De parte de ANRed May 23, 2022 231 puntos de vista

La cantante y compositora Paula D贸rdolo va a presentar su nuevo 谩lbum: Catarsis, este viernes 27 de mayo en el CAFF 鈥 Club Atl茅tico Fern谩ndez Fierro- del barrio porte帽o de Almagro. En una conversaci贸n con ANRed la artista habla de su carrera, su nuevo disco y anticipa algo de la presentaci贸n donde va a compartir escenario con Delfina Daverio, siendo ambas dos exponentes de este g茅nero llamado Tango Siglo XXI. Por Ramiro Giganti (ANRed).

La cantante y compositora Paula D贸rdolo presenta 鈥淐atarsis鈥, su primer material discogr谩fico: un EP integrado por cinco tangos de su autor铆a que acaba de ver la luz y que presentar谩 en vivo el viernes 27 de mayo a las 21hs. en el CAFF, S谩nchez de Bustamante 772, CABA. La cantante, que puso no s贸lo su voz, sino letra y m煤sica a los cinco temas que integran este debut discogr谩fico, estar谩 acompa帽ada por German Coppola en piano, Ezequiel Uhart en bandone贸n, Leo Andersen en guitarra, Matias D鈥橝mico en contrabajo y Ariadna Bruschini en viol铆n, y compartir谩 la fecha con la cantante Delfina Daverio.

鈥淭iempo de rebusque鈥

El recorrido del 谩lbum puede compararse con un recorrido fugaz por Buenos Aires. Ese que hacemos cotidianamente buscando llegar a destino. All铆 nos cruzamos con la riqueza de la ciudad, que en el apuro a veces ignoramos. As铆 transcurren los 12 minutos del 谩lbum a la primer escuchada: all铆 se percibe la turbulencia, la intensidad de la Buenos Aires fren茅tica: la angustia, la melancol铆a, el pesar por una ausencia, la lucha por subsistir, por salir adelante鈥 es necesario detenerse para apreciar la ciudad de otra manera. Algo similar ocurre en el disco, despu茅s de una primera pasada, vale la pena detenerse y escuchar con atenci贸n, hay una llamada tambi茅n a la reflexi贸n. Ah铆 se percibe la diversidad, las distintas sensaciones, las texturas.

鈥淐atarsis fueron temas escritos enteramente en pandemia. Le puse ese nombre porque me salieron en muy poquito tiempo, todos pegaditos, despu茅s el proceso de arreglos fue mucho m谩s largo, pero las canciones me nacieron as铆, con una misma energ铆a y emoci贸n: lo que yo sent铆a era la necesidad de decir. Muchas veces de manera desordenada. De hecho el tema Catarsis decid铆 dejarlo medio desordenado porque era lo que yo sent铆a, que era una sensaci贸n de caos: como todo yendo y viniendo, todo dado vuelta y a su vez (ojal谩) todos y todas reflexionando. Y que no nos quedaba otra que mirarnos adentro y conectarnos con nosotros mismo que era con quien est谩bamos las 24 horas, si bien tambi茅n estaban las redes, pero as铆 lo sent铆鈥, coment贸 sobre el proceso creativo del disco.

All铆, en esos tiempos de miedo, incertidumbre y encierro, como fue el 2020, el arte se vuelve tambi茅n un rebusque ante la vida. Una forma de reflexionar y compartir.

鈥淎mar, temer, mirar, confiar鈥︹

Formada en la Escuela de M煤sica Popular de Avellaneda, un s铆mbolo de la educaci贸n p煤blica art铆stica, Paula recuerda y recomienda a ese espacio de formaci贸n y las personas que conoci贸 en el recorrido, algunas de ellas la acompa帽an actualmente. Tambi茅n recuerda sus diversas influencias, siendo el Rock su primera fuente de inspiraci贸n, lo que de alg煤n modo la identifica en este nuevo g茅nero que es el Tango Siglos XXI done Astor Piazzolla puede convivir tranquilamente tanto con Charly Garc铆a como con An铆bal Troilo.

鈥淭oda la vida me gust贸 cantar, desde muy chica me gust贸 cantar. Me gustaba todo lo art铆stico, siempre que hab铆a un espacio yo estaba ah铆 metida. Siempre estaba estudiando o haciendo algo que tiene que ver con lo art铆stico. Cuando termin茅 el colegio me met铆 en la Escuela de M煤sica Popular de Avellaneda y ah铆 se abri贸 otro panorama totalmente distinto para m铆 porque me encontr茅 con un mont贸n de profes s煤per generosos, que compart铆an toda su ense帽anza, que te incentivaban, y me hicieron crecer un mont贸n. Siempre aprovecho para recomendar esa escuela. Profes y tambi茅n compa帽eros y compa帽eras. De hecho, muchos de los chicos con los que hoy toco son egresados o han estudiado en la escuela de Avellaneda. Ah铆 empec茅 a tener otra mirada acerca de la m煤sica y termin茅 de decidir que yo quer铆a vivir, como sea, de eso: de la m煤sica鈥, recuerda con afecto a la escuela d贸nde se form贸 art铆sticamente.

