–

De parte de ANRed March 21, 2021 70 puntos de vista

El d铆a mi茅rcoles 17 de marzo se realiz贸 una Conferencia de Prensa en la Universidad Nacional del Sur de Bah铆a Blanca de Familiares de los 14 j贸venes v铆ctimas de la causa que ya se ha confirmado que fue armada por la polic铆a bonaerense y por la cual los se encuentran detenidos hace tres meses en Villa Floresta. El pasado 9 de marzo fue indagado un testigo clave en el la causa, Kevin Torres, quien a partir de su declaratoria se espera el sobreseimiento de los j贸venes o en algunos casos el cese de las prisiones preventivas. Texto: Por Corresponsal Popular/ Registro Audiovisual: Meli Parodi para ANRed

La causa causa que se inici贸 con un megaoperativo de mas de 200 efectivos, 20 allanamientos, montaje con armas obsoletas secuestradas en el campo de un abuelo de uno de los chicos, plantas pesadas en su totalidad con ramas, troncos, ra铆ces, y el vergonzoso y ofensivo spot de Sergio Berni. Las familias y los j贸venes se encuentran a la espera que en las pr贸ximos d铆as se les otorgue el sobreseimiento o cese de las prisiones preventivas.

<iframe src=禄https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSergioBerniArg%2Fvideos%2F1747666122078232%2F&show_text=0&width=476鈥 width=禄476鈥 height=禄476鈥 style=禄border:none;overflow:hidden禄 scrolling=禄no禄 frameborder=禄0鈥 allowfullscreen=禄true禄 allow=禄autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share禄 allowFullScreen=禄true禄></iframe>

En el marco de una de las tantas causas por las que se criminaliza a la juventud, en un entramado que tiene como actores por un lado, a la polic铆a bonaerense a cargo del Ministro de Seguridad Sergio Berni, jact谩ndose de haber 鈥渄esbaratado una banda narco鈥, al fiscal Mauricio Del Cero, quien despu茅s de haber pasado por ser fiscal del caso Katherine Moscoso, causa en que la familia pidi贸 su apartamiento, su pr谩ctica consisti贸 en la re victimizaci贸n de la familia, desv铆o de l铆neas de investigaci贸n, asimismo le impidi贸 a la familia ver la causa por a帽os y que fuera denunciado en procuraci贸n por este caso, ahora ejerce su accionar en la fiscal铆a de Estupefacientes, llevando adelante operativos sumamente medi谩ticos, comunic谩ndose 茅l con los medios para que le realicen notas llevando adelante su 鈥済uerra contra las drogas鈥. En el sur de la provincia de Buenos Aires, a Guillermo Mercuri el juez que dio la orden de allanamientos; en Puan a la polic铆a local, el Comisario Gomez, Tebes, Arguello, quien es conocido en la localidad por su accionar realizando abusos policiales, hostigamiento a los j贸venes, y el abuso de poder que ejerce.

Por el otro lado, estan los 20 j贸venes de la localidad y sus familias que fueron allanados en horas de la madrugada del 15 de diciembre. J贸venes sin empleo, o con empleos precarios, trabajadores rurales, hijos de docentes o de trabajadoras en salud p煤blica, de oficios varios, j贸venes cuyo 煤nico delito es ese, ser j贸venes. Este episodio, tiene como actor, tambi茅n, a otro joven, un trabajador municipal de 23 a帽os, Kevin Torres, hostigado y perseguido por la polic铆a, como tantos a lo largo de la provincia y el pais, a quien le falsificaron la declaraci贸n por la cual se inicia la causa que tiene detenidos a los 14 j贸venes, es por tal motivo que realiz贸 la denuncia en la fiscal铆a de turno, y en la fiscal铆a de estupefacientes en dos oportunidades. Solo en la segunda se vio cara a cara con Del Cero, el fiscal que tom贸 hace m谩s de dos a帽os su testimonio como 煤nica v铆a de investigaci贸n que dio lugar a seguimientos, filmaciones, registros de la vida privada de los j贸venes. En su declaraci贸n como lo mencionamos en notas anteriores Kevin desconoci贸 rotundamente dichas declaraciones.

