De parte de SAS Madrid July 13, 2021 49 puntos de vista

La quinta ola de coronavirus sigue desbocada en Catalunya con una explosi贸n de casos sin precedentes en toda Europa.

As铆 lo ha advertido este lunes el investigador en la Universidad de Oxford Daniel Prieto-Alhambra en una entrevista radiof贸nica en El mat铆 de Catalunya R脿dio en la que ha reconocido que “la velocidad de contagios que hay en Catalunya no se ha visto ni en el Reino Unido”. El experto urge la necesidad de aplicar “medidas quir煤rgicas” a la vez que pide responsabilidad individual para frenar la transmisi贸n comunitaria.

Y es que las personas hospitalizadas y los ingresos en la uci por covid siguen aumentando a la espera de nuevas restricciones. En las 煤ltimas 24 horas se han notificado 104 ingresados m谩s a planta y el total llega a 980. Adem谩s hay 22 cr铆ticos m谩s en la uci respecto al balance hace 24 horas, con un total de 182. No se han registrado muertos.

La respuesta al crecimiento de casos sin precedentes que empez贸 a despuntar la semana pasada superando los 8.000 contagios diarios hay que buscarla en tres factores, seg煤n Prieto-Alhambra: la variante delta, la apertura del ocio nocturno y “las ganas de mezclarse”. Y aunque el investigador comprende la “fatiga pand茅mica”, ha advertido que el crecimiento de contagios a “un ritmo nunca visto” es “insostenible”. Por ello ha explicado que, adem谩s de la necesidad de restricciones es importante que la gente entienda que “es un momento de cuidarse, minimizar los contactos y vacunarse a la que se tenga oportunidad”.

El investigador catal谩n ha advertido que las previsiones son “malas” porque se est谩 creciendo a un “ritmo exponencial muy r谩pido” sin un porcentaje importante de la poblaci贸n protegida, algo que puede llevar a que se contagie tambi茅n poblaci贸n parcialmente vacunada. Prieto-Alhambra ha avisado que se trata de una “carrera” entre la vacunaci贸n y la transmisi贸n comunitaria y que si aumenta la segunda ser谩 dif铆cil controlar el virus. Por ello ha remarcado la importancia de que se cumplan las cuarentenas aunque ha reconocido que en algunos casos es imposible cumplirlas sin ayuda.

Y es que las cuarentenas es uno los aspectos que genera una tasa elevada de incumpliento: el 40%, seg煤n datos de Ag猫ncia Catalana de Salut P煤blica. En este sentido, este domingo el conseller Argimon remarcaba en una entrevista en LaVanguardia la importancia crucial de respetarlas detallando que con la cantidad de casos confirmado ahora mismo “300.000 personas deber铆an estar en sus casas”.

La mala situaci贸n epidemiol贸gica y las llamadas a la prudencia conviven con la celebraci贸n de festivales musicales -este fin de semana ha finalizado el Cru茂lla en Barcelona-, que se han registrado previo control con esta de ant铆genos pero que han dejado im谩genes que el mismo conseller Argimon ha reconocido que le “preocupan”. Precisamente, la consellera de Cultura, Nat脿lia Garriga, ha afirmado este lunes que los diferentes festivales y grandes acontecimientos musicales previstos para lo que queda de verano en Catalu帽a “no peligran”, aunque s铆 ha reconocido que se deber谩n tomar nuevas medidas “m谩s quir煤rgicas”.

Se han declarado 5.503 nuevos casos de Covid-19 confirmados por PCR o TA en las 煤ltimas 24 horas, que sit煤an el total desde el inicio de la pandemia en 721.693.

Al Rt, vuelve a bajar, lo hace 47 d茅cimas y se sit煤a por debajo del 2, en concreto en el 1,93. El riesgo de rebrote baja 168 puntos, hasta los 1.590.

En las 煤ltimas 24 horas no se ha notificado ninguna nueva muerte y el total desde el inicio de la pandemia se mantiene en 22.283. La incidencia acumulada a 14 d铆as pasa de 753,91 a 848,17. El 18,13% de las pruebas de la 煤ltima semana han dado positivo.

Los casos confirmados por todo tipo de pruebas desde el inicio de la epidemia ascienden a 783.671, de los cuales 5.606 han sido diagnosticados desde ayer, mientras que el acumulado de los 煤ltimos siete d铆as es de 42.604 nuevas infecciones, nuevo r茅cord en toda la pandemia, lo que equivale a una media de 6.086 diarias, diez veces m谩s que hace 15 d铆as.

La edad media de los nuevos infectados, m谩s de un 60% de ellos con la nueva variante delta, sube ligeramente y es de 28,3 a帽os.

La positividad de los PCR y tests de ant铆genos es ya del 18,13%, 41 cent茅simas m谩s que ayer, m谩s del triple del 5%, porcentaje que la OMS considera el umbral para poder controlar la epidemia. Tambi茅n la mortalidad ha crecido ligeramente, aunque sigue siendo baja, con 14 muertos en los 煤ltimos siete d铆as.

People arrive to be tested by health workers for COVID-19 before the entrance to a Cruilla music festival in Barcelona, July 10, 2021. REUTERS/ Albert GeaControl de acceso al festival Cru茂lla ALBERT GEA / Reuters

Por comarcas, las dos 煤nicas comarcas con el riesgo de rebrote (EPG) por encima de los 2.000 puntos son: el Garraf (2.591) y el Barcelon猫s (2.083), aunque todav铆a hay 19 comarcas m谩s con un EPG superior a 1.000 puntos.

La comarca del Barcelon猫s, la m谩s densamente poblada, adem谩s de un EPG de 2.083, un total de 229 puntos menos que ayer, tiene una velocidad de contagio (Rt) de 1,88, un total de 47 cent茅simas menos que la vigilia.

En cuanto a los municipios de m谩s de 20.000 habitantes, hay un total de 60 -uno menos que viernes- con m谩s de 1.000 puntos de riesgo de rebrote, y los que est谩n peor son: Sitges (3.619), Salou (3.517), Sant Pere de Ribes (3.258) y Lloret de Mar (2.650).

La ciudad de Barcelona tiene hoy un EPG de 2.264, un total de 280 puntos menos que ayer, y una velocidad de transmisi贸n del virus (Rt) de 1,85, un total de 48 cent茅simas menos.

