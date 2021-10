–

El fiscal general ante la C谩mara de Casaci贸n Federal, Javier De Luca, acompa帽贸 el pedido de los fiscales para que se anule un informe elaborado por el ex director del IADO (Instituto Argentino de Oceonograf铆a), que fue incorporada de manera irregular a la causa por la jueza Mar铆a Gabriela Marr贸n. De Luca sostuvo que la jueza se extralimit贸 en sus funciones, que la medida de prueba no tiene validez porque las partes no tuvieron la posibilidad de intervenir para garantizar el principio de contradicci贸n de la prueba. Adem谩s, critic贸 el informe por aventurar una hip贸tesis, excedi茅ndose en la competencia de su experticia y sin rigor cient铆fico. Semanas atr谩s, el fiscal tambi茅n hab铆a solicitado el apartamiento de la jueza Marr贸n. Ahora, la Casaci贸n debe resolver los dos recursos.

La historia sobre esta medida comienza en octubre de 2020, cuando los fiscales Heim y Azzolin pidieron un informe de mareas y registros sobre el estuario de Bah铆a Blanca. El instituto respondi贸 con dos informes: uno de ellos, sobre el pedido solicitado, no contaba con la firma de los profesionales intervinientes y estaba incompleto.

Peor a煤n, se agreg贸 otro informe firmado por el entonces Director del IADO, Eduardo Alberto G贸mez, en donde se realiza un an谩lisis sobre el modo en que Facundo podr铆a haber muerto de manera accidental en el estuario y que habr铆a sido elaborado a partir de tareas de campo no encomendadas.

El informe fue rechazado por el Ministerio P煤blico Fiscal porque no hab铆a sido encomendado y porque estaba realizado por profesionales que no portan la experticia para un estudio de caracter铆sticas criminal铆sticas. Sin embargo, en febrero de este a帽o, la jueza federal de Bah铆a Blanca Mar铆a Gabriela Marr贸n lo incorpor贸 de manera unilateral al expediente judicial. Decisi贸n que luego fue avalada por la C谩mara Federal de Apelaciones.

Los fiscales Andr茅s Heim y Horacio Azzolin y la fiscala Iara Silvestre presentaron un recurso de queja ante la C谩mara Federal de Casaci贸n para que se revea la decisi贸n y se declare la invalidez de la prueba.

鈥淣o s贸lo es interesante el hecho de que hayan pasado 5 meses entre un informe y el pedido de informaci贸n complementaria, sino que tambi茅n se haya elegido solicitar una hip贸tesis del caso a un cuerpo de investigadores cient铆ficos cuyas ramas de estudio guardan relaci贸n con las ciencias dedicadas a fen贸menos naturales, cuando ser铆a m谩s propio de la ciencia criminal铆stica [鈥 Pero incluso superando esa l贸gica, y adentr谩ndonos en el verdadero problema, debemos decir que se ponen en jaque principios y garant铆as constitucionales que protegen el debido proceso legal para justificar su inclusi贸n, argumentando una supuesta complementariedad o medida de mejor proveer de una pericia que s铆 le es propia a la magistrada, por ser irreproducible鈥, se hab铆a quejado tambi茅n la CPM, querellante institucional en la causa, en la presentaci贸n para adherir al recurso de queja presentado por el MPF.

En las 煤ltimas horas, retomando argumentos de la fiscales y querella, el fiscal de la Casaci贸n Javier De Luca acompa帽贸 con su dictamen el pedido para declarar la nulidad del informe.

鈥淟a jueza dispuso unilateralmente la profundizaci贸n de una medida de prueba irregularmente ingresada al proceso, dirigida a dar sustento su propia teor铆a del caso, mediante la exclusi贸n de la fiscal铆a de su proceso de formaci贸n. Si no se garantiza la defensa en juicio en la formaci贸n de la prueba, el resultado debe ser excluido del proceso鈥, resume De Luca.

El dictamen de la Fiscal铆a de Casaci贸n se funda en tres argumentos: la extralimitaci贸n en sus funciones por parte de la jueza Marr贸n, la invalidez de la prueba por no permitir la intervenci贸n de las partes en su producci贸n y, por 煤ltimo, la falta de valor pericial del informe.

