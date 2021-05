–

En los 煤ltimos d铆as la sala III de la C谩mara de Apelaci贸n y Garant铆as en lo penal de Lomas de Zamora confirm贸 el arresto domiciliario de Sebasti谩n Ventorino, el joven de 19 a帽os que se encuentra detenido desde el 17 de enero pasado, v铆ctima de una causa armada. Sebasti谩n fue detenido cuando viajaba en un remisse que hab铆a sido robado dos d铆as antes y lo terminaron imputando sin pruebas por el robo del veh铆culo; en la comisar铆a 1陋 de Monte Grande, le pidieron 20 mil pesos para dejarlo libre. La familia dice que existen registros en sus redes sociales y c谩maras de seguridad que, el d铆a del robo, lo ubican en otro lugar. El a帽o pasado, el joven ya hab铆a sido v铆ctima de la Polic铆a Bonaerense: un oficial lo amenaz贸 con el arma reglamentaria, lo oblig贸 a correr, le dispar贸 y lo hiri贸 en la pierna.

(Agencia Andar) Sebasti谩n Ventorino est谩 imputado de robo en poblada con uso de arma de fuego y detenido desde el 17 de enero pasado. No hay pruebas que lo vinculen directamente con el hecho y la familia denuncia desde el principio que la fiscal de la causa Mar铆a Alejandra Olmos Coronel desestim贸 las pruebas presentadas por el abogado del joven.

Ese d铆a, Sebasti谩n sali贸 desde su casa en Constituci贸n con la idea de encontrarse con una chica en Monte Grande: se dirigi贸 primero a Wilde con la intenci贸n de que un amigo lo lleve en el auto hasta la localidad del partido de Esteban Echeverr铆a; el amigo no pod铆a, pero otra persona que estaba con 茅l, se ofreci贸 a llevarlo en el auto que utilizaba como remisse.

Cerca del ingreso a Monte Grande, un patrullero de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires comenz贸 a perseguirlos y les hizo se帽a para que se detuvieran, pero el conductor aceler贸 y logr贸 perderlo de vista. A las pocas cuadras, fren贸 el auto y le dijo: 鈥淏ajate, porque vamos en cana鈥.

Sebasti谩n se meti贸 en un bar, donde minutos despu茅s fue aprehendido por la polic铆a y trasladado a la Comisar铆a 1陋 de Monte Grande sin saber qu茅 se le imputaba. En la dependencia policial, la oficial de turno Paz le dijo: 鈥溌緾贸mo te puedo ayudar? as铆 yo te ayudo y vos me ayudas a mi. Yo me quiero ir a casa, hoy es domingo. Yo necesito veinte mil pesos鈥. Y despu茅s le advirti贸: 鈥溌縮abes qu茅 pasa?, como me tengo que quedar me voy a tomar todo el tiempo del mundo y te voy a re contra escribir鈥.

El auto en el que viajaba Sebasti谩n hab铆a sido robado dos d铆as antes durante una entradera en una casa de Sarand铆. La misma noche de la detenci贸n, en un procedimiento completamente irregular, los polic铆as que prestaban servicio en la dependencia sacaron al joven a la vereda para que la v铆ctima del robo lo reconociera: la mujer lo reconoci贸, aunque la fisonom铆a de Sebasti谩n no coincid铆a con ninguno de las cuatro personas que hab铆a descrito en su declaraci贸n anterior.

Seg煤n el relato de la familia, el d铆a del robo, que ahora se le imputa, Sebasti谩n estaba con seis amigos en una gomer铆a de Wilde; se hab铆an juntado desde el mediod铆a para amasar y comer unos fideos y alrededor de las 20 horas volvi贸 para su casa. Incluso, aseguran que pidieron incorporar a la causa el registro de actividad de las redes sociales que as铆 lo confirmar铆a.

Pocos d铆as despu茅s de su detenci贸n, Sebasti谩n fue apu帽alado en su celda. Ese mismo d铆a, su madre hab铆a denunciado la actuaci贸n de la fiscal ante la Procuraci贸n General.

Mientras el tr谩mite de la causa contin煤a, el 煤nico alivio que encontr贸 la familia fue la concesi贸n del arresto domiciliario: la medida hab铆a sido dispuesta el 16 de abril por el Juzgado de Garant铆as N掳 3 del departamento judicial de Avellaneda-Lan煤s y confirmada la semana pasada por la C谩mara de Lomas de Zamora, que rechaz贸 la apelaci贸n de la fiscal.

En su resoluci贸n, los jueces de la sala III, Tom谩s Bravo y Mart铆n Garc铆a D铆az, reconocieron que no exist铆an riesgos procesales, que Sebasti谩n pod铆a ser contenido por su n煤cleo familiar y que estaba acreditado la enfermedad coronaria del joven. Adem谩s, en l铆nea con los se帽alamientos realizados por los organismos internacionales y las recomendaciones de la Corte bonaerense y el Tribunal de Casaci贸n, la C谩mara reconoci贸 la importancia del uso de medidas alternativas a la prisi贸n ante el uso discrecional y abusiva de la prisi贸n preventiva.

En su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) estuvo en contacto con la madre de Sebasti谩n desde un primer momento, present贸 pedidos de informe a la justicia y denunci贸 los hechos ocurridos en la comisar铆a 1陋 de Monte Grande ante la Auditor铆a General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Antes de pasar por esta situaci贸n, detenido sin pruebas y apu帽alado durante su detenci贸n mientras estaba bajo custodia del Estado, Sebasti谩n ya hab铆a sufrido la violencia policial: el 30 de mayo del a帽o pasado, 茅l y un amigo paseaban en moto por Wilde cuando fueron interceptados por polic铆as de la Comisar铆a 5陋 de Avellaneda; los hicieron bajar de la moto, los obligaron a correr y despu茅s les dispararon: a unos 60 metros de distancia, uno de los disparos impact贸 en la pierna derecha de Sebasti谩n.

