento unilateral de la jornada irregular.

Estatalizaci贸n de la negociaci贸n colectiva (reivindicamos un modelo de negociaci贸n colectiva descentralizada, arraigada en el territorio y en manos de los propios trabajadores/as).

No solo esto si no que una de las medidas presentadas como 鈥榩ositivas鈥 de la nueva regulaci贸n, los llamados ERTES RED, son nada m谩s y nada menos que un regalo para la patronal para financiar sus ajustes de plantilla con fondos p煤blicos provenientes de los presupuestos y la propia seguridad social.

Mientras tanto, los y las trabajadoras continuamos sufriendo incremento del precio de la electricidad y una inflaci贸n disparada mientras nuestros salarios siguen a帽o tras a帽o perdiendo capacidad adquisitiva, sin que a casi nadie lo importe.

Hay que decir basta! No nos tragamos la derogaci贸n fake!

Llamamos a toda la clase trabajadora catalana a mostrar nuestra repulsa y exigir la derogaci贸n de las reformas laborales, de forma especial las de 2012 y 2010, que nos hunden en la precariedad para engordar sus beneficios.

El s谩bado 29 de enero, sal a la calle!

BASTA DE MENTIRAS! 29 DE ENERO MOVILIZACIONES PARA LA DEROGACI脫N DE LA REFORMA LABORAL

Comunicado de la Mesa Sindical de Catalu帽a

CATAL脌

Des de la Taula Sindical de Catalunya, formada pels sindicats CGT, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), CNT, COS, Solidaritat Obrera i Cobas, fem una crida a participar a les mobilitzacions del proper dissabte 29 de Gener per la derogaci贸 real de la nefasta reforma laboral del 2012, com a primer pas en la recuperaci贸 dels drets robats a la classe treballadora.

Partits pol铆tics del govern i sindicats majoritaris han mentit al conjunt dels i les treballadores. Cap modificaci贸 que compti amb el suport de la CEOE ser脿 res m茅s que petits ajustos que consoliden el pitjor del greu atac que vam patir ara far脿 10 anys.

PSOE i Podemos van repetir un i altre cop en els seus programes, fins i tot signat en acords parlamentaris, que es procediria a derogar el dur atac perpetrat contra les condicions de treball de la nostra classe. Constatem que continuarien vigents retrocessos altament negatius com els seg眉ents:

Reducci贸 de la indemnitzaci贸 per acomiadament improcedent de 45 a 33 dies per any treballat.

Reducci贸 del m脿xim d鈥檌ndemnitzaci贸 de 42 mesos a 24.

Pr脿ctica eliminaci贸 dels salaris de tramitaci贸.

Facilita la justificaci贸 dels acomiadaments objectius i EROs per part de les empreses.

Eliminaci贸 de la capacitat de les administracions p煤bliques per bloquejar EROs.

Capacitat de reducci贸 de salaris en les modificacions substancials de les condicions de treball.

Autopista legal pels EROs o Modificacions de condicions amb rid铆cules justificacions que fan molt dif铆cil qualsevol impugnaci贸.

Establiment unilateral de la jornada irregular.

Estatalitzaci贸 de la negociaci贸 col路lectiva (reivindiquem un model de negociaci贸 col路lectiva descentralitzada, arrelada al territori i en mans dels propis treballadors/es).

No nom茅s aix貌 si no que una de les mesures presentades com a 鈥榩ositives鈥 de la nova regulaci贸, els anomenats ERTOS RED, s贸n ni m茅s ni menys que un regal per a la patronal per finan莽ar els seus ajustos de plantilla amb fons p煤blics provinents dels pressupostos i la pr貌pia seguretat social.

Mentrestant, els i les treballadores continuem patint increment del preu de l’electricitat i una inflaci贸 disparada mentre els nostres salaris segueixen any rere any perdent capacitat adquisitiva, sense que a gaireb茅 ning煤 l’importi.

Cal dir prou! No ens empassem la derogaci贸 fake!

Fem una crida a tota la classe treballadora catalana a mostrar la repulsa i exigir la derogaci贸 de les reformes laborals, de forma especial les de 2012 i 2010, que ens estant enfonsant en unes vides prec脿ries per engreixar els seus beneficis.

El dissabte 29 de gener, surt al carrer!

PROU MENTIDES! 29 DE GENER MOBILITZACIONS PER LA DEROGACI脫 DE LA REFORMA LABORAL

Comunicat de la Taula Sindical de Catalunya