En esa diversidad abrumadora con la que se convive en la urbe porte帽a est谩n tambi茅n sus influencias muy presentes en los 12 minutos del disco, entre la melod铆a y el tormento del tango con la contundencia del rock. 鈥淪iempre me gust贸 mucho el rock, mis primeras bandas fueron de blues, de rock. En el tango me met铆 cuando empec茅 a estudiar en la escuela. Siempre, igualmente tengo el recuerdo de ir a lo de mis abuelos y escuchar tango y que hab铆a algo que me gustaba ah铆. Por eso creo que mis temas no pueden ser un tango tradicional, porque uno es uno con sus experiencias, su propia historia y eso es una mezcla de lo que viene escuchando. Mis influencias fueron muy roqueras, y muy tangueras tambi茅n鈥.

鈥淢uy bueno se帽o鈥, comenta un estudiante en youtube debajo del video de G贸tico. El 鈥渟e帽o鈥 se repite en un nuevo comentario que se suma a otros afectuosos sobre el video. La docencia tambi茅n es otra parte importante en su vida y carrera: 鈥渘o voy a decir que pensaba ser docente toda mi vida, pero descubr铆 que es algo que me gusta un mont贸n y que me pone en un lugar de compartir lo que se, de generar un encuentro con el otro. De incentivar tambi茅n a un otro. Es un trabajo que disfruto pero que tambi茅n tomo con much铆sima responsabilidad porque acompa帽ar a alguien en su crecimiento art铆stico me parece que es algo que hay que tomar con mucha responsabilidad pero, como te dec铆a, lo disfruto mucho. Tambi茅n es un espacio que a m铆 me hace aprender un mont贸n: es ese espacio de compartir, de ida y vuelta donde aprendemos todos. Es algo que se complementa鈥.

Esa velocidad, o lo fugaz del disco un poco caracteriza a la Buenos Aires actual: r谩pida, avasallante y melanc贸lica, est谩 presente en las im谩genes del video de su canci贸n G贸tico. 鈥淓n el video yo quer铆a mostrar todo ese movimiento, toda esa rapidez. En el video cont茅 con grandes amigos, genios y genias como Sof铆a Dellafiore que estuvo en edici贸n, y Jonathan Martin y Juliana Pulido Herrera en c谩maras, supieron comprender mi idea y me ayudaron a terminar de darle forma. En G贸tico lo que busco decir es que podemos aferrarnos a un mont贸n de creencias, cada uno sabe lo que cree, pero tambi茅n si miramos a otro podemos ayudar, ser ayudados, salvar a otro ser humano y ser salvados, esa fue mi intenci贸n. En el medio de todo este caos, de esta ciudad donde vivimos siempre hay un ser humano con quien contar y yo la verdad que me siento agradecida de eso porque nunca hubiera podido hacer esto sola. Realmente cuento con un mont贸n de amigos, de amigas y de compa帽eros y compa帽eras que me ayudan鈥, explic贸.

鈥淣o quiero dejar de nombrar a Germ谩n C贸ppola, que adem谩s de ser un amigo entra帽able, es el arreglador y pianista del disco. 脡l fue el que me dijo de hacer el disco. Con 茅l ven铆amos tocando en formato d煤o, tangos tradicionales, y luego se sum贸 Eze Uhart, bandoneonista. Ger me dijo de hacer los temas, y se ofreci贸 a hacer los arreglos. Ah铆 tambi茅n aparece esto de contar con otro鈥.

鈥淎y, no tengo por qu茅 decirte adi贸s, si nadie se fue鈥︹

Hay una rebeli贸n contra esa melancol铆a o tristeza, como tambi茅n contra todos los sentimientos turbulentos que recorren la obra en el final de la misma. Esa revoluci贸n interna que lleva consigo la vida misma. As铆 como en el video de G贸tico Paula termina regalando esas flores a dos personas mayores, aparentemente desconocidas, que ve en la calle, el disco termina con una canci贸n de tono m谩s alegre, con ritmo de candombe. 鈥測o no me acostumbro al dolor鈥 canta a capela en el principio de C谩lida y urbana, la canci贸n que cierra el disco.

Para m谩s adelante Paula tiene proyectadas nuevas presentaciones de Catarsis y tambi茅n anticip贸 que est谩 preparando un nuevo video que ser谩 de Luna Roja, la canci贸n que abre el disco. 鈥淢e di cuenta que me gusta mucho esto de acompa帽ar con lo visual lo que uno quiere decir con la m煤sica鈥, comento.

鈥淓stoy muy contenta, ansiosa y algo nerviosa tambi茅n obvio, pero sobre todo muy contenta. La realidad es que canto junto a un quinteto que la rompe: son unos genios los chicos: Germ谩n Coppola en piano y arreglos, Ezequiel Uhart en bandone贸n, Mat铆as D鈥橝mico en contrabajo, Leo Andersen en guitarra el茅ctrica, y Pedro Sotelo en viol铆n Vamos a hacer los temas de Catarsis, tambi茅n algunas reversiones, tangos tradicionales tambi茅n. El show est谩 pensado en mi identidad: yo soy un mont贸n de cosas: me gusta el tango tradicional, me gusta el tango actual, me gusta el rock鈥 amo a Charly Garc铆a y a Fito鈥 ya te cont茅, mejor no hablo m谩s para para dejar alguna sorpresa. Y no quiero dejar de decir que vamos a estar compartiendo la fecha con Delfi Daverio: una cantora y compositora que tambi茅n est谩 presentando disco y hace un show que est谩 buen铆simo, asique vamos a estar compartiendo fecha con ella鈥.