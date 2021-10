–

De parte de ANRed October 19, 2021 59 puntos de vista

Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, joven desaparecido y aparecido muerto en medio de una represi贸n en territorio mapuche en 2017 lanz贸 una convocatoria para presentar una nota este jueves 21 en los Tribunales de Talcahuano, con el objetivo de que la Corte designe un nuevo juez que realice una investigaci贸n sin descartar la figura de desaparici贸n forzada en la causa de Santiago. Una salida colectiva a 4 a帽os de impunidad del crimen de Estado. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

芦Si la Justicia no funciona, tenemos que construir una forma de reclamar colectivamente al Poder Judicial para que seamos escuchados禄 expresa Sergio Maldonado desde sus cuentas en redes sociales para solicitar el acompa帽amiento de la comunidad el jueves 21 a las 11hs a los Tribunales de Talcahuano. El pedido es concreto: presentarse con una nota por duplicado con el siguiente texto:

芦Solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n que resuelva la petici贸n formulada por la familia Maldonado en la Causa N掳 8232/2017/12/1/1. Caratulada: 芦Maldonado, Santiago Andr茅s por art铆culo 142 ter del CP s/Desaparici贸n Forzada禄

En el comunicado donde solicita solidaridad, Sergio repone los motivos: 芦Creemos indispensable la asignaci贸n de un nuevo juez que lleve adelante una nueva investigaci贸n luego de que el Juez Gustavo Lleral se haya expresado p煤blicamente diciendo que 茅l no es un juez imparcial en esta causa. No debemos dejar que la desaparici贸n por 78 d铆as y la muerte de Santiago Maldonado queden impunes禄.

Anticipando el aniversario del 17 de octubre, d铆a en que se encontr贸 el cuerpo sin vida de su hermano, Sergio interpel贸 p煤blicamente a Mart铆n Soria, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Naci贸n Argentina, Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de La Naci贸n, y An铆bal Fern谩ndez, Ministro de Seguridad de la Naci贸n. D铆as despu茅s, desde sus cuentas personales, cada funcionario dedic贸 tweets al aniversario del d铆a de la madre y de la lealtad peronista, no as铆 un gesto pol铆tico de respaldo para con la investigaci贸n del crimen de Santiago Maldonado.

S铆ntesis de la actuaci贸n del juez Gustavo Lleral en la causa Maldonado*

Santiago Maldonado desapareci贸 el 1 de agosto de 2017, tras la violenta represi贸n de Gendarmer铆a y polic铆a de la provincia de Chubut en la Lof en resistencia Cushamen, Chubut. Como Sergio remarca, estuvo desaparecido 78 d铆as hasta que su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de Octubre de ese a帽o en el R铆o Chubut, 400 metros r铆o arriba de donde fue visto por 煤ltima vez y en un lugar que ya hab铆a sido rastrillado varias veces.

Este rastrillaje lo orden贸 el juez Lleral a pedido del Prefecto Ruata, que en su declaraci贸n realizada en el Juzgado manifest贸, en t茅rminos generales, que si bien los rastrillajes anteriores fueron realizados con buenas condiciones de visibilidad, ser铆a conveniente efectuar al menos un rastrillaje m谩s, ello debido a las caracter铆sticas que presenta el curso de agua. All铆 estuvieron presentes Sergio Maldonado, Andrea Antico y la abogada Ver贸nica Heredia. Luego del hallazgo, la familia solicita al juez Lleral volver al lugar donde se encontr贸 el cuerpo de Santiago a verificar las condiciones del lugar pero se los deneg贸. A partir de all铆, la familia Maldonado aguarda el resultado de la pericia con angustia, extra帽eza y la sospecha de que el cuerpo haya sido plantado. Lo han reconocido por los tatuajes y debieron soportar que los medios de comunicaci贸n difundan fotograf铆as del cuerpo de Santiago en la morgue filtradas por Werther Augusto Aguiar, m茅dico de la polic铆a federal argentina. En ese punto, hace once semanas que Santiago hab铆a sido desaparecido y en ese per铆odo han visto c贸mo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldaba a la Gendarmer铆a, y la referente del ese entonces bloque Cambiemos Lilita Carri贸 afirmaba que el muchacho pod铆a encontrarse vivo y escondido en Chile.

El 21 de octubre el juez Gustavo Lleral informar铆a que el cuerpo de Santiago no presenta lesiones, y el 24 de noviembre dio a conocer que la autopsia determin贸 que el joven artesano muri贸 por ahogamiento coadyuvado por hipotermia pero nunca defini贸 el tiempo que Santiago permaneci贸 muerto bajo el agua. Aquel informe, que todos los peritos de las partes firmaron, estim贸 que el cuerpo estuvo en el r铆o Chubut 53, 60 o 73 d铆as, y que no hab铆a rastros de que hubiera sido movido del lugar donde apareci贸. No se pudo determinar ni cu谩ndo, ni d贸nde, ni c贸mo muri贸 Santiago Maldonado. 芦Esto no quita que el responsable es Gendarmer铆a, por lo cual nosotros seguimos investigando para que se sepa la verdad y tener justicia禄, declar贸 Sergio Maldonado. El 9 de noviembre la familia de Santiago le hab铆a solicitado al juez incorporar un grupo de expertos independientes a la investigaci贸n del caso, pero el pedido es denegado. A todo esto, los medios de comunicaci贸n burgueses y un equipo de trolls reanudan la campa帽a de difamaci贸n que hab铆an comenzado cuando Santiago permanec铆a desaparecido.

