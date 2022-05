Hay un pueblo al noroeste de Catamarca que camina hace 638 s谩bados, que hace festivales, volanteadas, murales, rifas, comidas, asambleas y recorridos para llevar v铆veres a los compa帽eros y compa帽eras que desde hace quince d铆as subieron al cerro para resistir al proyecto minero MARA. Saben que los empleados mineros los vigilan con binoculares y drones, mientras pasan con sus camionetas despampanantes y sus m谩quinas depredadoras. En Andalgal谩 no piden m谩s leyes, exigen que se cumplan las existentes: la Ordenanza Municipal 029/16, la Ley Nacional de Glaciares, el Acuerdo de Escaz煤, la Ley de General del Ambiente, y las resoluciones 208-209 del Ministerio de Miner铆a de la provincia, entre otras. Letras chicas que el poder pol铆tico y econ贸mico no respetan para, de ese modo, favorecer al extractivismo.

El proyecto minero MARA y el corte en el cerro

Cuando llega la noche, entre los cerros, el fr铆o duele un poco m谩s. Es que las vecinas y vecinos est谩n a m谩s de una hora y media de altura de su pueblo, unos 50 kil贸metros monta帽a arriba. Quienes est谩n abajo se organizan, se re煤nen, hacen postas para alcanzar comida, salen a caminar los s谩bados y tambi茅n cuidan de sus hogares, sus fincas, sus animales, su vida.

El cansancio se acumula, el miedo ronda, pero no se detiene. Tambi茅n est谩n presentes los fantasmas de los allanamientos y las detenciones ilegales de abril de 2021, pero -a pesar de todo- se sienten fortalecidos. Tienen la convicci贸n de 鈥渂ajar las m谩quinas鈥 del cerros. Se trata de retroexcavadores y otra maquinar铆a pesada de la empresa minera.

En el bloqueo hay carpas, una construcci贸n de piedras, un fueguito constantemente prendido, y botellas de agua cargadas de la vertiente. Enfrente, a medio construir, otro refugio hecho con piedras. Tambi茅n cuelga una radio en la que s贸lo se sintoniza una estaci贸n de Santa Mar铆a. Ah铆 se escucha una mujer muy animada que pasa canciones que le piden sus oyentes. Por suerte en esta emisora no hacen propaganda constante a favor de la megaminer铆a, como sucede en casi todas las otras radios de la zona. Afuera se transita entre vientos frescos y el poder del sol. Alrededor los cerros gigantes, que abrazan. Las piedras y la tierra en el suelo avisan que es un lugar lejano de la intervenci贸n humana. El camino, de costado, s贸lo se mueve cuando pasan camionetas y vecinos que se acercan al acampe. Una whipala (bandera de los pueblos originarios) flamea y se observan carteles con frases que manifiestan que las mineras se vayan, que el pueblo no las quiere. En un instante se escucha una camioneta y las vecinas y vecinos se paran alertas, se dejan ver, hablan fuerte, forma de avisar que est谩n en el cerro y no se mover谩n del lugar.

El d铆a se recupera de una noche fr铆a y de una luna gigante (鈥渕am谩 Quilla鈥) que sali贸 tras los cerros y acompa帽贸 durante toda la noche. Parec铆a que de ella sal铆an rayos gigantes que iluminaban todo. Ver tan fuerte y tan de cerca a la naturaleza es un despertar del que ya no se puede volver. Ese v铆nculo que tienen con el lugar se trasmite en los relatos que, como cuentos fant谩sticos, esclarecen preguntas infinitas.

El mediod铆a comienza. Hay que buscar agua y cocinar. Salir a realizar el recorrido, ser guardianes de esa inmensidad.

Ra煤l Barrionuevo, sentado en un banco sosteniendo su bast贸n, se tapa la cara y llora. 脡l no puede ver, pero le contaron que los guanacos desde la altura del cerro los miran c贸mplices. 鈥淵o creo que nos buscan para que los protejamos鈥, dice entre l谩grimas. Y cuenta que los animales est谩n perdidos, desorientados, por el ruido de las m谩quinas y la invasi贸n mineras.

Por amor al agua

Todos los s谩bados se marcha en la plaza principal de Andalgal谩. All铆 se congregan habitantes de todos sus distritos (Huaco, la Aguada, Malli 1 y 2, Choya, El Potrero y Chaquiago). Hoy es la 鈥淐aminata por la vida 637鈥. Reciben con gritos y aplausos de orgullo a los vecinos y vecinas del pueblo de Choya. Al lado del m谩stil cuentan una vez m谩s c贸mo empez贸 todo: notaron algo raro en el agua de su r铆o, ni帽os y ni帽as se descompon铆an. Fueron a ver. Estaban las m谩quinas rompiendo el cerro a espaldas del pueblo.

