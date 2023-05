–

Mayo 17, 2023

A lo largo de estas l铆neas queremos explicitar el esquema general que preside nuestra concepci贸n del proceso revolucionario y que est谩 germinando ya a partir de las contradicciones del capitalismo. Las bases de esta concepci贸n residen, c贸mo no, en las bases del materialismo hist贸rico, pero queremos centrarnos en lo desarrollado por un importante texto de la izquierda italiana de 1951, Teor铆a y acci贸n en la doctrina marxista, un texto en el que se desarrolla el esquema de la inversi贸n de la praxis al que hemos aludido en algunas de nuestras aportaciones. Para ello, adem谩s, haremos uso de numerosos textos de los compa帽eros de n+1, que son los que mejor han ido desarrollando las implicaciones te贸ricas y pr谩cticas de este esquema.

Visiones gradualistas de la revoluci贸n

La perspectiva que existe generalmente de la revoluci贸n es diametralmente opuesta a la que defenderemos aqu铆. La podemos resumir como sigue: se trata de una concepci贸n que parte de una visi贸n cultural y voluntarista seg煤n la cual las revoluciones, los movimientos, las luchas y los partidos se hacen gracias a la inteligencia y la voluntad humana. De ah铆 se desarrolla una visi贸n que le da mucha importancia al activismo inmediato por parte de los militantes, que son los que crean las condiciones que hacen posible la revoluci贸n a trav茅s de la creaci贸n de nuevas instituciones que nacen del activismo. De esta concepci贸n nace la idea de que hay que ser lo suficientemente inteligente como para adecuar las alianzas, los frentes, las t谩cticas y los programas a las variaciones que viven las situaciones contingentes. Este tipo de teor铆as se presentan en un abanico amplio de corrientes que, m谩s all谩 de sus diferencias, coinciden en una aproximaci贸n voluntarista de la idea de la revoluci贸n. Se trata de una idea del cambio social radical que se hace gracias a minor铆as que logran arrastrar y educar a las masas hacia la toma del poder. Pueden variar las t谩cticas que se aplican, pero estalinistas, trotskistas y anarquistas, m谩s all谩 de sus indudables diferencias te贸ricas y estrat茅gicas, comparten este esquema de fondo de tipo voluntarista.

Para este tipo de visiones es central la capacidad contracultural que tengan sus aparatos pol铆ticos de intervenir sobre la realidad existente para crear una hegemon铆a alternativa a la capitalista. Se trata de una lucha de subjetividad contra subjetividad, de voluntad contra voluntad, de poder versus contrapoder social. Las estrategias y t谩cticas pueden cambiar, pero tienen de fondo este tipo de percepci贸n, que nosotros situamos en la III Internacional en reflujo. Los mao铆stas pueden ser partidarios de crear una guerra popular revolucionaria en el campo, los gramscianos de construir hegemon铆a cultural o consejos a partir de la voluntad de su organizaci贸n, los trotskistas de hacer entrismo en los partidos de masas tradicionales de la izquierda y muchas de estas corrientes izquierdistas pueden ser partidarias de una participaci贸n en los sindicatos, porque hay que estar en contacto con la clase obrera鈥 Lo que tienen casi todas estas concepciones en com煤n es la idea de que la revoluci贸n ser谩 el resultado de aplicar una voluntad determinada a lo que ya existe, a la clase obrera tal y como es. Y no podemos olvidar que en las 茅pocas de paz social el proletariado es una clase para el capital.

Este tipo de concepciones tienen una visi贸n gradualista del cambio revolucionario. De lo que se trata es de tener el suficiente impulso y determinaci贸n para crear las condiciones que hagan posible la revoluci贸n. Esta ser谩 el resultado del crecimiento gradual, momento a momento, de la fuerza de los revolucionarios organizados. Para muchas de estas concepciones, como el trotskismo, las condiciones objetivas para la revoluci贸n existen siempre, solo falta tener la voluntad y el m茅todo correcto para crear el instrumento que falta, el partido. Sin embargo, como se se帽al贸 en Teor铆a y acci贸n en la doctrina marxista:

鈥淣o tiene sentido el pretendido an谩lisis seg煤n el cual existen todas las condiciones revolucionarias, pero falta una direcci贸n revolucionaria. Es exacto decir que el 贸rgano de direcci贸n es indispensable, pero su aparici贸n depende de las propias condiciones generales de la lucha, jam谩s de la genialidad o del valor de un l铆der o de una vanguardia鈥.