El pasado mi茅rcoles 17 de marzo, varias de las familias viajaron desde Puan distante 150 km de Bahia Blanca a realizar una Conferencia de Prensa que se desarroll贸 en el Centro Cultural de Universidad Nacional del Sur y fue transmitida en vivo por las redes sociales de la Universidad. Acompa帽aron desde la Catedra de Educaci贸n y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur, Jessica Visotsky, el Director del Departamento de Ciencias de la Educaci贸n Ra煤l Menghini, Referentes de la CTA Bah铆a Blanca, Enrique Gandolfo y Dante Patrignani y compa帽eros del PTS y estuvieron por videollamada Nora Corti帽as, Madre de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora y Rodrigo Pomares de la Comisi贸n Provincial por la Memoria, quienes vienen acompa帽ando el caso desde el mes de diciembre. Acompa帽aron con apoyos la C谩tedra Libre de Derechos Humanos del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur y su Decano Emilio Zaina y tambi茅n est谩 acompa帽ando en este caso la Asociaci贸n de Pensamiento Penal. Estuvieron presentes FM de la Calle, la Izquierda Diario y estuvimos desde Anred. Realizaron entrevistas y cubrieron radio Universidad, FM de la Calle, La Izquierda Diario, Radio Nacional, Agencia Paco Urondo, THS- Revista que milita por la causa cannabica.

<iframe src=禄https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCulturayExtensionUNS%2Fvideos%2F296216235185593%2F&show_text=false&width=560鈥 width=禄560鈥 height=禄314鈥 style=禄border:none;overflow:hidden禄 scrolling=禄no禄 frameborder=禄0鈥 allowfullscreen=禄true禄 allow=禄autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share禄 allowFullScreen=禄true禄></iframe>

Fabiana Herrero madre de uno de los j贸venes y Federico Parodi hermano de otro de los chicos denunciaron las irregularidades en la causa. Plantearon las irregularidades en los allanamientos, el montaje en los mismos, las detenciones iniciales y las prisiones preventivas planteadas, asi como se explayaron sobre la aparici贸n del reciente testigo Kevin Torres. Manifestaron la preocupaci贸n por los amedrentamientos y hostigamientos policiales en la localidad as铆 como reprocharon el spot de Berni en referencia a los calificativos sobre sus hijos y hermano. Plantearon que las defensas estaban presentando ya los pedidos de nulidad de la causa.

Desde la Universidad Nacional del Sur, la Catedra Educaci贸n y Derechos Humanos y el Director del Departamento de Educaci贸n explicitaron el compromiso de la universidad p煤blica con las problem谩ticas sociales y el acompa帽amiento que est谩n realizando en el caso y como llegan a vincularse a partir de espacios de formaci贸n docente con escuelas rurales de la zona, tambi茅n la preocupaci贸n por la judicializaci贸n de la juventud. En entrevista en Radio Universidad manifestaron la preocupaci贸n de que se est茅 asociando el ser joven con la criminalidad y la delincuencia asi como la necesidad de que las problem谩ticas sociales sean pensadas como tales y desde abordajes integrales.

