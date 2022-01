–

CCOO, UGT i USOC revoquen al secretari del Comit猫 amb falses acusacions, quan realment ho han fet nom茅s per ser delegat de la CGT. No volen seccions sindicals que denuncien l’assetjament laboral i per ra贸 de sexe a Parcs i Jardins.

Prefereixen treure profit de mirar cap a un altre lloc, carregar contra les seccions que evidencien que la direcci贸 de Parcs i Jardins desprotegeix als treballadors i posar en marxa la seva pol铆tica de repressi贸 i defensa dels interessos de @bcn_ajuntament i @eloibadia.

