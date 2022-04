–

Comunicado acción zac

Hace unos días pusimos fuera de servicio 12 máquinas de construcción de la futura ZAC des Hauts Banquets (zona de desarrollo concertado), en la comuna de Cavaillon. Seamos claros: cada año, en Francia, se urbanizan artificialmente más de 60.000 hectáreas. El equivalente a un departamento cada 7 años. A este ritmo, en 100 años, la mitad del territorio habrá desaparecido bajo el hormigón y las zonas comerciales.

Faubourg Promotion, los promotores del proyecto, aseguran que saquear 46 hectáreas de tierra agrícola fértil equivale a construir un «ecosistema diseñado en torno a la biodiversidad». El tecno-parque que nos prometen está certificado como «Parque +, Parque Comprometido», «Eco Parc Vaucluse», participaría en el «crecimiento verde», sería «virtuoso», «responsable» e incluso «de energía positiva»… El capitalismo, en su mortificante locura, arrasa con el sentido mismo de las palabras. Las tierras de cultivo de los Hauts Banquets tienen capacidad para producir alimentos para más de 24.000 seres humanos, son también el hábitat de muchos seres vivos: lombrices de tierra, libélulas, topillos, ranas… Si no se hace nada, la obra dejará tras de sí flamantes espacios abiertos y un amargo sabor a polvo.

Es hora de destruir esta ecología cínica que baila sobre el cadáver moribundo de los vivos. No queremos más ZACs ni plataformas logísticas nuevas, ni mega-almacenes ni carreteras 2×2. En cuanto se construyen, estas infraestructuras ya son ruinas.

En Cavaillon, como en todas partes, cuando el recurso legal, las movilizaciones ciudadanas y las acciones de ocupación no consiguen parar las máquinas, ¡todavía no se ha perdido nada! El sabotaje es una respuesta proporcionada a la devastación, una respuesta que podría multiplicar por diez la fuerza de nuestras luchas. El sabotaje, en gestos a veces muy sencillos, hace estallar el marco de acción restringido en el que nos encierra el Estado para condenarnos a la impotencia. El sabotaje abre una brecha. Allí donde golpea, el curso de la devastación se interrumpe, al menos temporalmente. Allí donde las máquinas e infraestructuras capitalistas siembran la muerte, podemos dar una respuesta ofensiva. Pero el sabotaje por sí solo no resolverá nada. La brecha que abre debe ser ampliada, profundizada, mantenida en el tiempo, por todo tipo de movilizaciones. ¡En Cavaillon la suspensión de las obras puede abrir la posibilidad de un relanzamiento de la lucha para obtener la suspensión definitiva del proyecto!

Pedimos la paralización definitiva de las obras de la futura ZAC de los Hauts Banquets. Si las máquinas reanudaran sus obras mortales, ¡sabremos recordarles que no son bienvenidas en estas tierras!

Faubourg Promotion, encargado de la realización de la ZAC de Cavaillon, forma parte del grupo IDEC, aquí está su dirección si quieres visitarlos:

IDEC INVEST GROUP – 37 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 PARIS