Por su parte la Comisi贸n Provincial por la Memoria expuso su preocupaci贸n por las m煤ltiples irregularidades en la investigaci贸n llevada adelante por la fiscal铆a, se帽alando la 煤ltima denuncia de Kevin Torres quien, entendiendo que es un testigo sustancial en la causa por haber sido quien describi贸 con precisi贸n las distintas maniobras de comercializaci贸n de estupefacientes que sostienen la imputaci贸n, es el testigo que relata la forma en que se comercializaba, qui茅nes lo hac铆an y el mecanismo empleado, denunci贸 recientemente nunca haber efectuado alg煤n tipo de declaraci贸n e incluso, se帽ala, ser铆a una maniobra de los policias de la provincia que ven铆an hostig谩ndolo y persigui茅ndolo. Solicitan medidas de protecci贸n para Kevin y se le tome una nueva declaraci贸n. Solicitaron tambi茅n se disponga el apartamiento de la polic铆a de la provincia de Buenos Aires que investiga los hechos de hostigamiento e intimidaci贸n a Kevin Torres. Afirman que la polic铆a cooper贸 en la instrucci贸n de fiscal铆a por lo cual debe ser apartada. Solicitan asimismo se arbitren medidas de protecci贸n hacia posibles represalias. Asimismo mencionan que Kevin Torres solicitar铆a ampliar las declaraciones y rectificar cuestiones no corregidas en su 煤ltima declaraci贸n ante Mauricio Del Cero. Asimismo realizaron presentaciones ante la Procuraci贸n de la Provincia de Buenos Aires as铆 como ante Asuntos Internos de la Polic铆a bonaerense.

Nora Corti帽as cerr贸 la conferencia planteando la preocupaci贸n ante la contradicci贸n entre los avances legislativos en torno al cannabis y causas escandalosas de persecuci贸n y judicializaci贸n de lxs j贸venes, m谩xime en un caso en que se ha falsificado y tergiversado el testimonio. Manifest贸 su preocupaci贸n ante estas irregularidades en la causa y el apoyo a las familias y los j贸venes. Una imprescindible quien cumple estos d铆as sus 91 a帽os.

Pedidos de nulidad de la causa y/o de ceses inmediatos de las preventivas

En tanto en esta semana abogados defensores han presentado el pedido de nulidad de la causa. Han solicitado que se declare la nulidad absoluta de la declaraci贸n tomada por el Sargento Tebes al Sargento Arguello que tendr铆a relaci贸n con conversaciones del mismo con Kevin Torres, en las que 茅ste habr铆a mencionado comercializaci贸n de estupefacientes por parte de uno de los j贸venes. En una supuesta declaraci贸n de Kevin Torres habr铆a confirmado esta informaci贸n, y en base a ambas es que Mauricio Del Cero, fiscal a cargo de la Unidad de Estupefacientes ordena una investigaci贸n, vigilancia, videofilmaciones. Semanas anteriores, hemos referido en ANRed este nuevo elemento en la causa, la declaraci贸n de Kevin Torres manifestando su desconocimiento de la declaraci贸n que diera origen a la investigaci贸n que desde hace tres meses tiene detenidos a 14 j贸venes de la localidad del sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

En las presentaciones los abogados refieren a la declaraci贸n de Kevin, que afirma que no era cierto lo que puso la polic铆a en el acta de declaraci贸n, que no ten铆a conocimiento que los imputados comercializaran estupefacientes, porque no compart铆a momentos con ellos y el hecho de que en dichas declaraciones afirma recibir hostigamiento y persecuci贸n as铆 como violencia institucional por parte de la polic铆a de Puan y que le hacen firmar cosas que no le dejan leer. Las defensas de los j贸venes est谩n pidiendo la nulidad absoluta de aquella declaraci贸n falsa y de todos sus actos consecutivos y dependientes pidiendo se dicte el sobreseimiento de los defendidos y se disponga su inmediata libertad. En las presentaciones los abogados afirman que las declaraciones de Kevin Torres han logrado denotar la falsedad ideol贸gica del acto que tuvo como fundamento los allanamientos, secuestros de celulares y detenciones de los imputados, y aseguran que por lo tanto esta declaraci贸n resulta inv谩lida y debe ser excluida como prueba, como as铆 tambi茅n todo el plexo probatorio que la tiene como origen y fundamento, afirman. Sostienen que fue absolutamente inv谩lida e ilegalmente obtenida la prueba testimonial Kevin Torres, la que dio origen a la presente investigaci贸n, tomada como fundamento para los allanamientos y secuestros de los tel茅fonos celulares, corresponde se excluya dicha prueba y todos los elementos que son su consecuencia. no existen otros elementos de prueba que puedan ser considerados. Aclaran en un escrito que no existieron varios cauces de investigaci贸n, por lo que no pueden apelar a la doctrina de fuente independiente, la 煤nica y primera l铆nea de investigaci贸n estuvo viciada y contamin贸 todo su curso.