Son an谩lisis que separan siempre las condiciones objetivas y las subjetivas. No entienden que, precisamente, ya que no existe el partido como expresi贸n de los fines comunistas del proletariado es por lo que la situaci贸n no es revolucionaria. Y no tiene sentido que, como revolucionarios y comunistas, nos demos permanentemente cabezazos contra la pared del capital. No es nuestra mera voluntad la que cambiar谩 las circunstancias. M谩s bien al contrario, lo que sucede es que el izquierdismo se adapta y es homologado por el ambiente existente y descubre su verdadera esencia y funci贸n, ser la izquierda del capital.

Varias t谩cticas de oportunismo hist贸rico del movimiento obrero se encuentran en esta visi贸n gradualista: desde el activismo que pretende construir viejos y nuevos movimientos sociales al parlamentarismo que busca usar el altavoz pol铆tico para difundir las ideas revolucionarias en las masas proletarias, o al sindicalismo 鈥渄e clase, revolucionario y/o anticapitalista鈥 que busca enraizarse en las luchas inmediatas y salariales del proletariado y que, finalmente, acaba por transformarse en un defensor corporativo de las categor铆as del capital.

Y es que no hay voluntad que construya por s铆 misma, y de modo primario, la lucha del proletariado por la revoluci贸n comunista. El izquierdismo descubre su verdadera esencia, integrar a las l贸gicas del capital y a los aparatos corporativos del Estado a las minor铆as que influencian y hegemonizan.

Entonces 驴c贸mo podemos revertir e invertir la praxis del curso contrarrevolucionario del capitalismo?

La historia avanza a saltos

El esquema evolutivo antes descrito es t铆pico de una visi贸n burguesa del cambio social. Los individuos y su determinaci贸n son el alfa y el omega, los protagonistas indiscutibles del cambio social. Se pueden organizar colectivamente, pero ser谩 su sacrificio o su creatividad lo que constituir谩 el elemento decisivo en el que se juegue todo.

Nuestro esquema, siguiendo los desarrollos de Marx y Engels, es dial茅ctico. La historia avanza a saltos, a trav茅s de una acumulaci贸n continua de contradicciones que, cuando supera un umbral determinado, transforma radicalmente la situaci贸n y la fase. Supone una transformaci贸n de la cantidad en una nueva calidad.

Ya sabemos con Marx en su famosa Introducci贸n a la Contribuci贸n de 1859:

鈥淓l modo de producci贸n de la vida material condiciona el proceso de la vida social pol铆tica y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicci贸n con las relaciones de producci贸n existentes o, lo que no es m谩s que la expresi贸n jur铆dica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta all铆. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre as铆 una 茅poca de revoluci贸n social鈥.

En primer lugar, y frente al voluntarismo antes descrito, es la producci贸n (y reproducci贸n) de la vida material lo que condiciona la voluntad y la conciencia de las personas y no al rev茅s, como pretende el esquema gradualista. Ya Marx hab铆a anticipado m谩s de diez a帽os antes, en La Ideolog铆a Alemana, que la conciencia es la conciencia de la clase dominante. Con su teor铆a del fetichismo de la mercanc铆a no har铆a sino explicar mejor el fundamento de esta tesis. Los izquierdistas que pretenden invertir el esquema materialista se convierten en ap茅ndices funcionales a la l贸gica material e ideol贸gica del capital. 驴C贸mo se puede modificar el ambiente social? Esa es en realidad la pregunta importante. No a trav茅s de la voluntad, sino que, como dice Marx en la cita anterior, al llegar a una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad, estas entran en contradicci贸n con las relaciones sociales capitalistas y con sus mismas expresiones pol铆ticas e ideol贸gicas y, de esta manera, se abre una 茅poca de revoluci贸n social.

O sea, no todo tiempo y toda 茅poca permite una transformaci贸n revolucionaria del capitalismo. La curva de la sociedad capitalista no encuentra tangentes en todos los puntos que puedan quebrar su din谩mica, sino solo algunos momentos de crisis catastr贸ficas que cambian la fase y el recorrido hist贸rico. De este modo, frente a una perspectiva continua y evolutiva del capitalismo, en Marx existe una visi贸n catastr贸fica de la evoluci贸n del sistema, una perspectiva marcada por el desarrollo de equilibrios intermitentes e interrumpidos debido a din谩micas de crisis cada vez m谩s fuertes y convulsas. Nuestra perspectiva, revolucionaria y comunista, privilegia la discontinuidad sobre la continuidad, la quiebra improvisada de la realidad por encima de la evoluci贸n lineal. En el fondo, como desarroll贸 ampliamente Bordiga durante los a帽os 50 y 60 del siglo XX, esta contradicci贸n entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producci贸n lo que expresa es un choque entre dos modos de producci贸n: uno que pierde cada vez m谩s energ铆a social, el capitalismo, y otro que avanza en la disoluci贸n de lo viejo, el comunismo.