Sobre el primero de los puntos, De Luca asegura que la jueza se arrog贸 facultades que corresponden al Ministerio P煤blico Fiscal, que es el 贸rgano de instrucci贸n en esta causa. 鈥淓l juez mantiene potestades sobre ciertos actos porque se consideran propios e intransferibles [鈥 Pero el resto de la actividad probatoria est谩 subordinada al criterio del ocasional instructor鈥, mencion贸 el fiscal, con cita en jurisprudencia nacional e internacional.

Al momento de avalar lo actuado por Marr贸n, la C谩mara de Apelaciones sostuvo que, como directora del proceso y en ejercicio de facultades que le son propias, hab铆a dispuesto profundizar las medidas probatorias con relaci贸n al estuario y la r铆a de Bah铆a Blanca

En ese sentido, De Luca tambi茅n critic贸 la decisi贸n de la C谩mara de Apelaciones de Bah铆a Blanca que, al avalar lo actuado por Marr贸n, 鈥渁dmiti贸 una direcci贸n bic茅fala de la instrucci贸n鈥. Esto 鈥渢iene como consecuencia que el juez pueda delegar la direcci贸n de la investigaci贸n y, al mismo tiempo, ordenar la libre realizaci贸n de pruebas cuando no est茅 de acuerdo con la fiscal铆a鈥.

Por otro lado, el dictamen se帽ala que, aun cuando se reconozca la facultad de Marr贸n para incorporar el informe, el mismo no cumple con el est谩ndar jur铆dico sobre producci贸n de pruebas, puesto que ni el Ministerio P煤blico Fiscal ni la querella familiar ni la CPM, querellante institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, pudieron intervenir en su producci贸n. 鈥淟a validez de una prueba est谩 constitucionalmente supeditada a la observancia del debido proceso y, dentro de 茅l, al respeto al principio de contradicci贸n de la prueba鈥, explic贸 De Luca.

Y detall贸: 鈥淓n lo que aqu铆 interesa, debemos remarcar que para garantizar el contradictorio, no basta con la posibilidad de que las partes puedan discurrir sobre la prueba producida, sino que es preciso habilitar su intervenci贸n en la decisi贸n de qu茅 prueba y de qu茅 modo habr谩 de producirse para acceder al conocimiento que no se posee o, en este caso, en qu茅 consistir谩 el examen pericial, a qui茅n se consultar谩, sobre qu茅 puntos, en qu茅 t茅rminos, por qu茅 medios, con qu茅 motivo, etc.鈥.

Y por 煤ltimo, en l铆nea con las cr铆ticas hechas por fiscales y querellas de la causa, el fiscal de la Casaci贸n tambi茅n critico la idoneidad del informe, del que dijo 鈥渃arece de rigor cient铆fico鈥 y 鈥渘o puede calificarse como examen pericial鈥.

Para De Luca, el informe ex Director del IADO, Eduardo Alberto G贸mez, 鈥渁ventur贸 una hip贸tesis sobre el posible recorrido de Facundo Astudillo y la forma en que podr铆a haber muerto accidentalmente, algo que excede completamente la competencia de un experto en alg煤n tema puntual, que no es la jueza de la causa ni las partes, y sin que ello le haya sido requerido. V茅ase que, para desplegar una conjetura semejante, cualquier persona habr铆a debido, por lo menos, contrastar esos datos con el resto de la prueba colectada en el expediente鈥.

Tres semanas atr谩s el fiscal de la Casaci贸n tambi茅n hab铆a acompa帽ado con su dictamen el pedido realizado por fiscal铆a y querellas para que la jueza Marr贸n sea apartada de la causa por peligro de parcialidad. En ese momento, De Luca ya hab铆a sido cr铆tico del accionar de la jueza en cuanto a la incorporaci贸n de este informe del IADO. Ahora, la Casaci贸n debe resolver los dos recursos de queja.

Fuente: https://www.andaragencia.org/causa-facundo-castro-el-fiscal-de-casacion-pidio-que-se-anule-una-pericia-incorporada-de-manera-irregular-por-la-jueza-marron/