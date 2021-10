–

De parte de CGT Unisono Madrid October 26, 2021 61 puntos de vista

O a quienes usan constantemente ese mantra de que todo es culpa del enemigo, pase lo que pase.

“Si hay un incendio en San Romualdo la culpa la tiene CGT”. “Si desalojan a los trabajadores la culpa la tiene CGT”. “Si no desalojan la culpa la tiene de CGT”. “Si Nathy Peluso y C Tangana hacen un video subido de tono en la catedral de Toledo es culpa de CGT”. “Si Alec Baldwin mata accidentalmente a la directora de fotografía en un rodaje, no es accidentalmente, es por culpa de CGT”.

Lo bueno es que la inmensa mayoría ya les habéis cogido la matrícula y no os engañan.

A las 12:45 horas del 21 de octubre, sonaron alarmas en el centro de San Romualdo. El motivo era un incendio que se había producido en el segundo sótano (planta -2, no la planta segunda tal y como ha ido desinformando CCOO) y se ha producido un desalojo que, desde nuestro punto de vista, debería haber estado mejor coordinado por parte de Unísono, ya que no se ha producido

por las vías de evacuación estipuladas, tal y como se establece en el protocolo de emergencias, y se ha tardado más tiempo que el necesario en iniciarse.

Las delegadas de prevención de CGT que estaban trabajando presencialmente en ese momento, y que estaban en el centro más próximo (Zamenhof), se han personado allí, llegando al centro a las 13:00.

Hacemos todas estas aclaraciones porque CCOO, una vez más, rebasa todos los límites de la ética más elemental. Con tal de atacar a CGT, son capaces de desinformar con una cosa tan delicada como un desalojo por incendio. Por un lado dicen que no había nadie de CGT en el momento del desalojo, pe-

ro por otro cuentan que hemos obligado a la gente a permanecer en sus puestos cogiendo llamadas pese a que estaba sonando la alarma. A ver que se aclaren ¿estábamos? ¿no estábamos? ¿sino estábamos como hemos podido obligar a nadie a nada?…Lo

que está claro es que CCOO no se han enterado de nada de lo ocurrido. ¿Quizá es que estaban en El Corte Inglés de horas sindicales.