Como Marx avanz贸 en muchos fragmentos de sus trabajos semi-elaborados, la din谩mica de competencia entre los muchos capitales es consustancial al mismo desarrollo capitalista. Esta din谩mica tiende a sustituir el trabajo vivo por el trabajo muerto para poder aumentar la productividad de los capitales particulares y favorecer su competencia privada. Lo que es racional desde el punto de vista del capitalista individual tiende a causar una cat谩strofe para el desarrollo del capitalismo en su conjunto al acentuar en un primer momento la disminuci贸n de la tasa de ganancia y, con el tiempo, una expulsi贸n de trabajo vivo cada vez m谩s marcada.

Estamos ya en esta fase del desarrollo capitalista anticipada por Marx en los Grundrisse:

鈥淓l robo de tiempo de trabajo ajeno, sobre el cual se funda la riqueza actual, aparece como una base miserable comparada con este fundamento, reci茅n desarrollado, creado por la gran industria misma. Tan pronto como el trabajo en su forma inmediata ha cesado de ser la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo deja, y tiene que dejar, de ser su medida y por tanto el valor de cambio [deja de ser la medida] del valor de uso. El plustrabajo de la masa ha dejado de ser condici贸n para el desarrollo de la riqueza social, as铆鈥 como el no-trabajo de unos pocos ha cesado de serlo para el desarrollo de los poderes generales del intelecto humano. Con ello se desploma la pro颅ducci贸n fundada en el valor de cambio, y al proceso de producci贸n material inmediato se le quita la forma de la nece颅sidad apremiante y el antagonismo. Desarrollo libre de las individualidades, y por ende no reducci贸n del tiempo de tra颅bajo necesario con miras a poner plustrabajo, sino en general reducci贸n del trabajo necesario de la sociedad a un m铆nimo, al cual corresponde entonces la formaci贸n art铆stica, cient铆fica, etc., de los individuos gracias al tiempo que se ha vuelto libre y a los medios creados para todos. El capital mismo es la contra颅dicci贸n en proceso, [por el hecho de] que tiende a reducir a un m铆nimo el tiempo de trabajo, mientras que por otra parte pone al tiempo de trabajo como 煤nica medida y fuente de la riqueza鈥.

Estamos entrando ya en esta fase hist贸rica del capitalismo senil descrito por Marx. Esta fase est谩 caracterizada por los procesos de sustituci贸n de trabajo vivo por trabajo muerto a trav茅s de la automatizaci贸n cada vez m谩s generalizada en la producci贸n de bienes y servicios. Todo esto hace que el robo del tiempo de trabajo ajeno sobre el que se funda la riqueza capitalista, es decir, el plusvalor, sea una base miserable y parasitaria. La riqueza humana no se adec煤a ya a su medida mercantil a partir de la forma valor. Entramos en una 茅poca marcada cada vez m谩s por los desplomes de la producci贸n fundada por el valor de cambio, como se帽ala Marx m谩s arriba, es decir, por crisis de sobreacumulaci贸n de capital. El enorme desarrollo del capital ficticio encubre este proceso, solo para provocar sacudidas cada vez m谩s fuertes en las futuras crisis. El capitalismo lanza la pelota hacia delante para encubrir su crisis, pero solo gana tiempo a costa de sacudidas m谩s intensas en el futuro. Como dice Marx al final de la cita que estamos comentando, asistimos esencialmente a un choque entre modos de producci贸n: el capital pierde la base sobre la que camina su movimiento impersonal, el tiempo de trabajo socialmente necesario, y el tiempo libre aparece como la 煤nica medida y fuente posible para la riqueza humana. Estamos entrando en esta 茅poca hist贸rica. Es el desarrollo de las bases materiales del comunismo lo que causa crisis cada vez m谩s globales y convulsas para el modo de producci贸n capitalista.

Obviamente, el capitalismo no morir谩 solo, a partir del desarrollo fatalista de sus contradicciones. El fatalismo no es sino la otra cara de la moneda del gradualismo, puesto que comparten el mismo esquema evolutivo del desarrollo capitalista. El proletariado es el enterrador hist贸rico del capital, como Marx anticip贸 en su famosa cita del Manifiesto del Partido Comunista. Esto significa que el capitalismo es un cad谩ver que todav铆a camina, pierde energ铆a social y causa crisis cada vez m谩s convulsas, pero solo la revoluci贸n comunista y la dictadura del proletariado pueden acabar con esa contradicci贸n en proceso que es el capitalismo.