En diciembre de 2017 el juez Lleral notifica electr贸nicamente a la familia a las 23:11 hs que al d铆a siguiente a las 9 hs declarar铆a Lucas Pilquiman en el juzgado de Paz de El Epuyen, aproximadamente a 100 km del juzgado de Esquel. La familia pidi贸 la nulidad pero fue denegada por Lleral. Durante la declaraci贸n no pudieron estar presentes ni la querella ni abogados, ni familiares, por lo que solicit贸 una nueva declaraci贸n que tampoco se realiz贸.

El 5 de mayo de 2018 el juez federal de Rawson Gustavo Lleral rechaz贸 el cambio de car谩tula de desaparici贸n forzada de Santiago Maldonado, pedida por el ministerio de Seguridad, a trav茅s de su representante legal, Fernando Soto. De esta manera, por segunda vez, tras una negativa similar ante Ministerio P煤blico Fiscal en relaci贸n al cambio de car谩tula, el magistrado manifiesta su postura de mantener esa hip贸tesis investigativa.

En julio de 2018, el criminalista Enrique Prueger analiz贸 las conclusiones de la pericia al cuerpo de Santiago y trabaj贸 sobre el cauce del r铆o Chubut. En un informe concluy贸 que el cuerpo no estuvo 78 d铆as sumergido en ese lugar, y que, por lo tanto, fue plantado por alguien desde unas horas a unos diez d铆as antes de su aparici贸n, el 17 de octubre de 2017. En relaci贸n a las pericias, Prueger sostiene que los peritos ignoraron el punto 10 del informe donde la bi贸loga Leticia Povilauskas detalla el tiempo que pudo perdurar el polen hallado en la ropa de Santiago, el cual no pudo superar los 20 o 30 d铆as.

El 29 de noviembre de 2018, como precisa la familia, alrededor de las 9.10 hs, el juez Lleral a cargo de los expedientes de habeas corpus y desaparici贸n forzada de Santiago, se comunic贸 telef贸nicamente con Estela, madre de Santiago para comunicarle que cerraba la causa. 芦Todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa鈥, 鈥減or eso debo hacer esto鈥, 鈥渘o sabe todo lo que mi equipo y yo trabajamos鈥, 鈥渓os hechos no configuran delito鈥; 鈥渆spero que ahora haga el duelo tranquila鈥 fueron algunas de las frases que dijo. A las 9:27 hs, el juez Lleral se comunic贸 telef贸nicamente con Sergio y tambi茅n le inform贸 que ya hab铆a cerrado la causa. 芦La resoluci贸n anticipada por infobae y Clar铆n en el d铆a de ayer, solo demuestra que estamos ante un crimen de Estado, ante una desaparici贸n forzada seguida de muerte, donde cada una de las personas del Estado que intervinieron desde el 1 de agosto de 2017 hasta el d铆a de la fecha en las causas 8232/2017 y 8233/2017, son responsables禄 expresaban desde la familia.

El 27 de enero de 2019, la familia Maldonado se presenta en la C谩mara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para apelar el Fallo del Cierre de la Causa. 芦En nuestra presentaci贸n, se trataron los siguientes puntos: 1) El video del rastrillaje del 5 de agosto de 2017, muestra la poca altura del agua por lo cual los buzos van al ras del piso. Entendemos que las dos razones por las que el 5 de agosto no se encontr贸 el cuerpo de Santiago son: a) por que no estaba ah铆 o b) porque deliberadamente no quisieron encontrarlo 2) El mapa muestra la ubicaci贸n de la tranquera, el poste, la casilla de los mapuches y el lugar donde apareci贸 el cuerpo, a casi 130 metros del lugar que habitaban todo el tiempo los miembros de la comunidad Mapuche y que no es el recorrido que realiz贸 Santiago. 3) Los videos de c贸mo van llegando al lugar los gendarmes, dan cuenta que ten铆an la previa instrucci贸n de ingresar y quemarles todo, y es mentira que debieron ingresar frente a las lesiones a los gendarmes en uno dicen: 芦Ac谩 hay que entrar y quemarle toda la casa禄 / 芦Hay que patearles todo禄 / 芦Es que la instrucci贸n es esa禄 / El segundo muestran c贸mo los gendarmes agarran piedras y en el minuto 2:56 comienzan a disparar, 3:40 est谩n al lado de la tranquera, 5:03 apuntan hacia adentro, 8:04 se ve la piedra que tiran los gendarmes.

A la luz de una justicia que no funciona como tal, el aniversario del 17 de octubre resignifica sentidos, agita contradicciones entre festejos y duelos. Porque es al mismo tiempo el d铆a de la madre, el d铆a de la 芦lealtad peronista禄, y de d铆as claves para causas que investigan dos cr铆menes de Estado: la 芦aparici贸n禄 del cuerpo de Santiago Maldonado en el R铆o Chubut en 2017, y en 2014 el hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga como nn en un cementerio de Chacarita, luego de ser desaparecido por la polic铆a el 31 de enero de 2009 en la provincia de Buenos Aires. Solo gracias a las largas y duras luchas de familiares y amistades de las v铆ctimas de desaparici贸n forzada los cuerpos de las v铆ctimas son encontradas.

Por eso, frente al contexto de impunidad garantizada desde el sistema judicial y pol铆tico, el pedido de Sergio Maldonado convocando a la comunidad a actuar para lograr la designaci贸n de un juez que investigue como desaparici贸n forzada la causa de su hermano Santiago, requiere una gran respuesta por parte de la sociedad que exige Nunca M谩s.

*Informaci贸n recabada de https://www.santiagomaldonado.com/linea-de-tiempo/