El 28 de marzo de 2017, fuertes lluvias inundaron zonas del departamento de Santa Mar铆a, al sur del C贸rdoba, entre ellos el predio de la planta de tratamientos de residuos peligrosos Taym S.A del Grupo Roggio. El desborde de estas aguas con desechos t贸xicos, alcanz贸 al canal Los Molinos contaminando el agua que abastece a una tercera parte de los habitantes de la capital cordobesa. Al ocurrir el hecho el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello dividi贸 la causa en dos. Una que investigara a los responsables de la empresa, que deb铆a resolver el Juez de Control, Claudio Lasso, y otra a cargo de la Oficina de Anticorrupci贸n de C贸rdoba que se ocupara del actuar de los funcionarios p煤blicos. En el d铆a Mundial del Ambiente, la C谩mara de Acusaci贸n sentenci贸 el sobreseimiento de los acusados civiles a pedido de Lasso, argumentado prescripci贸n de la causa por plazos y hace d铆as se conoci贸 que Franco Mondino de la Oficina de Anticorrupci贸n hab铆a archivado la causa en junio de 2021, quedando los responsables pol铆ticos, tambi茅n impunes. 鈥淣o fue la lluvia, no fue un desastre ecol贸gico, fue una cadena de corrupci贸n pol铆tica鈥 afirma Eliana Lacombe de la Asamblea Santa Mar铆a sin Basura, a quien entrevistamos en el Enredando Las Ma帽anas. La contaminaci贸n no ces贸, el derecho al ambiente sano y su protecci贸n, no prescribe. La Asamblea apelar谩 al Tribunal Superior de Justicia. Por RNMA.

Eliana Lacombe forma parte de la Asamblea Santa Mar铆a sin Basura. La localidad se encuentra a pocos kil贸metros del sur de la capital cordobesa y en 2017 tuvieron que soportan la contaminaci贸n del suelo, agua y aire cuando fuertes lluvias inundaron la zona, entre ellas, la planta de residuos t贸xicos de la empresa Taym. Sin embargo, Eliana destaca que no fue la lluvia, ni un desastre ecol贸gico, como afirm贸 en su momento el gobernador Juan Schiaretti, sino fue todo un camino de corrupci贸n estatal para beneficiar negocios privados: 鈥渇ue un desastre pol铆tico鈥, afirm贸.

Al comenzar la entrevista para el Enredando las Ma帽anas, record贸 lo ocurrido el 28 de marzo de 2017: 鈥渁 ra铆z de una lluvia en la zona de Santa Mar铆a, se inund贸 completamente una planta de tratamiento de residuos peligrosos que almacena t贸xicos da帽inos para toda la salud, provenientes de todo el pa铆s. Al inundarse se desmoronaron los diques de contenci贸n y desbord贸 por la pendiente natural arrasando los l铆quidos lixiviados. Los residuos peligrosos ingresaron al canal abierto que lleva el agua del Dique Los Molinos hacia la planta potabilizadora que abastece a medio mill贸n de personas de la ciudad de C贸rdoba. Esto fue probado por una pericia oficial interdisciplinaria.鈥

Dos caminos a un mismo destino: la impunidad empresarial y pol铆tica

Eliana explic贸 que judicialmente, el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, dividi贸 la causa en dos. Una qued贸 a cargo de 茅l mismo, quien deb铆a investigar a Mar铆a de los Milagros Ar谩oz, jefa t茅cnica de Taym y a C茅sar Ripsky, gerente de la planta y otra que deb铆a ocuparse de las responsabilidades pol铆ticas, quedando a cargo de Franco Mondino de la Oficina de Anticorrupci贸n de C贸rdoba. En la primera causa los acusados fueron sobrese铆dos argumentando la prescripci贸n por plazos y la segunda fue archivada el 30 de junio de 2021.

Los responsables civiles, sobrese铆dos

En el D铆a Mundial del Ambiente, el pasado 5 de junio, la C谩mara de Acusaci贸n confirm贸 el sobreseimiento de los imputados civiles, pertenecientes a Taym, dictado por el Juez de Control, Claudio Lasso, que argumentaba la prescripci贸n de la causa. Eliana explic贸: 鈥淓n mayo del a帽o pasado el Fiscal Peralta Otonello elev贸 la causa a juicio. Y despu茅s de esa elevaci贸n, la defensa de los acusados solicit贸 la prescripci贸n a la cual hizo lugar el Juez de Control, Claudio Laso. Nosotros apelamos, el fiscal tambi茅n lo hizo y a pesar de eso, las c谩maras de nivel superior, les dieron toda la impunidad a los responsables, se帽alando la prescripci贸n de la causa.鈥

