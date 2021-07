–

De parte de Indymedia Argentina July 15, 2021

Junto a testigos de la causa, el Ministerio P煤blico Fiscal realiz贸 un nuevo reconocimiento en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Facundo Astudillo Castro. Las condiciones del suelo y las mareas de la zona hacen descartar cualquier posibilidad de un accidente. Por otra parte, informes periciales constataron que existen coincidencias entre los trozos de turmalina -piedra del colgante que llevaba Facundo-, secuestrados en el puesto policial de Teniente Origone y el patrullero de la Polic铆a Local de Bah铆a Blanca que una semana despu茅s de la desaparici贸n del joven permaneci贸 detenido varias horas cerca del lugar donde se encontr贸 el cuerpo. La Comisi贸n por la Memoria realizar谩 denuncias penales y administrativas contra el fiscal Ulpiano Mart铆nez y el subcomisario de la polic铆a federal Jos茅 P茅rez por su intervenci贸n irregular al encontrar el cuerpo.

Durante los 煤ltimos d铆as, la causa que investiga la desaparici贸n y muerte de Facundo Astudillo Castro incorpor贸 nuevas medidas de prueba que contradicen la hip贸tesis de una muerte por accidente en la r铆a de Bah铆a Blanca y obligan a profundizar la investigaci贸n sobre la participaci贸n de los agentes de la Polic铆a bonaerense en el hecho.

A instancias del Ministerio P煤blico Fiscal, la querella familiar y la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, se realiz贸 un nuevo reconocimiento al lugar donde fueron hallados los restos 贸seos. El fiscal Horacio Azollin y la fiscala federal de La Pampa Iara Silvestre 鈥揹esignada en la causa en reemplazo de Ulpiano Mart铆nez鈥 estuvieron en el lugar y acompa帽aron el recorrido que realizaron las personas que encontraron los restos 贸seos y dieron aviso a las autoridades.

Durante ese reconocimiento, uno de los pescadores dio precisiones sobre las caracter铆sticas de esa zona de la r铆a, que visita asiduamente desde hace m谩s de 20 a帽os: 鈥淧od茅s caminar hasta la vera del agua sin enterrarte, s贸lo te vas a embarrar鈥, describi贸. Y agreg贸 que 鈥渢endr铆as que ingresar m谩s de diez metros a la r铆a para que el agua te llegue a la altura de la rodilla鈥. Sobre el lugar espec铆fico en donde se encontr贸 el cuerpo, el pescador reconoci贸 tambi茅n que, cuando la marea sube, s贸lo queda cubierto por unos pocos cent铆metros de agua.

Estos nuevos elementos en la causa significan, pr谩cticamente, descartar la hip贸tesis de un accidente que pueda haber sufrido Facundo mientras caminaba por la zona de cangrejal. Hip贸tesis que sigue construyendo la jueza federal Mar铆a Gabriela Marr贸n y cuya 煤nica prueba para justificarlo era un informe del Instituto Argentino de Oceonograf铆a (IADO) que, sin ning煤n tipo de rigor cient铆fico, aventura hip贸tesis sobre un posible recorrido de Facundo para concluir que se trat贸 de una muerte accidental. Un informe que fue rechazado y recusado por el Ministerio P煤blico Fiscal y a煤n as铆 incorporado por la jueza.

El testigo tambi茅n record贸 que, adem谩s de los restos 贸seos, hab铆an encontrado a pocos metros una zapatilla y otras prendas de vestir. En su momento, les se帽al贸 esos elementos al fiscal federal Ulpiano Mart铆nez 鈥揳 cargo de la instrucci贸n鈥 y el subcomisario de la Polic铆a Federal Jos茅 P茅rez que dirigieron el operativo el d铆a del hallazgo del cuerpo. Sin embargo los funcionarios, incumpliendo con sus obligaciones, no secuestraron esas pruebas. Reci茅n al d铆a siguiente, cuando ya estaba en el lugar el Equipo Argentino de Antropolog铆a Forense, la mam谩 de Facundo, Cristina Castro, vio la zapatilla y se orden贸 su secuestro para la causa.

