February 15, 2022

Cinthia Aranda, la mujer baleada por el policía Diego Ortega en la localidad de Saujil, Catamarca falleció el viernes luego de una semana de agonía en el Hospital San Juan Bautista. La indignación y la bronca de los habitantes de Saujil convocó a un escrache en la Comisaría donde estaba alojado el femicida luego que trascendiera una imágen donde se lo ve a Ortega tomando mate junto a otros policías en vez de estar en un calabozo. La policía reprimió a quienes se manifestaron frente a la delegación resultando personas detenidas. «Queremos que el femicida escuche nuestro repudio, junto a sus compañeros policías que lo defienden y todos los violentos sepan que no nos vamos a quedar calladas. A dónde vayan los iremos a buscar y escrachar y no vamos a permitir nunca mas que nos toquen a una ni a nadie. Lo que nos indunda es el dolor la bronca y no vamos a parar hasta tener justicia, que el femicida y todos los policías encubridores y cómplices esten detenidos». Por ANRed

En diálogo con ANRed, Natalia integrante del grupo Mujeres Unidas de Andalgalá (MUA) explicó: «el 3 de febrero en Saujil un departamento cercano a Andalgalá el sargento Diego Ortega le disparó a su ex mujer Cinthia Aranda y a la hija de ella. Cinthia estuvo agonizando varios días en el hospital y falleció finalmente el viernes. Nos provoca un profundo dolor, impotencia e indignación y esto se agrava al saber que el femicida es miembro de las fuerzas de seguridad que se supone son quienes deberían cuidarnos. Pero aún mas, porque al día siguiente se difunde una foto dónde se lo ve a Ortega en la Comisaría donde debería estar detenido, pero en vez de estar en un calabozo estaba tomando mate en el patio de la misma junto a sus compañeros. Los policías defendiéndolo como si fueran grandes amigos mientras su ex pareja agonizaba en el hospital. Ésto generó mucha rabia en el pueblo de Saujil y se manifestaron frente a la comisaría repudiando éste accionar y lo que recibieron fue represión con personas detenidas y mucha brutalidad».

Continuó «luego Ortega fue trasladado hacia la comisaría de Andalgalá, enseguida se corrió la voz que el femicida estaba alojado aquí entoces realizamos varias marchas y escraches. Lamentablemente el viernes nos enteramos que Cinthia había fallecido y en ese momento las mujeres de Andalgalá autoconvocadas se citaron en la plaza principal y marcharon hasta la comisaría para exigir justicia».

«Ayer fuimos a hacer un escrache en la puerta de la Comisaría dónde esta detenido el femicida porque sabemos que en breves lo trasladan al penal de la ciudad capital y queríamos hacernos escuchar. Queremos que el femicida escuche nuestro repudio, junto a sus compañeros policías que lo defienden y todos los violentos sepan que no nos vamos a quedar calladas. A dónde vayan los iremos a buscar y escrachar y no vamos a permitir nunca mas que nos toquen a una ni a nadie. Lo que nos indunda es el dolor la bronca y no vamos a parar hasta tener justicia, que el femicida y todos los policías encubridores y cómplices esten detenidos» concluyó.