El capitalismo no morir谩 de muerte natural. No se ver谩 sustituido por el comunismo de modo pac铆fico o racional. Tampoco desaparecer谩 de la faz de la tierra para dar lugar a otro modo de producci贸n m谩s arcaico. La din谩mica impersonal del capital, su movimiento autom谩tico, se reproducir谩 de un modo cada vez m谩s convulso, con sacudidas cada vez m谩s intensas y catastr贸ficas. El capitalismo solo puede desaparecer gracias a una revoluci贸n comunista mundial.

Un mundo cada vez m谩s polarizado

Vivimos en una 茅poca bisagra marcada por el agotamiento hist贸rico de la contrarrevoluci贸n que acab贸 con la oleada revolucionaria del proletariado hace 100 a帽os, la de 1917-1923. El estalinismo, que fue esa bandera roja que us贸 el capital para derrotar f铆sica, pol铆tica e ideol贸gicamente a nuestra clase, se fue ya erosionado en los a帽os 70 y vivi贸 su golpe definitivo en 1989-1991, con la ca铆da de los pa铆ses capitalistas del mal llamado 鈥漵ocialismo real鈥. Ya sabemos que revoluci贸n y contrarrevoluci贸n son inseparables, y que el nuevo ascenso del proletariado se encontrar谩 con viejas y nuevas formas de contrarrevoluci贸n, que actualizan las respuestas del capital contra la revoluci贸n que avanza. Lo que estamos diciendo es que no es algo menor la casi desaparici贸n de esos grandes partidos anticomunistas de masas, que hab铆an arrojado al proletariado mundial a los pies del capital. La derrota nominal del 鈥渃omunismo鈥 no es sino un elemento muy positivo para la 茅poca que se abre, y que favorece la clarificaci贸n por parte del proletariado.

Nos encontramos entonces en una 茅poca bisagra caracterizada por el inicio de procesos de polarizaci贸n social cada vez m谩s intensos, procesos que acompa帽an a la p茅rdida de energ铆a del capitalismo como relaci贸n social. Como dicen los compa帽eros de n+1:

鈥淒esde hace alg煤n tiempo asistimos a procesos de ionizaci贸n de las mol茅culas sociales en distintos continentes, que muestran una relaci贸n directa entre la precariedad, la miseria y la 芦vida sin sentido禄 a la que est谩n sometidas millones de personas, y el hecho de que el marasmo social va en aumento. El movimiento de los chalecos amarillos naci贸 contra la subida del precio de la gasolina, pero las manifestaciones contin煤an a pesar de que se ha retirado el impuesto.鈥

Los compa帽eros aluden a diferentes movimientos que antes del COVID expresaban esta tendencia a la polarizaci贸n social, no solo el de los chalecos amarillos sino tambi茅n en Hong Kong y en Chile. Podr铆amos hablar de distintos movimientos que, al menos desde 2011, expresan esta tendencia a un mundo cada vez m谩s polarizado:

鈥淓ste nuevo ciclo de luchas, iniciado hace unos meses, es mucho m谩s amplio que el de 2011, que comenz贸 con la Primavera 脕rabe y lleg贸 primero a Espa帽a y luego a EEUU. La historia del capitalismo, la flecha en el tiempo de su desarrollo irreversible, lleva a la maduraci贸n de ciertos fen贸menos, m谩s all谩 de la conciencia que los hombres tengan de ello. El partido revolucionario, ese organismo pol铆tico en sinton铆a con el 芦movimiento real禄, extrae sus tareas de la forma social futura y es un potencial anticipado.鈥

Ya volveremos sobre el partido como potencial anticipado y prefiguraci贸n del comunismo. Ahora nos interesa detenernos en la relaci贸n entre una flecha del tiempo del desarrollo capitalista, marcado por el agotamiento de su tiempo hist贸rico como ya hemos visto, y c贸mo esto empieza a expresar una reacci贸n inicial del proletariado mundial frente a esta vida sin sentido. Obviamente sabemos que estamos a煤n muy lejos de vivir situaciones revolucionarias o revoluciones. El tiempo de la contrarrevoluci贸n domina a煤n nuestras vidas. Estamos muy lejos de la claridad te贸rica y program谩tica que permite luchar por el comunismo, como sociedad sin mercanc铆a ni clases sociales. Lo que afirmamos es que estamos entrando en un per铆odo hist贸rico que crear谩 necesariamente las bifurcaciones hist贸ricas que har谩n esto posible. Vamos hacia futuros escenarios cada vez m谩s catastr贸ficos. Estamos iniciando una 茅poca que erosiona r谩pidamente la situaci贸n muerta o amorfa del pasado:

