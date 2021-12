–

De parte de Amor Y Rabia December 2, 2021 56 puntos de vista



por Fernando del Pino Calvo-Sotelo

2 de diciembre de 2021

En la Europa Central de los siglos XV a XVII la histeria colectiva llev贸 a las masas a linchar y quemar vivas a decenas de miles de mujeres acusadas falsamente de causar malas cosechas y epidemias. Pues bien, en la histeria colectiva del s. XXI algunos quieren arrastrar a las masas a linchar a los no vacunados de covid bajo la misma acusaci贸n falsa de causar epidemias, una ciega persecuci贸n de una minor铆a inocente (azuzada por pol铆ticos sin escr煤pulos y periodistas ignorantes) que comienza a bordear el concepto de delito de odio, puesto que 鈥減煤blicamente fomenta, promueve o incita directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminaci贸n o violencia contra un grupo鈥. 驴Propondr谩n pronto que los no vacunados se cosan una estrella de David en la solapa antes de encerrarlos en guetos e internar a los m谩s recalcitrantes en campos de concentraci贸n?

Entre el escaso 9% de mayores de 12 que no se ha vacunado habr谩 quien por no pertenecer a la poblaci贸n de riesgo (ellos o sus hijos) piense que es m谩s arriesgado vacunarse que pasar el covid. Tambi茅n habr谩 quienes lo han pasado y saben que su inmunizaci贸n natural es de much铆sima mayor duraci贸n y eficacia que la de las vacunas, que no les aportan beneficio alguno y s铆 ciertos riesgos. Estos razonamientos son cient铆ficamente impecables. Como publicaban este verano el Dr. Ladapo, profesor de Medicina en la Universidad de California, y el Dr. Risch, profesor de Epidemiolog铆a en la Universidad de Yale, 鈥渓os riesgos de la vacuna Covid-19 pueden superar los beneficios para ciertas poblaciones de bajo riesgo y tambi茅n en las personas que se han recuperado de Covid-19 (鈥), puesto que, aunque nunca se sabr铆a al escuchar a los funcionarios de salud p煤blica, ni un solo estudio ha demostrado que los pacientes con una infecci贸n previa se beneficien de la vacunaci贸n contra el Covid-19鈥 [1]. Por 煤ltimo, habr谩 quien no se haya vacunado por estar a la espera de vacunas futuras m谩s eficaces y menos peligrosas, por vivir aislado y pensar que la probabilidad de contagiarse es remota o por paranoia.

Si lo he entendido bien, los talibanes cazadores de brujas creen que las vacunas no les protegen y quieren obligar a todos a vacunarse con esas mismas vacunas que no protegen porque m谩gicamente cuando todos estemos vacunados las vacunas proteger谩n. Afirman que ellos se vacunaron 鈥減or responsabilidad鈥. No lo creo: si evitamos hipocres铆as innecesarias, la inmensa mayor铆a se ha vacunado por miedo por su propia salud, por conveniencia (por ejemplo, para poder viajar) o por presi贸n social. Pero descubramos hasta qu茅 punto estamos ante creencias supersticiosas, pues los no vacunados no ponen en peligro a nadie. En primer lugar, las vacunas y terapias gen茅ticas covid no previenen ni la infecci贸n ni la transmisi贸n. En efecto, su rigidez y estrechez de respuesta ha hecho que su eficacia decayera r谩pidamente, como han destacado numerosos estudios [2]. A finales de octubre, The Lancet Infectious Diseases publicaba que 鈥渄esafortunadamente, la eficacia de las vacunas en reducir la transmisi贸n es m铆nima en el contexto de la variante delta鈥 [3], y otro macro estudio a煤n m谩s reciente realizado en Suecia y publicado como pre-print en The Lancet [4], va m谩s all谩 afirmando que la eficacia de las vacunas de Pfizer y Astrazeneca (85% de las dosis administradas en Espa帽a) ha ca铆do tan r谩pidamente que 鈥渘o tienen ninguna eficacia鈥 para evitar la infecci贸n de covid transcurridos siete y cuatro meses, respectivamente, desde su inoculaci贸n. D茅jenme reiterarlo para sacudimiento de mentecatos: 鈥渘inguna eficacia鈥. De ah铆 que el orwelliano pasaporte covid sea epidemiol贸gicamente in煤til e incluso un peligro para la salud p煤blica, por su falsa sensaci贸n de seguridad. En cuanto a la protecci贸n frente a hospitalizaci贸n, gravedad y muerte, el estudio concluye que la eficacia de las vacunas es un 鈥渋ndetectable鈥 42% seis meses despu茅s de vacunarse. As铆, aunque sea prematuro establecer conclusiones, seg煤n los primeros datos oficiales del Ministerio de Sanidad, y contrariamente a la consigna repetida por pol铆ticos y periodistas, dos de cada tres hospitalizados por covid en Espa帽a, m谩s de la mitad de los ingresados en UCI y ocho de cada diez fallecidos por covid son personas perfectamente vacunadas [5]. Como hay muchos m谩s vacunados que no vacunados, en t茅rminos relativos los mismos datos muestran que la letalidad (CFR) en vacunados mayores de 60 ser铆a del 1,7% frente al 2,8% en no vacunados.

