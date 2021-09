CAUTIVOS EN LA ARENA

RTVE2

https://www.rtve.es/television/20120323/cautivos-arena/509666.shtml

Una de las emociones m谩s intensas que he vivido en mis treinta a帽os como reportero fue encontrar las tumbas de cuatro republicanos espa帽oles enterrados en la infinidad del desierto del Sahara. 驴Fue encontrar una aguja en un pajar?

A la vista del resultado, no, porque los datos documentales que hab铆a obtenido para localizar las sepulturas, antes de iniciar el viaje, eran 鈥 o segu铆an siendo- exactos.

Pero eso, de antemano y habiendo pasado casi 70 a帽os desde que acontecieron los hechos que dan pie a este relato, no pod铆a saberse con seguridad absoluta, con lo cual el viaje al Sahara se presentaba como una vertiginosa operaci贸n de buscar -ni tan siquiera encontrar- una aguja en un pajar.

Pero antes de iniciar la narraci贸n de la b煤squeda creo interesante contar algunos de los hechos que me llevaron al Sahara en b煤squeda de vestigios de republicanos espa帽oles.

Eran barcos patera, en los que “si sacabas un pie del suelo ya no pod铆as volverlo a meter“, como recordaba Ignacio L贸pez Maroto , uno de los que tuvieron la suerte de poder embarcar.

Alicante era el 煤ltimo puerto de la esperanza y, en menos de 48 horas, lleg贸 all铆 una multitud desesperada. No hab铆a barcos para todo el mundo y el ej茅rcito vencedor segu铆a estrechando el cerco . Salieron algunos barcos hacia Or谩n, en Argelia, la orilla segura m谩s pr贸xima.

Tras la capitulaci贸n de Madrid (marzo de 1939), el ej茅rcito republicano abandon贸 todos sus frentes y decenas de miles de personas que tem铆an las represalias franquistas no tuvieron otro remedio que intentar abandonar el territorio espa帽ol ech谩ndose al mar porque las fronteras con Francia y Portugal ya estaban cerradas.

El 煤nico dato que ten铆amos sobre la existencia de las sepulturas se encuentra en las memorias de un exrepresaliado en el campo de castigo de Hadjerat M’Guil, Jos茅 Mu帽oz Congost , que apunt贸 en 1943 las se帽as para la localizaci贸n de las tumbas con el fin que no se perdiera la memoria de las mismas.

Albaricoques en el desierto

As铆 que una ma帽ana de primavera el productor 脕ngel Villoria, el c谩mara Ram贸n Pazos, el realizador Miguel Mellado, el t茅cnico de sonido Christian Mar铆n y quien escribe nos lanzamos a buscar las sepulturas en el desierto.

Cuando llev谩bamos 750 km de viaje llegamos a Hadjerat M’Guil y la carretera segu铆a avanzando hacia el Sur. Congost hablaba de dos kil贸metros y a la derecha. All铆 aparec铆a una pista de tierra.

鈥淓l crep煤sculo se ce帽铆a entre las dunas, la luz pintaba los contornos de color de albaricoque y yo me llev茅 a la boca una de las frutas reci茅n cosechadas. No recuerdo haber comido en mi vida un albaricoque m谩s sabroso鈥

Parec铆a que lleg谩bamos a un oasis. La pista terminaba en una alquer铆a donde dos j贸venes estaban recogiendo albaricoques. Preguntamos por lo que busc谩bamos.

Respondieron que en lo alto de la colina pr贸xima hab铆a unas tumbas de jud铆os. Les pedimos que nos acompa帽aran en el coche.

Llegamos hasta dos peque帽os panteones que no eran de jud铆os sino de militares coloniales franceses. Todos est谩bamos muy ansiosos. Ram贸n comenz贸 a sacar planos y me pidi贸 que me avanzara para reconocer el terreno.

Solo di dos pasos y en la cara posterior de los panteones apareci贸 un cuadril谩tero, del tama帽o de una habitaci贸n doble convencional, cerrado por un murete de piedras en el que a煤n destacaban los t煤mulos de las tumbas excavados en la arena del desierto. Hab铆amos encontrado la aguja en el pajar.

Quisimos agradecer el favor que nos hicieron los agricultores comprando 鈥 y pagando Villoria al precio que la ocasi贸n merec铆a- una ingente cantidad de los albaricoques que hab铆an cosechado aquella misma tarde.

El crep煤sculo se ce帽铆a entre las dunas, la luz pintaba los contornos de color de albaricoque y yo me llev茅 a la boca una de las frutas reci茅n cosechadas. No recuerdo haber comido en mi vida un albaricoque m谩s sabroso.