鈥淒ejando a un lado 芦distinciones禄 pedantes, podemos preguntarnos en qu茅 situaci贸n objetiva se encuentra la sociedad de hoy. Ciertamente la respuesta es que estamos en la peor situaci贸n posible y que gran parte del proletariado, m谩s que ser golpeado por la burgues铆a, est谩 controlado por los partidos que trabajan al servicio de esta e impiden al proletariado todo movimiento clasista revolucionario, de modo que no se puede prever cu谩nto tiempo transcurrir谩 hasta que en esta situaci贸n muerta y amorfa, llegue lo que otras veces definimos como 芦polarizaci贸n禄 o 芦ionizaci贸n禄 de las mol茅culas sociales que preceder谩 a la explosi贸n del gran antagonismo de clase.鈥

La crisis aguda del capitalismo senil, el cambio clim谩tico, la din谩mica de guerra imperialista, un mundo que pierde el sentido鈥 son din谩micas que act煤an como un carburante social para los nuevos movimientos de lucha del proletariado mundial. La burgues铆a mundial solo es capaz de ver la fotograf铆a del momento. Sin embargo, es importante que seamos capaces de ver la dial茅ctica del proceso hist贸rico, la pel铆cula y no la escena del instante, que es donde se concentran los analistas de la coyuntura. Estos movimientos expresan una tendencia a la polarizaci贸n y a la ionizaci贸n de las mol茅culas sociales, que acumulan cada vez m谩s fuerza y experiencia para las explosiones del futuro, para el gran antagonismo entre las clases que se prepara.

Los comunistas analizamos lo que sucede desde la perspectiva del futuro, como expresi贸n de un movimiento real que tiende a negar y superar lo existente. Es la antiforma del comunismo, como negaci贸n de todas las categor铆as del capital, la que necesariamente a partir del nivel previo toma fuerzas para avanzar e ir m谩s all谩. Y es que las nuevas generaciones de proletarios estar谩n cada vez m谩s en movimiento, agreg谩ndose de modo explosivo frente a la miseria creciente y la ausencia de futuro de un mundo que se est谩 derrumbando, generaciones que se hacen cada vez m谩s preguntas y encontrar谩n las respuestas que el movimiento hist贸rico del proletariado ya ha dado, empezando por el Manifiesto del Partido Comunista de 1848.

驴Qu茅 supone la polarizaci贸n social en curso? Una tendencia a que las mol茅culas sociales se ubiquen en torno a polos opuestos: de una parte el polo de la conservaci贸n social, de otra el polo de la antiforma, del comunismo. Este proceso de gran antagonismo de clase es precedido por una situaci贸n de inestabilidad estructural por parte del capitalismo, que ya es incapaz de dar respuestas que equilibren sus contradicciones. En estos momentos, la atm贸sfera social se encuentra electrificada, ionizada, y el aire se convierte cada vez m谩s en un aislante que conduce a la polarizaci贸n entre las clases.

鈥淟a polarizaci贸n se produce cuando los elementos de un 芦campo禄 o 芦sistema禄 se disponen seg煤n orientaciones particulares en torno a dos polos opuestos. Nuestra corriente utiliz贸 esta met谩fora para definir la t铆pica crisis revolucionaria, en la que las tendencias entre conservaci贸n y cambio se disponen en extremos opuestos. En esos momentos, el estado particular de las mol茅culas sociales es similar al que encontramos justo antes de una descarga el茅ctrica: entre los dos polos se produce una ionizaci贸n del aire, una situaci贸n de inestabilidad catastr贸fica que trastoca sus caracter铆sticas, por lo que el propio aire de aislante se convierte en conductor, dando lugar a una violenta descarga el茅ctrica.鈥

Este proceso de inicio de polarizaci贸n social, que hemos visto a nivel mundial en numerosos pa铆ses a lo largo de los 煤ltimos a帽os y m谩s recientemente en Kazajist谩n, Sri Lanka o en Ir谩n, tiende a generar formas de autoorganizaci贸n social por parte del proletariado en lucha. La ocupaci贸n de las plazas y la instituci贸n de din谩micas colectivas y asambleas territoriales es algo que se repite en todos los 煤ltimos movimientos de los 煤ltimos a帽os. Y esto no puede ser casualidad. Obedece a una causalidad profunda:

鈥淣uestra corriente describe la 芦polarizaci贸n禄 o la 芦ionizaci贸n禄 de las mol茅culas sociales como una din谩mica imprevisible (para la burgues铆a) resultante de un choque material en el trasfondo de la sociedad, un malestar profundo que est谩 m谩s all谩 del desencadenante concreto. Las manifestaciones sincronizadas y autoorganizadas presuponen una ley subyacente que obliga a millones de personas a moverse, espont谩neamente, prescindiendo de organizaciones y organizadores. La clase dirigente puede ejercer una feroz represi贸n, pero corre el peligro de que 茅sta act煤e como detonante en lugar de disuadir.鈥

Es muy importante c贸mo relacionamos este proceso de polarizaci贸n e ionizaci贸n social de las mol茅culas sociales con el esquema de la inversi贸n de la praxis:

鈥淟os expertos en geopol铆tica conf铆an en el buen Dios para salir del caos, nosotros, en cambio, creemos que son los procesos de autoorganizaci贸n social los que rompen el equilibrio anterior, haciendo que la humanidad d茅 un salto adelante. A partir de cierto umbral, se produce una 芦polarizaci贸n禄 o 芦ionizaci贸n禄 de las mol茅culas sociales, que precede a la explosi贸n del gran antagonismo de clases (鈥) Cuando hablamos de autoorganizaci贸n no lo hacemos a la manera de los anarquistas y no nos referimos a huelgas o luchas por reivindicaciones salariales, sino que nos remitimos al esquema marxista de la inversi贸n de la praxis (Teor铆a y acci贸n en la doctrina marxista, 1951). Los movimientos de individuos o peque帽os grupos tienden a anularse mutuamente, mientras que los movimientos de masas dan lugar a una concomitancia de est铆mulos y reacciones que son la premisa para la formaci贸n de estructuras organizativas capaces de intervenir en la historia. El proceso revolucionario se prepara a s铆 mismo, es un fen贸meno autopoi茅tico (Maturana y Varela).鈥

La inversi贸n de la praxis

La 煤ltima cita es muy importante para la continuaci贸n de nuestra reflexi贸n y para proseguir con la cr铆tica a los esquemas gradualistas y evolutivos de la lucha de clases. Los procesos de polarizaci贸n social se constituyen a s铆 mismos. Se trata de movimientos que en la fase actual de desarrollo del capitalismo pueden nacer a partir de diferentes reivindicaciones inmediatas (la subida del precio del metro en Chile, la subida de la gasolina en el caso de los chalecos amarillos, etc.), pero que r谩pidamente tienden a extenderse, generalizarse y autoorganizarse. Estos procesos de autoorganizaci贸n rompen con el equilibrio anterior del capitalismo y tienden a superar las organismos y organizaciones pol铆ticas y sindicales previas, creando nuevos organismos intermedios en los que se expresa el proletariado insurgente que rompe con el per铆odo hist贸rico precedente y con la reproducci贸n pac铆fica del tejido social del capitalismo.

Como podemos ver, las luchas aut茅nticas del proletariado no se crean por la voluntad conspirativa de unos pocos individuos. Esos procesos solo se encuentran en la mitolog铆a que une a burgueses e izquierdistas. La crisis y el agotamiento hist贸rico del capital tienden a romper los equilibrios previos a trav茅s de movimientos de masas que act煤an de un modo muy diferente a las mol茅culas aisladas en tiempos de paz social. En los tiempos de paz social existen estructuras y pr谩cticas que son acordes con esos momentos. La preeminencia de la l贸gica pol铆tica y sindical, la primac铆a de la lucha electoral y del corporativismo de los sindicatos, generan estos tiempos en que prima el individualismo, el arribismo, la tendencia de cada mol茅cula (individuo) a ir hacia donde le lleva su voluntad inmediata. Sin embargo, los grandes movimientos de masas tienden a nuclear a las mol茅culas sociales en torno a vectores de polarizaci贸n social. Es lo que hemos visto con los movimientos de las plazas de los 煤ltimos a帽os.

Estos nuevos organismos intermedios de masas constituyen un terreno fundamental para la vinculaci贸n de las minor铆as revolucionarias con la clase en movimiento. A fin de cuentas, este es el motivo de nuestra cr铆tica al gradualismo de las concepciones voluntaristas y culturalistas. Ellos se imaginan la fotograf铆a de la paz social aislada del proceso global y en movimiento. Tienden entonces a ver el 煤nico terreno de actuaci贸n de las minor铆as revolucionarias en torno a lo que hay, a lo que existe, y de este modo se homologan con el mundo del capital, se conforman a 茅l. La 煤nica manera de negar ese mundo es a trav茅s de la antiforma, del movimiento real que niega el orden del capital y que expresa el futuro comunista que avanza en el choque entre modos de producci贸n.