En segundo lugar, si el virus se contagia y transmite con toda tranquilidad a trav茅s de los vacunados, carece de sentido acusar a las personas no vacunadas (de aqu铆 o de 脕frica) de ser incubadoras de nuevas variantes. Al inicio de la epidemia expertos como el epidemi贸logo de la Universidad de Yale Dr. Grubaugh y otros colegas intentaron atajar el sensacionalismo medi谩tico respecto a mutaciones apocal铆pticas: 鈥淣o deber铆amos preocuparnos cuando un virus muta durante una epidemia, pues las mutaciones son una parte natural del ciclo de vida de un virus y raramente impactan dram谩ticamente en una epidemia, as铆 que el espectro de un virus s煤per asesino es completamente infundado鈥 [6]. La esperanza de erradicar un coronavirus diseminado por todo el mundo es ilusoria: con toda probabilidad, el coronavirus ser谩 una enfermedad end茅mica y leve [7], pues no conviene olvidar que en los 煤ltimos 200 a帽os s贸lo hemos podido erradicar del planeta la viruela. En realidad, la barrera de protecci贸n realmente eficaz contra la epidemia son las personas que han pasado el covid, escandalosamente ignoradas por bastardos intereses econ贸micos y pol铆ticos.

Desgraciada pero previsiblemente, las vacunas no s贸lo han resultado ser mucho menos eficaces de lo que nos prometieron, sino tambi茅n mucho menos seguras. Sus efectos adversos, extra帽amente censurados por la omert谩, muestran inequ铆vocamente que su peligrosidad es inusualmente alta. Seg煤n la base de datos VAERS (gestionada por el CDC norteamericano), en EEUU han muerto tras vacunarse m谩s de 10.000 personas y 11.000 han quedado con discapacidad permanente. Para ponerlo en contexto, en nueve meses de vacunas covid ha muerto tras vacunarse el mismo n煤mero de personas que la suma de fallecidos tras vacunarse con todo tipo de vacunas en los 煤ltimos 30 a帽os [8].

El programa de vacunaci贸n deber铆a haberse detenido por prudencia una vez cubierta la poblaci贸n de riesgo dejando abierta la posibilidad para los dem谩s mediante un consentimiento informado sobre sus beneficios y riesgos (muy distintos seg煤n edad y estado de salud) obviando a quienes hubieran superado la enfermedad, que han consumido dosis y un tiempo precioso sin beneficio epidemiol贸gico alguno. Asimismo, deber铆a haberse explicado con transparencia a la poblaci贸n las limitaciones de las vacunas y centrarse en reducir el n煤mero de muertes y no el de contagios, siendo una enfermedad que cursa leve para la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n. Sin embargo, por razones pol铆ticas y por un desmedido af谩n de lucro, sobre la incalificable campa帽a de terror medi谩tica se construy贸 una pir谩mide de mentiras y se crearon falsas expectativas y, ahora, en vez de culpar al fiasco vacunal, se culpa a variantes de chichinabo (隆qu茅 buena coartada!) o a los pocos no vacunados. Est谩 claro que no quer铆an la inmunidad de reba帽o. Quer铆an el reba帽o, y a fe m铆a que lo han conseguido: ante tanto enga帽o y atropello, en Espa帽a no se oyen protestas sino balidos. Y para m谩s inri, el Tribunal Supremo se contradice sin pudor al avalar la dictadura del absurdo con ese parip茅 llamado pasaporte covid, contribuyendo a la injusta estigmatizaci贸n de una minor铆a y fomentando la histeria supersticiosa. Lamentable.

NOTAS

[1] Are Covid Vaccines Riskier Than Advertised? 鈥 WSJ

[2] Pfizer Covid-19 Vaccine Is Less Effective Against Delta Infections but Still Prevents Serious Illness, Israel Study Suggests 鈥 WSJ y Comparison of two highly-effective mRNA vaccines for COVID-19 during periods of Alpha and Delta variant prevalence | medRxiv

[3] What is the vaccine effect on reducing transmission in the context of the SARS-CoV-2 delta variant? 鈥 The Lancet Infectious Diseases

[4] Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study by Peter Nordstr枚m, Marcel Ballin, Anna Nordstr枚m :: SSRN

[5] Actualizacion_509_COVID-19.pdf (mscbs.gob.es)

[6] We shouldn鈥檛 worry when a virus mutates during disease outbreaks | Nature Microbiology

[7] The coronavirus is here to stay 鈥 here鈥檚 what that means (nature.com)

[8] Superstici贸n y ciencia en el covid 鈥 Fernando del Pino Calvo-Sotelo (fpcs.es)