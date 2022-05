May 5, 2022

.

Asamblea El Algarrobo, Andalgal谩:

La jornada de ayer, martes 3 de mayo de 2022 nos lleva a un nuevo cap铆tulo en la represi贸n a nuestro pueblo que se opone al proyecto megaminero MARA AGUA RICA.

Bajando de la cuesta de Capillitas, una vez en Choya, la misma polic铆a reprimi贸 con balas de goma y todo tipo de elementos a lxs vecinxs que all铆 se encontraban resistiendo por su agua, deteniendo a su vez a Karina Orquera, vecina y productora de Choya que como bien ilustran los videos e im谩genes que se encuentran en nuestras redes, no hacia m谩s que gritar y defender el agua de su pueblo y el futuro de sus hijos. Una gran movilizaci贸n de vecinxs en la plaza de Andalgal谩 termino en la Comisaria pidiendo la liberaci贸n de Karina, quien todav铆a al d铆a de hoy mi茅rcoles 4 de mayo contin煤an detenida porque el Fiscal Martin Camps no instruye su liberaci贸n, aduciendo pedradas en su domicilio en el marco de la movilizaci贸n de anoche, lo cual es falso, ning煤n vecino all铆 presente arroj贸 piedras, reclamaron por su responsabilidad en la represi贸n y por la liberaci贸n de Karina.

En Andalgal谩 conocemos desde hace a帽os de la falta de escr煤pulos de la empresa MARA y gobierno de turno, hoy el GOBERNADOR JALIL a la hora de querer descalificar algo que desde hace tiempo es muy claro: MARA NO TIENE LICENCIA SOCIAL NI LA TENDRA.

El pueblo de Andalgala es consiente y tiene muy claro que EL AGUA Y LA VIDA NO SE NEGOCIAN.

LA VIOLENCIA, LA DIFAMACION, LOS INFILTRADOS, EL CLIENTELISMO SON LOS SUCIOS MECANISMOS que hist贸ricamente han utilizado la empresa MARA y sus socios, como el Gobernador Jalil Y los proveedores mineros para intentar disciplinar un pueblo consciente que no se deja enga帽ar.

Movilizaci贸n en apoyo al pueblo de Catamarca en BsAs

Ante la brutal represi贸n estatal contra la comunidad de Andalgala, Catamarca, convocan los pueblos a repudiar estos hechos y la dictadura minera que se impone para garantizar el extractivismo en los cuerpos y territorios. En Buenos Aires concentrar谩n el jueves a las 17 hs. en el Congreso, con banderas afines al reclamo.

Por el cese de la violencia institucional, el respeto por la autonom铆a de los pueblos, el agua y la vida. Libertad ya para Karina Orquera! El Estado es responsable! Bajen las maquinas del cerro!

Organizaciones ambientalistas de todo el pa铆s denuncian dictadura minera y repudian la represi贸n policial a los defensores del medio ambiente de Choya y Andalgal谩 Catamarca

Ante la brutal represi贸n policial ordenada por el gobierno y justicia de Catamarca en contra de los pobladores que se oponen a la instalaci贸n de las empresas megamineras en su territorio , las organizaciones ambientalistas argentinas desde los cuatro puntos cardinales emitieron sus comunicados de solidaridad para con el pueblo reprimido, repudio contra la dictadura ecocida gubernamental y minera , exigen la liberaci贸n de los detenidos por luchar y anuncian manifestaciones callejeras en cada ciudad.

LA RED DE ORGANIZACI脫N DE LA MARCHA PLURINACIONAL POR EL AGUA comunica:

Ante la represi贸n que padecieron esta tarde vecinos, vecines y vecinas de Andalgal谩, quienes se encontraban resistiendo el avance del Proyecto MARA, en Choya; LA RED DE ORGANIZACI脫N DE LA MARCHA PLURINACIONAL POR EL AGUA comunica:

1. TOTAL APOYO Y SOLIDARIDAD con el pueblo y asamblea de Andalgal谩 y Choya, reprimidos, perseguidos y criminalizados por el gobierno extractivista nacional, provincial y multinacionales megamineras.

2. Exigimos la inmediata RENUNCIA de los ministros MATUAS KULFAS, JUAN CABANDIE, el Gobernador de Catamarca RA脷L JALIL y su vice de RUB脡N DUSSO, y de todos los jefes de organismos que emitieron 贸rdenes de represi贸n para imponer el Proyecto MARA.

3. Repudiamos a las organizaciones que se declaran Ambientalistas (EcoHouse y J贸venes por el Clima), las cuales con su presencia en la macabra Mesa Nacional sobre Miner铆a Abierta a la Comunidad (MEMAC), no s贸lo desconocen la lucha popular de a帽os, sino que avalan estos actos represivos.

4. Convocamos a todas las redes y colectivos a hermanarse, fortalecer y consensuar un PLAN DE LUCHA PLURINACIONAL URGENTE Contra el extractivismo, saqueo y contaminaci贸n por todos los Derechos Humanos, 隆abajo el pacto colonial con el FMI y con el sistema extractivista capitalista imperante!

5. Demandamos la libertad de les detenidos e informaci贸n de les compas que tras el accionar represivo de la polic铆a, se desconoce su paradero.

6. NUNCA M脕S ECOCIDIO, TERRICIDIO, GENOCIDIOS. Juicio y castigo a los represores! NUNCA M脕S DICTADURAS !!! FUERA MEGAMINERAS

7. SOLIDARIDAD Y UNIDAD ENTRE TODOS LOS PUEBLOS Y COLECTIVOS EN LUCHA!!!

NO ES NO! NO PASAR脕N!!! BAJEN LAS M脕QUINAS!!!!

ANDALGAL脕 SOMOS TODOS!!!

RED DE ORGANIZACI脫N DE LA MARCHA PLURINACIONAL POR EL AGUA

Por otra parte , desde El Foro Ambiental y Social de La Patagonia, Asamblea Por el Agua No A La Mina Comodoro Rivadavia, vecinos autoconvocados y dem谩s entidades adherentes, queremos expresar nuestro acompa帽amiento a los vecinos en resistencia de la comunidad de Andalgala y Choya, condenamos y exigimos al gobernador de Catamarca Ra煤l Jalil, al Presidente Alberto Fernandez y al Ministro de Producci贸n Mat铆as Kulfas el cese inmediato de la represi贸n, la libertad a los detenidos en ejecuci贸n del derecho a expresar la protesta contra el avasallamiento de los bienes comunes por parte de los capitales trasnacionales. Rechazamos las pol铆ticas extractivistas de entrega implementadas por los distintos gobiernos y nos declaramos en alerta en defensa de nuestro territorio.

En solidaridad con el pueblo catamarque帽o nos encontraremos ma帽ana mi茅rcoles 4 a las 9 hs frente a la municipalidad de Comodoro Rivadavia. Sumate!

Asimismo ,desde la 鈥淯ni贸n de Asambleas de Comunidades de Chubut UACCh queremos manifestar nuestro m谩s profundo repudio a la represi贸n que ha sufrido el pueblo de Choya en manos de fuerzas del gobierno de Catamarca , avaladas por el Gobierno Nacional en una nueva avanzada extractivista intentando imponer la Megamineria a sangre y fuego como es su costumbre.