Obviamente, somos muy conscientes de los enormes l铆mites de la ola de protestas y de luchas actuales: el interclasismo que permea muchos de estos movimientos, sus esperanzas democr谩ticas y ciudadanistas en algunos casos, la confusi贸n que reina en torno a los objetivos y finalidades conscientes. Y 驴c贸mo podr铆a ser de otra manera? No se pasa instant谩neamente de una 茅poca contrarrevolucionaria de d茅cadas a situaciones revolucionarias. El proletariado tiene que ir creando con paciencia su 贸rgano de clase, el partido, que no es el resultado de la voluntad de una minor铆a separada de la clase, sino el producto m谩s avanzado del mismo movimiento de polarizaci贸n social. Es el movimiento real el que produce el partido comunista. Es el movimiento real, objetivo, el que se encarga de hacer 煤nico el proceso de desarrollo, ya sea de la combatividad de la clase que de la presencia del partido.

Y aqu铆 entramos de lleno en el esquema de la inversi贸n de la praxis:

La voluntad y la conciencia nunca pueden preceder a la acci贸n. Primero se lucha sin saber por qu茅 se lucha. El instinto y los impulsos del proletariado vienen siempre antes. Los procesos de polarizaci贸n social en curso tienen a electrificar el ambiente social y a activar la acci贸n colectiva de la clase, acci贸n que crea nuevos organismos intermedios de lucha a trav茅s de la ocupaci贸n de plazas, calles, rotondas, f谩bricas, etc. Estos organismos activan la determinaci贸n y la voluntad del proletariado extendiendo y autoorganizando la lucha. La influencia conservadora del capital sigue siendo prevaleciente sobre este tipo de situaciones, la influencia revolucionaria se encuentra pr谩cticamente ausente debido a la debilidad de las minor铆as revolucionarias y, sin embargo, las determinaciones materiales y econ贸micas de la crisis del capital tienden a activar los impulsos que llevan a cada vez m谩s proletarios a ver una necesidad de clarificarse te贸rica y conciencialmente. Para ello es fundamental la participaci贸n de las minor铆as revolucionarias en los procesos y organismos intermedios que el proletariado crea en su lucha. De esta manera, se refuerzan los impulsos que tienden a unificarse en el partido comunista. Este es un producto de la lucha del proletariado pero, al mismo tiempo y gracias a ella, se convierte en un factor sobre la lucha de clases, contraponi茅ndose a las influencias conservadoras y reformistas del capital.

Como podemos ver, existe una unidad dial茅ctica profunda entre clase y partido. El partido no es un instrumento en manos de un grupo de personas que interviene sobre la lucha de clases y crea condiciones nuevas gracias al uso de la t谩ctica. El partido en su sentido formal, material, aparece como resultado de la polarizaci贸n social y la lucha de clases. Por eso es tan importante arrancarse las ropas del activismo, que pretende crear movimientos, partidos y revoluciones. La clase presupone el partido y el partido no puede desarrollarse sin el movimiento de la clase. Existe una relaci贸n de interdependencia dial茅ctica. Decir que la clase produce en su movimiento el partido y que el proletariado solo se constituye en clase cuando consigue generar su partido no es sino una forma distinta de volver a entender que el partido es un producto de la lucha de clases, y desde ah铆 se convierte con cada vez m谩s fuerza en factor de esta.

El desarrollo del proletariado como clase para s铆, en el que deja de ser clase para el capital, exige su propio automovimiento, y este no puede ser inducido por otros. A partir de ah铆, se inicia un proceso en que son decisivos los impulsos que convergen hacia el partido, es decir, hacia el programa hist贸rico del proletariado como negaci贸n del mundo del capital y de las clases sociales. Esos impulsos de abajo hacia arriba implican tambi茅n un proceso rec铆proco en sentido inverso. Existe una relaci贸n de doble movimiento entre el proletariado y las minor铆as revolucionarias que intervienen en la clase para favorecer el proceso de clarificaci贸n program谩tica, ya sea a un nivel te贸rico que de acci贸n. Lo importante es entender que existe una unidad en proceso (en el desarrollo dial茅ctico de la lucha de clases) entre la clase y el partido. Este es un 贸rgano vital del proletariado para catalizar el desarrollo de su programa hist贸rico, pero es un 贸rgano del cuerpo global de la clase. No existe sin el movimiento de esta. De ah铆 lo absurdo de proclamarse partido formal sin un movimiento del proletariado para constituirse como clase para s铆, o de las visiones que priman la forma sobre el contenido del programa comunista y se llegan incluso a contraponer violentamente al proletariado. El partido no es tal si no tiene lig谩menes con la clase en movimiento, y la clase no se puede considerar tal, en su sentido hist贸rico y para s铆, sino expresa su 贸rgano espec铆fico, el partido:

鈥淟a relaci贸n dial茅ctica reside en el hecho de que, en tanto el partido revolucionario es un factor consciente y voluntario de los acontecimientos, es tambi茅n un resultado de los mismos y del conflicto que contienen entre las antiguas formas de producci贸n y las nuevas fuerzas productivas. Tal funci贸n te贸rica y activa del partido caer铆a, sin embargo, si se cortaran sus lazos materiales con la aportaci贸n del ambiente social, de la primordial, material y f铆sica lucha de clases.鈥

Como dec铆amos anteriormente, y como se帽alan los compa帽eros de n+1, la clase presupone el partido para poder negarse a s铆 misma y a la sociedad del capital, ya que para poder luchar por su perspectiva tiene que tener una doctrina de la historia y una finalidad a alcanzar en su lucha. Por eso la organizaci贸n y el programa te贸rico no bastan por s铆 mismos. Se debe llevar a cabo un ligamen entre el partido y una situaci贸n de polarizaci贸n social. El programa hist贸rico comunista tiene necesidad de vivificarse, de hacerse carne y hueso, en su vinculaci贸n con el proletariado rebelde durante los per铆odos en que la tensi贸n irresistible les determina a combatir.

No existe en realidad un antes y un despu茅s en esta relaci贸n dial茅ctica entre clase y partido. No es que haya que esperar al gran momento de la revoluci贸n pura para actuar, como minor铆as revolucionarias, en las luchas y organismos en que se expresa la actividad y voluntad del proletariado. Como ya dec铆amos antes este esquema, el de la relaci贸n dial茅ctica entre clase y partido, implica un doble movimiento constante. Es nuestra participaci贸n en las luchas actuales que tienden a polarizar el mundo lo que va a permitir reforzar nuestra presencia en las luchas por venir y poder convertirnos realmente en un factor activo para el futuro. Los comunistas no podemos convertirnos en ese factor de un momento para otro, y es que partimos de luchas que son d茅biles precisamente por la ausencia de una perspectiva clara. Sin embargo, las luchas actuales, que tienden a la autoorganizaci贸n y a la creaci贸n de nuevos organismos de lucha, s铆 permiten nuestra intervenci贸n como comunistas, organizando en torno a nuestro programa hist贸rico a minor铆as cada vez m谩s significativas de la clase. La relaci贸n entre los impulsos del proletariado hacia el partido y su clarificaci贸n, y los del partido hacia ser un factor activo, se dan constantemente en estos momentos de lucha. Nuestros esfuerzos, aparentemente peque帽os en su incidencia actual, preparan la gran bifurcaci贸n del ma帽ana. En ese sentido, podemos hablar de una estructura fractal de las revoluciones en que las luchas actuales est谩n preparando, en una escala inferior y m谩s reducida, los grandes antagonismos sociales del futuro.

Lo que s铆 nos parece decisivo es la cr铆tica a la idea de que en todo tiempo y momento es posible ser un factor activo para transformar la Historia, ya sea en los organismos intermedios que se encuentran sometidos a la l贸gica del capital (como los sindicatos o los aparatos que participan en la contienda electoral), ya sea con el intento de crearlos ex novo a trav茅s del impulso de minor铆as organizadas. Son un esfuerzo vacuo, digno de S铆sifo. La piedra nos arrastrar谩 una y otra vez hacia abajo. Y es que la energ铆a que hay que dirigir es la de los millones de proletarios que se activar谩n con cada vez m谩s fuerza, formando estructuras organizativas que intervendr谩n con cada vez m谩s determinaci贸n en la historia. Estas luchas ver谩n que en los medios de los que se dota su combate se encuentran ya los fines del comunismo. En estos momentos emerger谩 con fuerza una contrasociedad que no reivindicar谩 nada porque quiere negar la totalidad de la sociedad capitalista. Es esa la energ铆a la que hay que orientar, la de la antiforma del capitalismo y no la que se conforma a 茅l en Estados, partidos y sindicatos. Se trata de acompa帽ar al futuro que niega el pasado, y no de dejarnos arrastrar por el pasado que oprime como una pesadilla el cerebro y la pasi贸n de los vivos.

Barbaria 鈥 Mayo 2023