Resulta llamativo que desde que se inicia la investigaci贸n en agosto de 2018, es reci茅n el 9 de marzo de 2021 que el Fiscal Mauricio Del Cero indaga a Kevin Torres, cuyo testimonio fuera tan relevante para iniciar la causa, quien se present贸 espont谩neamente a declarar.

El juez de Garant铆as Guillermo Mercuri, deber谩 resolver sobre estas presentaciones, que solicitan el sobreseimiento de los j贸venes o en algunos casos las presentaciones fueron por el cese de las prisiones preventivas.

Los dos jueces de la Camara de Apelaciones en lo Penal II, doctores Barbieri y Somoulou tienen en sus manos las apelaciones a las prisiones preventivas y aun cuentan con un tiempo para expedirse, pero atentos a las ultimas actuaciones en la causa y a semejantes irregularidades esos tiempos podr铆an acortarse.

En tanto los chicos est谩n siguiendo la causa, las noticias, las presentaciones, leen, sugieren, proponen y preguntan todo todo. Nos dec铆an sobre esta semana transcurrida 鈥淣osotros estamos bien, tenemos la suerte de ser 6 conocidos juntos y eso hace que se nos haga mucho m谩s llevadero. La verdad que con todo este tema estamos muy esperanzados, todas las ma帽anas nos juntamos y entre mates nos pasamos toda la informaci贸n que sabemos y las noticia que nos pasan los abogados. As铆 que estamos esperando con ansias de que llegue una buena noticia鈥.

鈥淓stamos entre esperanzados y nerviosos, esperanzados por estas presentaciones de nulidad, nerviosos porque todo avanza de a poco, ya igual nos estamos acostumbrando de que aca los tiempos son re lentos pero ah铆 con la expectativa y totalmente pendientes de todo鈥

El domingo pasado, cuando anochec铆a, familiares realizaron una nueva marcha en la localidad pidiendo la libertad inmediata de los chicos, as铆 desde el 15 de diciembre, domingo a domingo, algunas veces en la mas absoluta soledad. Est谩n en sus redes sociales compartiendo la informaci贸n, comunicados, activos con sus abogados, y rodeados de la solidaridad de organizaciones sociales, pol铆ticas, de derechos humanos que los acompa帽an.

Claramente, en este caso, estamos una vez m谩s ante un caso que exhibe que estamos ante pol铆ticas de seguridad y un poder judicial que act煤a en consecuencia, criminalizando sujetos y problem谩ticas sociales. Las medidas que se tomen para abordar estas problem谩ticas sociales no pueden ser pensadas desde pol铆ticas de seguridad criminal que piensan en un sujeto del sistema penal haciendo una asociaci贸n de joven consumidor de cannabis con delincuente. Esta mirada propia de las pol铆ticas de seguridad norteamericanas de la d茅cada del 30 para perseguir afrodescendientes y mexicanos migrantes, que se extendiera como 鈥淕uerra contra las Drogas鈥 y se materializara en leyes en argentina en la d茅cada del 70 no puede ser el paradigma de seguridad para nuestros pueblos.

Ver tambi茅n:

Los 14 jovenes de Puan detenidos: una declaraci贸n clave y la inmensa valent铆a de j贸venes que enfrentan a la bonaerense, a fiscales y jueces frente al armado de causas

Puan: excesivo uso de preventivas y aplicaci贸n de leyes cuestionadas a los 14 j贸venes detenidos

Contin煤an detenidos 15 j贸venes de la localidad de Pu谩n

Buenos Aires: 20 j贸venes detenidos y detenidas en la localidad de Puan