Consultada sobre los argumentos que utiliz贸 el Juez de Control y la C谩mara, para argumentar la prescripci贸n de la causa, Eliana ampli贸: 鈥渁firma que ha pasado demasiado tiempo sin resoluci贸n, sin elevaci贸n a juicio. Debemos se帽alar que ese tiempo de demora lo gener贸 la propia C谩mara de Acusaci贸n, el abogado de la defensa y la justicia al darle lugar a todas sus dilaciones. No es que los declara inocentes. Dice que la t茅cnica y el gerente, son culpables, pero que la causa prescribi贸, por tanto los exonera. Han pasado m谩s de dos a帽os dicen ellos, desde que lo citaron a declarar. Pero ellos se negaron a declarar y pasaron aproximadamente dos a帽os m谩s hasta que se presentaron. La C谩mara de Acusaci贸n y el Juez de Control, consideraron que al haber pasado ese tiempo, sin tener en cuenta todas las dilaciones generadas por el propio abogado, por la C谩mara que no respondi贸 una resoluci贸n, por la pandemia, en la cual no estuvieron actuando, sin considerar ninguna de estas cuestiones, la causa ha vencido.鈥

Las responsabilidades pol铆ticas, archivadas

La Asamblea Santa Mar铆a sin Basura, tom贸 conocimiento hace unos d铆as, que adem谩s la causa que investigaba a las responsabilidades de los funcionarios p煤blicos fue archivada por Franco Mondino de la Fiscal铆a Anticorrupci贸n, el 30 de junio del a帽o pasado. 鈥淓ste mismo ha seguido otra estrategia de impunidad que es declarar a los funcionarios, inocentes. Porque si bien no actuaron como deb铆an, lo hicieron con dolo. Interpreta que no hay mala intenci贸n. Es terrible, adem谩s no investiga toda la cadena de responsabilidades.鈥, expres贸 Eliana.

鈥淓n el momento de los hechos, Juan Schiaretti , se帽alo que est谩bamos ante un desastre ambiental y que deb铆a caer todo el peso de la ley sobre los responsables y sin embargo hoy tenemos, por una lado una causa prescripta y por otro, una causa archivada que nos enteramos ahora pero que se archiv贸 el 30 de junio del a帽o pasado.鈥, agreg贸.

鈥淣o fue por la lluvia, no fue un desastre ambiental, fue un desastre pol铆tico鈥

As铆 afirm贸 Eliana, porque coment贸 todas las pericias, advertencias, ilegalidades e irregularidades que llevaron al desborde de los t贸xicos, algo que seg煤n ella iba a ocurrir a煤n con una lluvia m谩s peque帽a.

Enumer贸 que en las causas constan todas las irregularidades: 鈥渢odas las pericias realmente indican la aberraci贸n que fue dejar instalar ese tipo de planta en un lugar inundable y todas las negligencias de la empresa en su funcionamiento. Hab铆a informes t茅cnicos pr贸ximos a la inundaci贸n que daban cuenta de que la empresa trataba residuos para los cuales no estaba autorizada, en lugares donde no deb铆a, y que las lagunas del lixiviado estaban colmatadas. Hab铆an construido nuevas fosas y luego edificios por el cual hab铆an destruido parte de la berma perimetral que era una parte de la contenci贸n del agua. Estamos hablando de un hecho que si bien tuvo que ver con una inundaci贸n extraordinaria, permiti贸 ver la enorme irregularidad e ilegalidad en que la planta estaba funcionando con la vista gorda, por supuesto, de los funcionarios p煤blicos.鈥

Agreg贸 m谩s: 鈥淟a planta estaba funcionando con el tratamiento de estos residuos peligrosos que no ten铆an estudios de impacto ambiental. Cuando ocurri贸 la inundaci贸n esos residuos que terminan contaminando el ambiente estaban mal ubicados.鈥

Le preguntamos sobre qu茅 determinaron las pericias realizadas y relat贸: 鈥淓n primer lugar, los peritos coincidieron que jam谩s debi贸 haber sido autorizada para instalarse en ese lugar. Porque est谩 en medio de un paleocauce, esto es un cauce seco, de un r铆o prehist贸rico, que hace que cuando llueva en la cuenca el agua naturalmente desag眉e por ah铆. Ese r铆o ten铆a tres veces el caudal de Rio Tercero. Y esto ya hab铆a sido advertido, porque la planta en su etapa inicial, s铆 hizo una especie de estudio de impacto ambiental, donde una ge贸loga llam贸 la atenci贸n sobre todo esto. Les dice que por medio del terreno pasa un paleocauce, que los suelos son paleacibles. Dice que no es el lugar adecuado para instalar la planta, por lo cual desde Ambiente se le pide un certificado de no inundabilidad.鈥