Subieron con sus caballos y lo confirmaron: las m谩quinas estaban contaminando el agua. Registraron pruebas e intentaron acudir al Estado. Fueron al Concejo Deliberante -donde d铆as despu茅s desapareci贸 la denuncia-; hablaron con el intendente Eduardo C贸rdoba, que a los vecinos y vecinas les dice una cosa y a los mineros otra; y al gobernador Ra煤l Jalil, que meses atr谩s viaj贸 a China junto a presidente Alberto Fern谩ndez para ofrecer m谩s territorios al extractivismo.

Resultado: funcionarios del gobierno provincial del Ministerio de Seguridad y de la Direcci贸n de Gesti贸n Ambiental Minera (Dipgam), en una reuni贸n, les negaron en sus caras la contaminaci贸n.

鈥淪ufrimos mucha angustia, hay gente mayor que siente impotencia. Esto nos deja un da帽o moral y psicol贸gico no solo territorial鈥, expres贸 Rita Costello durante la caminata, una de las vecinas choyanas que le est谩 poniendo voz y cuerpo a la lucha. 鈥淐hoya es un lugar muy bonito. Queremos cuidarlo. Que se vaya MARA, que se vayan las mineras. Es por nuestra vida, la queremos as铆, sin mineras鈥, aclara.

En la caminata 637 se sum贸 un vecino. Alguien que estuvo desde el d铆a uno en el acampe: On茅simo Flores. Lleg贸 con su bandera Whipala y fue recibido con decenas de abrazos.

Despu茅s de caminar entre piedras, abismos y cerros, de acompa帽arse cada d铆a y cada noche con el fuego, de sus compa帽eros y compa帽eras, de un zorrito del que se hizo amigo, camin贸 este s谩bado en el asfalto de Andalgal谩.

En di谩logo con el programa 鈥淟a voz del algarrobo鈥, esa misma ma帽ana, cont贸 sobre sus d铆as, y c贸mo los vigilaban a la distancia. 鈥淧ero eso me dio m谩s fuerzas para quedarme. Porque yo como nacido en Choya y criado entre los cerros s茅 lo que es importante para nosotros. Y doy gracias a la Pacha por los momentos compartidos ah铆, por las ense帽anzas. Cada ma帽ana que me levantaba miraba el cerro y pensaba: 鈥楺u茅 lindo que te ves cada vez que te veo鈥欌.

Pero tambi茅n detall贸 qu茅 se est谩 perdiendo en el cerro: animales muertos, la yareta (planta milenaria parecida a un musgo que solo crece a partir de los 4000 metros de altura), diversas vegataciones destruidas por las m谩quinas. 鈥淨ue son muy valiosas para nuestros cerros y para nosotros tambi茅n. No crecen de un d铆a para el otro. Necesitan a帽os para criarse. Lo mismo la vizcachera, o los p谩jaros aplastados por esos derrumbes鈥, lamenta.

Esa cosmovisi贸n del mundo que tienen no acepta fraudes, ni falsos progresos, ni espejitos de colores. Lo que demuestra este pueblo es que organizarse est谩 al alcance de la mano, aunque requiera mucho esfuerzo.

Mientras las empresas mineras y el gobierno provincial niega los impactos y dicen que el agua est谩 en perfectas condiciones, los vecinos y vecinas siguen en el acampe, bajo las estrellas y con ese viento. Sosteniendo su reclamo leg铆timo: Bajen las m谩quinas del cerro.

La minera reconoce la afectaci贸n del r铆o

La Asamblea El Algarrobo denunci贸 el 21 de abril que la propia empresa MARA reconoci贸, en su informe de impacto ambiental (p谩ginas 3395 y 3396), que pretende 鈥渋nstalar una escombrera en la cuenca alta del r铆o Choya鈥.

鈥淪e confirman as铆 las sospechas de vecinas y vecinos que notaron afectada la calidad del agua del r铆o, como consecuencia del movimiento de tierras y los deslizamientos producidos por la apertura de caminos. Funcionarios del Gobierno negaron tener conocimiento de esto y representantes de la empresa aseguran que no se afect贸 el r铆o鈥, cuestion贸 la Asamblea.

Al acampe en Choya se sum贸 el lunes 25 de abril un bloqueo en la localidad de Chaquiago, a la altura del hist贸rico algarrobo que dio nombre a la Asamblea. La consigna es la misma: 鈥淏ajen las m谩quinas del cerro. No a la megaminer铆a鈥.

tambi猫n en https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/05/02/argentina_catamarca-la-asamblea-aguas-claras-del-pueblo-de-choya-en-defensa-comunitaria-de-su-habitat/

enviado por redlatinasinfronteras.sur@gmail.com