Cabe recordar que, a partir de una presentaci贸n de la CPM, ya existe un expediente en la Procuraci贸n General de Naci贸n por mal desempe帽o en las funciones del fiscal Ulpiano Mart铆nez. Con esta declaraci贸n se ampliar谩 esa denuncia, se solicitar谩 a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Naci贸n la investigaci贸n sobre la actuaci贸n de P茅rez y se presentar谩 una denuncia penal para que se investigue la conducta de ambos funcionarios.

Por otra parte, recientemente se incorpor贸 a la causa la pericia sobre los trozos de piedra de turmalina hallados en el puesto policial de Teniente Origone y en el ba煤l del m贸vil de la Polic铆a Local de Bah铆a Blanca que seg煤n el registro de AVL, el 8 de mayo del a帽o pasado estuvo varias horas en la zona del cangrejal donde semanas despu茅s se encontraron los restos 贸seos de Facundo. El informe pericial determin贸 que hab铆a coincidencias entre los dos trozos analizados, que por otro lado fueron encontrados a partir del se帽alamiento de uno de los perros rastreadores que intervinieron. Cabe recordar que al momento de la desaparici贸n, Facundo llevaba en su cuello un colgante con una piedra de turmalina.

Tambi茅n se conocieron los primeros resultados de nuevas pericias a los tel茅fonos celulares incautados a los agentes de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires Xiomara Flores, Jana Curruhinca, Alberto Gonz谩lez y Mario Sosa; los cuatro efectivos que tuvieron contacto con Facundo el d铆a que fue visto con vida por 煤ltima vez. Sobre el peritaje sobre estos tel茅fonos, el informe realizado por la Direcci贸n General de Investigaciones y Apoyo Tecnol贸gico a la Investigaci贸n Penal (DATIP) destaca el particular contacto entre Gonz谩lez, el polic铆a que estaba cargo del destacamento de Teniente Origone y detuvo a Facundo en la ruta el 30 de abril, y sus superiores.

Tambi茅n resalta un comentario que hace sobre su declaraci贸n ante la Ayudant铆a Fiscal a cargo de Garc铆a Dimas, donde tramit贸 en un principio la causa antes de pasar al fuero federal. 鈥淒espu茅s de eso es que me llamaron de Fiscal铆a y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo ten铆a, con la libreta, la foto y toda la historia, 鈥榰sted con esto salv贸 a toda la polic铆a de Villarino鈥. 鈥楲o 煤nico que hubiera faltado鈥, me dijo, 鈥榚ra la patente del veh铆culo que ser铆a la frutilla del postre, pero con esto ya est谩鈥欌, escribi贸.

Como ocurri贸 en peritajes a tel茅fonos anteriores, hubo mucho material que no pudo recuperarse porque hab铆a sido eliminado por los polic铆as, las aplicaciones desinstaladas o, incluso, dadas de baja las l铆neas telef贸nicas. Todav铆a restan los peritajes sobre los 煤ltimos tel茅fonos secuestrados en el allanamiento a la casa de Flores y Sosa.

鈥淎 pesar de los intentos por entorpecer la investigaci贸n, que las querellas venimos denunciando desde hace tiempo, tanto en la actuaci贸n del fiscal Ulpiano Mart铆nez y la Jueza Marr贸n, a煤n se sigue produciendo pruebas valiosas y que no hacen m谩s que ratificar la hiper intervenci贸n policial en torno a los hechos de esta causa, en la desaparici贸n el 30 de abril y en las circunstancias en que se encontr贸 el cuerpo de Facundo鈥, se帽alaron desde la CPM.

En se sentido, la C谩mara de Casaci贸n debe a煤n resolver el pedido de recusaci贸n de la fiscal Marr贸n realizado por los representantes del Ministerio P煤blico Fiscal.

Fuente: https://www.andaragencia.org/causa-facundo-astudillo-castro-nuevas-medidas-de-prueba-contradicen-la-hipotesis-del-accidente/