S贸lo una carta y una cadena de corrupciones

Eliana continu贸 relatando las responsabilidades pol铆ticas para que Taym funcionara. Explic贸 entonces que la empresa deb铆a conseguir el certificado de no inundabilidad: 鈥渁l principio no lo consigue, se queja y finalmente es Fabi谩n L贸pez, por entonces presidente de la Direcci贸n Provincial de Agua y Saneamiento ( DIPAS) , y hasta hace poco Ministro de Ambiente, Agua y Servicios P煤blicos de C贸rdoba, quien les hace una carta a la empresa, diciendo que 茅l no puede brindar ese certificado pero que puede hacer un informe t茅cnico. En ese informe que es absolutamente contradictorio cita parte de lo que hab铆a planteado la ge贸loga pero tambi茅n termina diciendo que cree que no habr铆a problemas y por tanto le otorga una especie de comod铆n. Algo que no es un certificado de inundabilidad, pero al tener sellos oficiales lo hacen funcionar como tal.鈥

Destac贸 adem谩s: 鈥淟o que llama la atenci贸n es que despu茅s que Javier L贸pez les otorga esta nota, que no podemos clasificarla, no es certificado, tampoco informe t茅cnico sino una declaraci贸n de confianza, al d铆a siguiente la Agencia cordobesa de Ambiente, da la aprobaci贸n para que se instale la planta. Es decir fue toda una maniobra, que nadie reparo en los hechos.鈥

Y agreg贸: 鈥淓ntonces desde el d铆a uno estamos viendo el funcionamiento corrupto del Estado otorg谩ndole el permiso a esta planta a sabiendas que era inundable. Luego vienen las ampliaciones que no tienen estudio de impacto ambiental. Pues cuando se hacen las mismas, deben volver a hacer los informes y eso no lo hacen y esto lo dejan certificado las Auditor铆as de Polic铆a Ambiental. A pesar de ello, no clausuran la planta. Sigue funcionando. En estas Auditor铆as se advierten que vienen los d铆as de lluvias. Y las piletas que estaban llenas de residuos t贸xicos, ejemplo pilas, bater铆as, estaban llenas y colmatadas de estos l铆quidos. M铆nima ca铆da de agua iban a rebalsar. Entonces, realmente los responsables de la planta podr铆an prefigurarse que ante una lluvia menor igual hubiese sido un desastre. Al colmatar las piletas, estos l铆quidos t贸xicos pasan al suelo y filtran hacia las napas sin ning煤n tipo de barrera de protecci贸n. Es una cadena de hechos que llevaron a que esto no sea un desastre natural sino un desastre pol铆ticamente generado.鈥

El derecho al ambiente sano no prescribe

La asamble铆sta coment贸 que son querellantes en la causa que que atiende el fiscal Otonello pero no en la que est谩 a cargo de Franco Mondino, en la cual no los admitieron. Eliana anunci贸 que van a apelar la resoluci贸n de la C谩mara de Acusaciones al Tribunal Superior de Justicia. 鈥淎rgumentamos que no ha prescripto, no est谩 vencida y que la gravedad de los hechos reclama un esclarecimiento, castigo y sobre todo una remediaci贸n del lugar, cosa que nunca se ha hecho. Es grav铆simo y sobre esto se tiene que abrir una amplia discusi贸n ciudadana. Pasa esto cuando las empresas hacen sus negocios a costa del ambiente y la salud de todos, ocurre una cosa semejante a 茅sta. Nadie es responsable, nadie va preso pero tampoco se generan pol铆ticas de resguardo ambiental. Pensemos que lo que dice la pericia es que parte de los residuos peligrosos que salieron de ah铆 de la planta son metales pesados que nunca se degradan . Es decir que Taym, sigue contaminando porque siguen esos metales en el agua, en la tierra que se cultiva. Adem谩s los desechos que estaban en la planta y contin煤an ah铆, siguen en un lugar inundable. Entonces tenemos que comprender que el problema no ha cesado, no empez贸 ni termin贸 ese 28 de marzo, sino que es actual, vigente y muy peligroso.鈥, expres贸.

Al cierre de esta entrevista, Eliana reflexion贸: 鈥淒ebemos tener memoria y estar acompa帽ados. Hay muchos m谩s afectados. Nosotros representamos a la Asamblea Santa Mar铆a sin Basura pero hay m谩s de 500 mil personas en C贸rdoba que recibieron agua contaminada. Por eso memoria y condena social a estas pr谩cticas corruptas, porque sin justicia no hay futuro posible. Estamos hablando del ambiente, de la sostenibilidad de la vida, de todos los seres de la vida.鈥

