El último acuerdo de los sindicatos CC.OO. y UGT con la patronal incluye la pretensión de llevarse a las mutuas los tratamientos de algunas bajas por contingencias comunes. Pero no hay que interpretarlo mal. No se trata de que esta cuchipandi pretenda privatizar la sanidad como algunos han dicho. La realidad es mucho peor.

Lo que dice el acuerdo, de forma resumida, es que la cuchipandi manifiesta su «preocupación por los indicadores de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes». Pero es raro que estén preocupados por las bajas por contingencias comunes, porque son las causadas por accidentes y enfermedades no relacionadas con el trabajo. A lo mejor lo que realmente les preocupa a algunos es que los médicos del sistema público de salud no les den de alta a los trabajadores cuando les convenga a las mutuas y a los empresaurios. Más raro aún es que la cuchipandi no indique preocupación por las bajas por contingencias profesionales, que son las de accidentes y enfermedades que sí están relacionadas con el trabajo. A lo mejor a algunos no les preocupan porque en estos casos son las mutuas las que directamente dan de baja y de alta a los trabajadores; con lo que podrían denegar bajas o dar altas sin curación total y de esa forma conseguir que quedara más dinero en la mutua para que algunos pudieran sacarlo posteriormente mediante sueldos y facturas. Que la mutua no tenga ni pueda tener ánimo de lucro no quiere decir que no lo tengan ni lo puedan tener sus dirigentes y su personal, incluyendo sus médicos.

El acuerdo continúa diciendo que la cuchipandi ha pensado que «el aprovechamiento de los recursos de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social contribuye al objetivo de mejorar los tiempos de espera, la atención sanitaria de las personas trabajadoras y la recuperación de su salud, así como a reducir la lista de espera en el Sistema público». Qué curioso que CC.OO. y UGT propongan exactamente lo mismo que quieren y hacen los partidos de derechas: llevarse el dinero público de la sanidad pública a una gestión privada. Es muy revelador que no propongan que se mejore el sistema público de salud, sino que se deriven procesos a empresas privadas. Recordad que las mutuas no son algo así como una cosa medio pública y medio privada, como algunos listillos pretenden hacer creer, sino que las mutuas se definen legalmente como «asociaciones de empresarios», pero que están financiadas con dinero público. El negocio ideal para algunos en Españistán: es mío pero me lo paga el Estado y yo me pongo un sueldo y/o me pago unas facturas.

Pero ojo, porque la cuchipandi no quiere ayudar a salvar a los koalas de la extinción ni a reducir las listas de espera de la sanidad pública en todas las enfermedades. Solo proponen que se deriven a las mutuas las «pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico». Esto también es raro y curioso. ¿Por qué no se ofrecen a colaborar en los tratamientos de bajas por otras enfermedades? A lo mejor va a ser porque las mutuas ya tratan las bajas por contingencias profesionales más típicas, que son las traumatológicas. Como ya tienen el personal y las instalaciones necesarias, ¿por qué no aprovecharlo? Es obvio que si el tratamiento lo dieran las mutuas, serían también las mutuas quienes darían el alta. También es obvio que el dinero lo pondría la Seguridad Social, porque tendría que derivar a las mutuas una parte mayor de las cotizaciones de los trabajadores por contingencias comunes. Si todo esto lo consiguieran, esas bajas de contingencias comunes tendrían las mismas ventajas para algunos que las bajas de contingencias profesionales. Por un lado podrían dar de alta a los trabajadores y por otro lado aumentaría el dinero público que entraría para que luego algunos pudieran sacarlo mediante sueldos y facturas.

Para gestionar esto, la cuchipandi dice que «instamos a que se activen ámbitos tripartitos nacionales y autonómicos». ¿No os suena lo de «tripartito»? ¿Recordáis los antiguamente omnipresentes cursos de formación impartidos por la cuchipandi, especialmente por CC.OO. y UGT? Esos cursos los llevaban lo que se llamaba y aún se llama «fundación tripartita para la formación y empleo», que anteriormente era la FORCEM. Tripartita porque tenía tres partes: sindicatos, patronal y Estado. Ahí entró un río de dinero público, especialmente de fondos europeos. Ese dinero iba a los sindicatos, o a sus fundaciones, para financiarles la impartición de cursos de formación a los trabajadores; muchos de ellos con dudosa utilidad, eficacia y coste elevado. Es lo de siempre: el megasindicalisto podía tener la oportunidad de sacar el dinero mediante las típicas facturas, nóminas, etc. O incluso aprovechar para contratar a personal del sindicato a nombre del centro de formación, para que así se pagaran sueldos privados, que nada tenían que ver con la formación, con dinero público destinado a la formación. Estos cursos de formación se han reducido muchísimo actualmente porque están mucho más controlados y sobre todo porque hay muchísimo menos dinero público entrando por esa vía, ya que Europa cerró el grifo debido al fraude. Pues bien, quizá algunos pretendieran repetir el truco pero con el dinero público que entrara para financiar los tratamientos de las bajas traumatológicas por contingencias comunes. Montamos la «fundación tripartita piernas rotas» o como se llame, nos meten dinero y luego ya lo sacaremos nosotros. En resumen, poner unos chiringuitos para dar de alta a los trabajadores sin estar curados y encima que nos paguen por hacerlo.

