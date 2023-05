–

El a├▒o pasado la legislatura de la Provincia de Catamarca aprob├│ el presupuesto anual para el a├▒o 2023, y seg├║n las publicaciones que se han hecho sobre este tema los ingresos por regal├şas mineras son del 1,68 %, del total de ingresos a la provincia. Entonces la pregunta es, ┬┐Cu├íles son los otros ingresos con los que cuenta la provincia? y que quieren tapar, pretendiendo hacernos creer que Catamarca no podr├şa vivir sin miner├şa? Por Silvina Reguera para ANRed

Intentan hacer creer que la provincia de Catamarca es minera porque los dineros que vienen de ah├ş, son los m├ís f├íciles de robar. ┬┐Por qu├ę? Porque en m├ís de 25 a├▒os de explotaci├│n de Alumbrera, jam├ís el gobierno ha mostrado ni una fotocopia simple de declaraci├│n jurada de las empresas, a su vez las empresas jam├ís han mostrado tampoco una simple fotocopia de lo que le entrega al gobierno. ┬┐Y esto por qu├ę? Se preguntar├ín, porque lo que declaran no condice con la realidad, tampoco van a mostrar la firma de los funcionarios que las han recibido, porque como los ladrones no dejan recibo, no quieren que se difundan los nombres y apellidos de los funcionarios corruptos.

Otra cosa que cantan estos vergonzosos n├║meros de la Provincia de Catamarca, es que somos de las provincias m├ís pobres del pa├şs, y, a las claras est├í que las mineras llegan para empobrecer, embrutecer, amenazar, perseguir, anestesiar y enfermar a los pueblos en donde se encuentran los minerales y no para desarrollar a los mismos. Las trasnacionales mineras no quieren ning├║n progreso, porque ello significa educaci├│n y cuando hay educaci├│n estos niveles de dictaduras no se pueden sostener. A su vez, esos dineros sucios de las mineras sirven para comprar a los jueces, legisladores, funcionarios y traidores que tambi├ęn los usan para salir a pasear gratis por Canad├í, Australia, Suiza, China, con sus excusas (Expomineras, Cumbres clim├íticas, etc.) a costa de nuestros pueblos.

Pero Catamarca NO es minera. En Catamarca hay una gran producci├│n nogalera, ap├şcola, membrillera, oliv├şcola, textil vitivin├şcola, arom├íticas, frutas de carozo, artesan├şas, agroindustrial, turismo arqueol├│gico, peque├▒as y medianas industrias de encurtidos, papa, tabaco,etc, que son el verdadero ingreso econ├│mico de la provincia que hace circular la moneda. Hasta los 90┬┤la provincia era la m├ís pujante del NOA y se distingu├şa de las restantes por sus menores niveles de pobreza, hasta que lleg├│ la ÔÇťGRANÔÇŁ miner├şa, con Alumbrera y ahora el ├şndice de pobreza es de 44,3%. La pobreza de Argentina, en general y de Catamarca en particular, es una violaci├│n de los Derechos Humanos y Naturales.

Y por cierto, dicen que estamos primeros en el pa├şs en empleos privados, pero no cuentan que los sueldos de muchos empleados de las empresas extranjeras los paga el gobierno como ┬źincentivo┬╗ de la actividad minera para seguir ÔÇťtimbeandoÔÇŁ con esos fondos. Porque ganancia hay, pero est├í destinada pura y exclusivamente para unos pocos, no para el pueblo que se da ma├▒a como puede para subsistir.

Vaciamiento, empobrecimiento, saqueo, corrupci├│n programada y descarada, son los engranajes de una Dictadura Total. Pero como estos personajes no se conforman, adem├ís de comerse los dineros del pueblo se llevan la plata de los particulares que hicieron sus reservas, con el fraude m├ís grande que ha tenido la argentina, llev├índose los ahorros con la estafa piramidal-monumental, de un se├▒or de nombre Ademar y la justicia no sabe nada todav├şa. Que por cierto, tambi├ęn fue aprobado el presupuesto para el Poder Judicial con $16.940 millones

┬┐C├│mo es posible? En s├şntesis en Catamarca se roban los dineros p├║blicos y tambi├ęn de los particulares. Qu├ę generosa sos Catamarca y tienen el tup├ę de decirse un gobierno democr├ítico y federal. Ll├ímense las cosas por su nombre: dictaduras financieras, capitales manchados con sangre de los pueblos, dineros cargados de ni├▒os y ni├▒as con hambre, sin casas, sin escuelas, sin salud. Pueblos enfermados sistem├íticamente con estos modelos de represi├│n.

Los ┬źdue├▒os┬╗ de los tribunales miran para arriba pero estiran la mano abajo para recibir los sobres. Estamos cansados pero no derrotados. Estamos al borde del estallido, esta Catamarca en donde no crecen tu sue├▒os, esta Catamarca que fue expropiada y secuestrada, y se levantar├í de entre sus cenizas cuando suceda el rendimiento de los ladrones en el poder y sean puestos tras las rejas por una justicia popular, en una sociedad que a estas alturas ya perdi├│ todo, y junto con esa p├ęrdida, perdi├│ el miedo, perdi├│ el silencio, perdi├│ la sumisi├│n y entendi├│ que lo nuestro siempre es perder-perder, y ahora est├í furiosa.