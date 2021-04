–

CCOO e UGT consuman unha nova traiz贸n 谩 clase traballadora e pactan un convenio do metal pontevedr茅s que empeora a proposta patronal

Aceptan que se pague o plus de eventualidade a final de contrato e reducen o incremento salarial

A pouco m谩is dun d铆a de que se fixese efectiva a convocatoria dunha xornada de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra, CCOO e UGT volven consumar unha nova traiz贸n 谩 clase traballadora ao pactar un convenio colectivo que incluso empeora a 煤ltima proposta achegada pola patronal. O preacordo, que foi coci帽ado antes da xuntanza celebrada esta tarde entre o empresariado e a representaci贸n sindical, incl煤e que o complemento de eventualidade se pague ao final do contrato e contempla unha reduci贸n do aumento salarial que figuraba na 煤ltima proposta.

Dende a federaci贸n de Industria da CIG denuncian que o preacordo que ve帽en de asinar os sindicatos estatais e as patronais Asime, Atra e Instalectra xa estaba pactado antes de celebrarse a reuni贸n de hoxe no hotel Coia de Vigo, na que tam茅n estivo presente a CIG. 鈥淎ntes mesmo da reuni贸n CCOO anuncioulle o acordo aos seus delegados/as, nos mesmos termos que a proposta que asinaron鈥.

E iso a pesar de que na ma帽谩 de onte os tres sindicatos mantiveron unha xuntanza para preparar a xornada de folga prevista para este xoves d铆a 22, ademais de abordar a posibilidade de convocar novos paros os d铆as 4 e 6 de maio. 鈥淯nha vez m谩is est谩 claro que todo foi un parip茅, algo ao que desgraciadamente xa nos te帽en acostumados/a鈥. Por iso dende a CIG apelan 谩 necesidade de que a correlaci贸n de forzas nas empresas var铆e cando se celebren as elecci贸ns sindicais, 鈥減orque 茅 o 煤nico xeito de que isto non volva a suceder鈥.

En canto ao contido do acordo, dende a central sindical sinalan que incl煤e unhas das principais aspiraci贸ns da patronal, que os sindicatos colocaron como unha das li帽as vermellas da negociaci贸n: o pago da cl谩usula de eventualidade ao final, o que na pr谩ctica vai supo帽er que a maior铆a dos traballadores/as eventuais non a van cobrar, porque as empresas obr铆ganos/as a renunciar a ela se queren volver a ser contratados/as.

No que ten que ver co aumento salarial, pactaron un 0,5% en 2020 (sen o pago de atrasos) e un 1,75% en 2021 e 2022. Dende a CIG indican que a 煤ltima proposta da patronal, cando se falaba dun convenio de dous anos de duraci贸n, contemplaba unha suba salarial maior a cambio de pagar o complemento de eventualidade ao final do contrato: un 0,5% en 2020 e un 2% en 2021. 鈥淧olo tanto, o que asinaron empeora a proposta anterior鈥.

Entrada das ETT no sector

Lembran que as centrais sindicais optaran por negociar un convenio de transici贸n, para o que renunciaron 谩s s煤as plataformas e consensuaron unha serie de cuesti贸ns que deberan ser irrenunci谩beis, entre elas o pago do plus de eventualidade mes a mes. 鈥淧ero a patronal non renunciou 谩 s煤a plataforma, e v茅n de conseguir unha das s煤as principais reclamaci贸ns鈥.

En consecuencia, na CIG amosan a s煤a preocupaci贸n polo que pode suceder en 2023, cando se negocie a renovaci贸n do convenio. 鈥淥 empresariado volver谩 谩 carga para introducir de novo as ETT no sector -outra das s煤as aspiraci贸ns- porque a s煤a avaricia non ten l铆mite, e est谩 claro que os sindicatos estatais ceder谩n unha vez m谩is a cambio de nada鈥.

