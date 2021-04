–

Según los primeros testimonios, hay al menos unos 8 detenidos y detenidas. Los allanamientos realizados por la policía provincial fueron innecesariamente violentos. Hubo golpes y roturas en viviendas. Las vecinas señalaron que el operativo represivo es para contener la protesta y para liberar los trabajos de la minera en el cerro Aconquija. También señalan la responsabilidad del gobernador Jalil quien mañana estaría llegando a la ciudad. Por ANRed

Esta mañana se desplegó un fuerte operativo encabezado por la policía provincial. Casa por casa detuvieron a vecinos que habían participado de la movilización masiva que congrego a 4 mil personas en la llamada caminata en defensa del agua número 584.

Enlas calles de Andalgalá se vive un estado policial. Todavía no se sabe la cantidad de detenidos pero al menos unas 8 personas fueron detenidas durante allanamientos a sus viviendas y trasladados a a comisaría departamental. En los primeros testimonios las familias que padecieron allanamientos denuncian que la policía actuó con violencia innecesaria “Entraron violentamente, no solo a mi casa. Rompieron las puertas, sino también en la casa de mi tío, que está al lado, dónde rompieron la puerta también, el está enfermo y sin embargo ingresaron con toda violencia. Mi mamá estaba sola, con mis hermanos, a quienes también golpearon. Tiraron un cartucho en el fondo de mi casa, nosotros no utilizamos armas, no tenemos nada de todo eso, pero sin embargo ellos se llevan eso como prueba. Por otro lado, se llevaron una guata, porque mi mamá es costurera, a ellos les sirve, al parecer, las pinturas del mural que hicieron hace poco en mi casa, a ellos les sirve como prueba. Uno de mis hermanos está detenido, al parecer quieren buscarle algo, alguna causa o algo. Vamos a ver con el tiempo a ver qué es lo que dicen Hay que ser fuertes, son varios los lugares que veo que de generaron estás acciones policiales con este grado de violencia”, relató una asambleísta.

#Urgente #Catamarca Policía y Gendarmería estan deteniendo asambleístas en Andalglá “Sabemos que están allanando casas de asambleístas. Hasta el momento no sabemos cuantos vecinos han detenido pero es algo que veníamos avisando que quieren criminalizar la protesta para que pic.twitter.com/9hpzyBOqdx — ANRed #25Años (@Red__Accion) April 12, 2021

Otra de las vecinos que sufrió la irrupción del allanamientos cuenta como detuvieron a sus hijos, “Entraron y agarraron a mi hijo sin motivo. Lo tiraron al piso y le agarraron los pelos, lo redujeron. Luego entraron a los golpes. Patearon la puerta sin necesidad. La rompieron y empezaron a gritar. Encontraron a mi hija estudiando, estaba en su cuarto y la tiraron al piso como si fuéramos delincuentes. Me leyeron la orden de allanamiento después y se llevaron detenido a mis hijos dejando las puertas abiertas. Se llevaron un cartel contra las mineras, los teléfonos y decían que buscaban explosivos no encontraron nada porque acá no tenemos nada. Estuvieron una hora y media con testigos que uno es un hombre del cual yo lo denuncie por violento. Hicieron un circo y no encontraron nada. Nosotros no vamos a dar un paso atrás vamos a defender el agua. El modo en que entraron me recuerdo a la dictadura”.

Los y las asambleístas explicaron que las detenciones se dan en el marco de la llega del gobernador Jalil del Frente de Todos a Andalgalá quien se reuniría en la ciudad con disputados de la oposición para tratar el conflicto social que ha provocado el inició de los trabajos de la minera. La reunión surgió a partir de los incidentes provocados el sábado pasado en la masiva movilización que convoco a 4 mil pobladores que culmino con el incendio de las oficinas de la minera. La Asamblea El Algarrobo había informado que había una zona liberada cuando ocurrieron los incidentes y que esto se utilizaría como excusa para reprimir la protesta. En tre las reuniones esta proyectada un encuentro entre el gobernador y el intendente de Andalgalá Eduardo Córdoba quien hace unos días se pronunció contra el inicio de los trabajos mineros sin consultar a los andalgalenses y generando conflicto social en el pueblo .

#Catamarca #Andalgalá

“Denunciamos públicamente a la Policía por liberar la zona y enviar infiltrados que comenzaron los incendios”

Desde la asamblea El Algarrobo emitieron un comunicado tras el incendio de las oficinas de Agua Rica: https://t.co/4FO1mCrvMF pic.twitter.com/kVT7u60pbv — ANRed #25Años (@Red__Accion) April 11, 2021

Desde las Asambleas Pukara emitieron un comunicado llamando a la urgencia: Persecución y Estado Policial en Andalgalá

Una vez más, Andalgalá vive un día negro en su historia. Este lunes por la mañana, la Policía provincial salió a detener masivamente a integrantes de la Asamblea El Algarrobo, luego de involucrarlos en el incendio de las oficinas de la empresa minera Agua Rica que ocurrió el sábado pasado.

Nuestros compañeros y compañeras son INOCENTES. Desde hace 11 años se manifiestan pacíficamente. Nunca han cedido a la violencia del estado, a la provocación de la policía y las patotas mineras.

Hoy, con una orden emitida por la Fiscal subrogante Soledad Rodríguez (quien trabajo como abogada activamente para las empresas mineras y fue parte de Camyen) la policía está entrando violentamente en la casa de los asambleístas, golpeando a los compañeros y plantando pruebas a fin de criminalizar a los defensores del agua en Andalgala.

HOY, toda argentina y el mundo se encuentran en lucha por la democracia, los derechos y la libertad. HOY necesitamos la fuera de todos los defensores del Agua y el territorio.

Libertad Ya para los y las compañeros/as detenidos. Agua Rica no tiene Licencia Social Agua Rica es Ilegal.

